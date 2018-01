T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

EGIDIO, GUILLERMO, RAMIRO Y OTROS “EN LA MIRA”….!

LA POLÍTICA en México como en cualquier parte del mundo “es como la rueda de la fortuna”, porque los actores de este escenario cuando están en el poder y tienen “el sartén por el mango” se sienten “los non plus ultra” y cuando el poder se les esfuma o se les va de las manos, “andan con la cola entre las patas”, por el temor a ser detenidos y encarcelados, todo por haberse robado lo que no es de ellos, motivo por el cual hoy en día, ya vemos como algunos de los políticos sátrapas, considerados presuntos delincuentes de cuello blanco, “ya andan en plan de prófugos de la justicia”, porque saben que ya “ni el chapulín colorado” podrá salvarlos de la acción penal.

LO ANTERIOR es “porque nadie puede estar por encima de la ley”, detalle por el cual se confirma que, “si el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ y sus correligionarios, pensaron que no pasaría nada y que estarían libres de pecado”, la acción legal que ya se instruye contra el ex gobernante y la gavilla de bandidos que se hartaron a lo lindo con el dinero público, ya se han dado cuenta que, el proceder administrativo y judicial en su contra, va en serio, cuyo tema refleja que Egidio y socios por sus malas acciones, están notablemente expuestos a correr la misma suerte del también ex gobernador tamaulipeco Eugenio Hernández Flores.

PARA ELLLO, hay que señalar que, “la indagatoria e investigación que ejercen la Contraloría Estatal, la Fiscalía Anti corrupción y la Procuraduría General de la República, es porque se han detectado irregularidades financieras millonarias, a las que en el marco jurídico deberá responder Egidio Torre, quien aparece como el principal antagonista de este mega-fraude que consumara en agravio de los tamaulipecos. Tema que llama poderosamente la atención porque de ser detenido Egidio, “sino es que huye y se oculta”, ya serían tres ex gobernadores de Tamaulipas los encarcelados, cuestión que habremos de ver sobre la marcha, porque se aduce en los medios políticos del estado y la Federación que, Egidio no podrá irse como si no pasara nada, como ocurría en el pasado inmediato.

TAMBIÉN ES importante puntualizar que, “la revisión de cuentas públicas del ex Gobernador Torre Cantú, así como de ex Presidentes Municipales y de otros muchos ex funcionarios públicos estatales, entre estos el sátrapa de RAMIRO RAMOS SALINAS y “el carga maletas de Egidio” GUILLERMO MARTÍNEZ GARCÍA, “no es una cacería de brujas”, sino más bien es estar cumpliéndose con lo que la ley penal de Tamaulipas enmarca y establece y por esta razón, en lo administrativo el Contralor estatal MARIO SORIA LANDEROS, sin cortapisa alguna está dando amplia cuenta de los malos manejos financieros detectados en las cuentas de Egidio y de varios de sus correligionarios, como es el caso “del Memo Mtz” ex director de Comunicación Social, a “cuyo angelito” se le encontró una cuenta en “el Bank Of América” de Houston, Texas por la nada despreciable suma de 1 millón 800 mil dólares, como la ven?.

POR LO ANTERIOR, el Gobernador de Tamaulipas Lic. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, ha sido muy claro al señalar que, “el tema de las irregularidades financieras encontradas en las cuentas públicas de Egidio Torre, son responsabilidad de la Fiscalía Anti corrupción y de la Contraloría del Estado, cuyas dependencias son las encargadas de llevar a cabo el procedimiento legal contra el ex gobernador, apuntándose que la Auditoría Superior del Estado a cargo del Contador JORGE ESPINO ASCANIO, ha detectado anomalías por cerca de cinco mil millones de pesos de la cuenta central del pasado gobierno, donde Egidio Torre y socios hicieron los que les dio su gana y por este motivo, “Egidio, Ramiro Ramos y Guillermo Martínez, ya están al borde de la acción penal y su obvio encarcelamiento”.

INCLUSO se aduce que, la PGR por su parte, ha iniciado indagatorias financieras y judiciales contra 4 ex funcionarios del pasado gobierno de Tamaulipas, cuya cuestión ha puesto a temblar a aquellos ex colaboradores de Egidio Torre, que fueron los encargados de manejar los recursos públicos federales, de los que al término del pasado gobierno estatal, tampoco rindieron un informe transparente y por este interesante motivo, pronto habremos de saber quiénes son los involucrados en la averiguación penal que investiga la Procuraduría General de la República.

PARA CONCLUIR, les diré que, hoy se confirma una vez más que, “nadie puede estar por encima de la ley” y por ello, las autoridades administrativas y judiciales, al término de sus investigaciones e indagatorias, emitirán sus respectivos veredictos y con ello, la emisión de las correspondientes órdenes de aprehensión contra los bandidos el pasado gobierno, encabezados por EGIDIO TORRE, los que se fueron archi-millonarios, gracias a haberse robado presuntamente los dineros de los tamaulipecos.

Por hoy es todo y hasta mañana.

