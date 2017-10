Hipódromo Político

Por CARLOS Cortés

EDIPO PRESIDE EL DIF REYNOSA

El complejo de Edipo es un concepto que surge de las teorías clásicas de Sigmund Freud. Este término psicoanalítico tiene su origen en una obra de la antigua Grecia, donde Edipo, hijo del rey de Tebas, acaba por matar a su padre y ocupar su puesto, casándose con la reina Yocasta, su madre.

Freud se sirvió de esta obra para explicar una de las primeras etapas del desarrollo psicosexual del niño, que ocurre entre los tres y los cinco años de edad, y en la cual se produce una modificación de su conducta, de tal modo que idealiza a la madre, aflorando hacia ella un sentimiento de amor, y mostrándose acaparador con ella, en competición con cualquier otro varón que le quite su atención y rivalice con su cariño, normalmente el padre, quien se convierte en objeto de sentimientos de alejamiento y odio.

Los sentimientos positivos orientados hacia la madre se expresan con mayores atenciones, con un comportamiento ejemplar, buscando tenerla siempre contenta, y compartir más tiempo juntos, casi como un enamorado, con expresiones como “Soy quien más te quiere en el mundo” o, dirigiéndose al padre, “El novio de mami soy yo, no tú”, además de darla regalos hechos por él mismo, cartas y notas con corazones, o flores que recoge en el parque de camino al cole.

Y por el contrario, muestra profundos sentimientos negativos hacia el padre, que es el competidor más directo del cariño de su madre. Estos sentimientos se expresan en forma de enojos y rabietas, sin hacerle caso y con comportamientos de desobediencia que buscan provocar y enfadar al padre, todo ello para expresar su desacuerdo con que le esté quitando protagonismo delante de la madre.

Este complejo, según el padre del psicoanálisis, es universal y afecta a todos los pequeños entre los tres y cinco años de edad, y su resolución se produce de forma natural con el paso del tiempo, despareciendo en torno a los seis años, sin mayores consecuencias. Es por ello que con un correcto conocimiento de esta etapa por parte de los padres se evitarán malos entendidos y preocupaciones innecesarias.

Y hago alusión a este tema, porque al frente del DIF Reynosa, Carlitos Peña Ortiz, hijo de la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, experimenta este síndrome. Cosa nada más de observarlo cuando está cerca de su mami, como la procura y defiende.

Durante la presentación del Programa de Infraestructura Reynosa 2017, Carlitos cuidaba amorosamente de su mami, a tal grado qué llegado el inicio del evento formal, Mami Maki subió al templete y personal de seguridad impidió a Carlitos subir tras ella, lo que desató su ira, insultando a los elementos que cuidaban de la seguridad de quienes participaron en esta presentación.

Ello habla, pues, de que Carlitos sufre del Complejo de Edipo, pero muy complejo. Y habla de que no conoce los procedimientos de seguridad y de los protocolos en este tipo de actividades. En argot popular, Carlitos hizo berrinche y lanzó recordatorios maternales a quienes cuyo único pecado fue cumplir con su trabajo, todo por no permitir que él, el flamante presidente del DIF Reynosa, estuviera cerca de su mami… de su Mami Maki.

También, cuando Carlitos rindió su Primer Informe al frente del organismo que preside por voluntad maternal, Carlitos lloró más de 5 minutos y se deshizo en elogios para Mami Maki, agradeciéndole la vida y la oportunidad de ser su hijo. “Le doy gracias a Dios por haberme dado el privilegio de poderte decir mamá… La verdad”. https://www.youtube.com/watch?v=_8r9hkaUqVk&feature=youtu.be

Otra perla de ese informe: “En esta vida siempre hay que dar nuestro mayor esfuerzo ayudando a los más necesitados, ayudando a las personas que no ven una luz, ayudando a aquellas personas que siempre se encuentran en un lugar oscuro. Esa es la clase de mamá que tengo y de la que me siento muy orgulloso”.

