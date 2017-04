T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

EDGAR MELHEM REANUDA SU CAMAPAÑA PARA SENADOR…!

EDGAR, DE FAVOR YA NO MAS MENTIRAS A LOS PUEBLOS…!

CON BOMBO, platillo y de manera evidente y bajo un marcado cinismo el millonario Diputado Federal riobravense EDGAR MELHEM SALINAS, “el que para nada atiende a su pueblo” y menos a la gente de todo el distrito que representa en el Congreso de la Unión, “haciendo uso y gala del Fondo Fronterizo”, en varios medios de comunicación “reanudó su campaña político electoral”, RUMBO AL SENADO DE LA REPÚBLICA, porque él ya lo dijo que, “ahora quiere ser senador y no dirigir a su partido, el PRI-Tamaulipas”, porque obviamente, estar al frente del PRI, no le conviene porque no le permitiría obtener ganancias económicas, como las que él desea y esperar lograr desde la cámara Alta.

Y POR SU deseo de “seguir pegado a la ubre presupuestal”, Melhem Salinas, como todo un hombre habilidoso “para el oportunismo político”, ha venido cacaraqueando con alto parlante el programa Fondo Fronterizo, haciéndose aparecer como “el salvador de la gente de la frontera, pero la realidad política de este legislador, es que, NO HA REGRESADO A LAS COLONIAS, EJIDOS Y RANCHOS, donde lo siguen esperando, porque “desde que ganó la Diputación Federal”, se olvidó de regresar a cumplir las promesas que le hizo a las familias que confiaron en él y le dieron el voto para que no solo legislara sino también fuera a tocar puertas a mucha dependencias para hacerles llegar obras de bien social, pero EDGAR, hasta el momento “SE HA VUELTO OJO DE HORMIGA”.

SIN EMBARGO, el pueblo tamaulipeco, afortunadamente está despierto y difícilmente, volverá a caer y creer en las mentiras del Diputado Federal Edgar Melhem Salinas, cuando éste, ande nuevamente en busca del voto popular para ser Senador por Tamaulipas, político al que “poco o nada le importa atender a la gente y lo peor es que en plan vertiginoso se burla de ellas” como evidentemente lo ha venido haciendo y si cree que, “adornándose con lo del Fondo Fronterizo”, llevará ventaja política-electoral, y volverá a convencer a las familias humildes a las que les mintió y les dio la espalda, Edgar, estará sin duda encontrándose con ciudadanos inconformes que lo encararán para reclamarle por qué cruelmente los engañó.

LA GENTE en el Distrito III que Melhem representa no ha sido atendida, esa es la realidad, porque éste político las ha dejado a la deriva y solo aparece en los medios para intentar demostrar que está trabajando por la ciudadanía, pero todo el ahora realiza, lo ejerce más bien “por interés a su nuevo proyecto político de ser Senador de la República”. Tema que ya lo ha venido manifestando con marcado empeño, pero la gente de los sectores populares, hoy en día está convencida que Melhem, los ha defraudado y consecuentemente, no olvidan lo que este nefasto político de Río Bravo ha hecho con ellas y por ello, no dudo que las familias ofendidas, encaren a Edgar los engaños de los que han sido objeto, porque está claro que, “a Melhem solo le importa el beneficio propio y el de su familia y no el de las familias pobres”, a las que el Diputado Federal, sin duda pretenderá nuevamente utilizar en su campaña electoral e ir en busca de una posición en el Senado, porque “el hueso de Diputado se le va a acabar y no quiere quedarse sin fuero político”.

AHORA BIEN, si el Fondo Fronterizo es un rubro importante para los municipios de la franja limítrofe de México con los Estados Unidos, yo me pregunto: Porque EDGAR MELHEM junto “al Diputado Coronado Peluco” de Matamoros y las Diputadas Federales MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX de Reynosa y YAHLEEL ABADLA CARMONA de Nuevo Laredo, no lo gestionaron y no, lucharon por este beneficio, los años pasados?

PORQUE SIMPLEMENTE, no se los autorizarían, pero ahora que habrá nuevas elecciones rumbo al 2018, “EL MENTIROSO DE EDGAR, consiguió “los 100 millones de pesos” para el Fondo Fronterizo, “PARA EL ADORNARSE POLITICAMENTE”, pero con esa cantidad global, cualquier arquitecto o Ingeniero civil, podrá confirmarle a ESTOS políticos oportunistas que no arreglarían tan siquiera problemas de drenaje, alumbrado o pavimentación en 10 colonias de los distritos electorales que ellos, dicen representar con dignidad.

A ESTO, es a lo que debería responder con claridad Edgar Melhem, porque las familias a las que hizo promesas en la campaña para Diputado Federal, no les ha tenido ninguna respuesta, al que por cierto siguen esperando, detalle que mantiene indignada a la ciudadanía, porque “no se vale que un político vivales y mentiroso como EDGAR, vaya y les diga cuanta cosa y no cumpla nada de lo que promete, y por esta razón el legislador federal que, “ya anda en campaña electoral”, por obra y gracia del fondo fronterizo, no dudo que en su peregrinar político-electoral, pueda toparse con la bofetada que con guante blanco le dé la gente de todo el estado. Todo ello por haberlos engañado.

“Y sino pal baile, vamos”.

Por hoy es todo y hasta mañana.