Pero las perlas por si solas no serían lo que fueron, de no haber sido porque por varios minutos, más de 5, Carlitos lloro, a lágrima suelta, impactando a los asistentes, quienes pensaban presenciarían un informe de trabajo y no un capítulo de la “Rosa de Guadalupe”. Los invitados se deshacían en aplausos para el pequeño Carlitos, quien lloraba, se enjugaba las lágrimas y recibía las tarjetas con observaciones por parte de Mami. Y el público, “enloquecido”, aplaudía más…

Y qué con tanto halago a mamá, a Carlitos se le olvidó su papi, Luis Carlos Peña Garza, aquel que fue destituido vergonzosamente, por malos manejos económicos de CAPUFE. http://enlineadirecta.info/noticia.php?article=140073

Después de que Maki le recordó a Carlitos que también tenía papá, el pequeño también le lanzó sus flores. “Te agradezco papá qué a pesar de todos los obstáculos, siempre me has dado la fortaleza para salir adelante” y nuevamente soltó el llanto.

¿Se imagina Usted querido Lector a Carlitos como Diputado Federal? Yo no y no lo quiero hacer. No me quiero imaginar que cuando Carlitos tenga que defender algún punto, por ejemplo, un asunto de presupuesto, se ponga a lloriquear en la tribuna más alta del país y a agradecer, a nombre de su fracción parlamentaria, a su mami por haberle dado la vida, el ejemplo y la fortaleza para ser Diputado Federal. No me lo quiero ni imaginar. Y tampoco me quiero imaginar los aplausos desenfrenados de una clase política nacional agradeciendo los sentimientos de Carlitos. ¿Qué haría México sin esa sensibilidad? Estaríamos perdidos.

Y concluyó: “Y me haz enseñado qué a pesar de las dificultades, hay que sonreírle a la vida y salir adelante”. ¿Cuáles dificultades? Si ellos siempre han tenido recursos suficientes para enfrentar a la vida. Y ahora más, cuando están haciendo del patrimonio público un patrimonio personal, cuando viajan en camionetotas blindadas a costa de los impuestos de los reynosenses, y que todas las promesas de campaña de Maki quedaron en puras balandronadas.

a sido tal el odio y el desprecio para la gente por parte de Mami Maki, que hace unos días, en un periplo de campaña por estaciones de radio, un ciudadano se quejó del mal trabajo y los pésimos resultados de su administración, lo que motivó el enfurecimiento de la alcaldesa y que al conductor que en ese momento estaba al frente de la emisión lo castigaran por ofender el “manto sagrado de la señora presidenta”. Eso, aquí y en China, se llama intolerancia, y viola flagrantemente el derecho y la libertad de expresión de los comunicadores. Yo suponía que ya habíamos superado esa etapa, pero con tristeza y frustración veo que en Reynosa no.

A ese compañero comunicador, le reitero mi solidaridad ante este brutal atropello a sus derechos, libertados y garantías por parte de quien se siente, no la alcaldesa de Reynosa, sino la dueña y tirana del pueblo y de las conciencias de las personas. Repito, Maki es INTOLERANTE y un político así no debería tener cabida en ningún nivel de gobierno, porque de la intolerancia al fascismo hay sólo un paso.

Con este mal gobierno, con este gobierno fallido, con este gobierno abusivo y ladrón de Reynosa, con este gobierno fascista e intolerante, con este gobierno mentiroso, con este gobierno con Síndrome de Edipo, con este gobierno tirano, estamos condenados a seguir jodidos. Lo bueno es que ya entró al Gobierno de Tamaulipas a apoyar a los ciudadanos de Reynosa a través del Programa “Unidos por Reynosa”, lo que permite hacer que renazca la esperanza.

El otro punto bueno es que la Maki se va el próximo 8 de noviembre para que llegue a gobernar alguien qué si ame a esta tierra y quiera hacer mucho, todo por Reynosa, que tanto necesita.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipódromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX