CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Egidio, su último golpe al PRI…

En el Poder Judicial del Estado se rumoró con insistencia que su magistrada, Mariana Rodríguez Mier y Terán, se encontraba fastidiada, que nunca fue una de esas titulares de sala que se pusieran a chambear para sacar adelante los casos de los que tenía competencia sino que su mayor preocupación era firmar los mismos e irse, que su Secretario y personal de confianza hicieran el trabajo.

De ser cierta la versión no era para menos el fastidio, Marianita llegó a ser Magistrada sin mérito alguno en la materia, se presume que su éxito se dio gracias a la complicidad, amiguismo, o influencia de su padre Manuel Rodríguez sobre el entonces gobernador Egidio Torre Cantú de quien fue su Secretario de Obras Públicas durante seis años además, claro está, de ser sobrina del ex gobernador Eugenio Hernández Flores pero, como dice un buen amigo, en su currículo no ha de existir siquiera una demanda de divorcio promovida con su nombre, jamás supo lo que es ser un abogado porque no lo requería.

El caso es que otra vez protegida por su padre, presumiblemente, tomaron por asalto el PRI estatal y movieron sus influencias, aquí y en México, para que Sergio Guajardo, despacha como presidente del Comité Directivo del PRI pero dicen es títere de Egidio, la promoviera y propusiera como única opción del partido en Tamaulipas para ser candidata a Diputada federal, aunque parezca pleonasmo, otra vez, sin mérito alguno.

Lo lograron, Mariana será Diputada Federal porque sacrificando las legítimas aspiraciones de muchos priístas tamaulipecos la colocaron en el cuarto lugar de la lista de candidatos a esos puestos en la segunda circunscripción electoral por la vía plurinominal, lo que significa que solo es cuestión de tiempo para que tome protesta y empiece a cobrar su dieta como tal.

Un hecho es que si la futura Diputada tiene alguna militancia en el tricolor esta debe ser de closet porque jamás la han visto en una colonia, no tiene estructura política, nunca ha trabajado para el partido en tareas de promoción, en síntesis, la hija de Don Manuel Rodríguez otra vez ocupará un cargo que no merece o por lo menos no sé conoce por qué lo obtendrá, peor aún, que seguramente no sabrá desempeñar pero por el que ganará casi 200 mil pesos al mes más el ya conocido bono de salida por varios millones de pesos.

¿Qué sentirán los priístas de Tamaulipas con ese agandalle de Egidio?, ¿estarán contentos con el gris Sergio Guajardo?, ¿qué pensarán de que el exgobernador otra vez impondrá a su familia y amigos, que les permitirá cobrar sin merecimiento partidista alguno?, eso lo conoceremos el día de la elección y ya no falta mucho.

Lo que es una realidad es que antes que Mariana merecían dicha candidatura por lo menos unas 10 mil priístas tamaulipecas y otro tanto de varones que militan en ese partido qué, para desgracia de todos ellos se quedarán con las ganas porque se requiere de un milagro para que por lo menos Ramiro Ramos llegue a ser Diputado federal, él se coló en el lugar 17 de la misma lista, para otros que se encuentran también en los pluris ya es imposible llegar a ser legisladores.

Como lo de Mariana, el manejar al PRI semejante a una empresa familiar o una agencia de empleos para los muy allegados que hizo y al parecer hace Egidio Torre, fue lo que fastidio a los priístas tamaulipecos y lo que provocó que el PAN le comiera el mandado en el Estado por lo que no se sorprenda si la votación tricolor sigue cayendo en las siguientes elecciones.

¿Habrá quien promueva al PRI con todo el desprecio que este partido refleja a la militancia tamaulipeca?, la lógica dice que no, lo peor es que ese ánimo pegará en otros candidatos que si merecen un puesto de elección popular y lucharán por el mismo en territorio, correteando votos.

El que Mariana Rodríguez Mier y Terán vaya a ser Diputada Federal es Egidio y su último golpe al PRI, lo que los dejará moribundos si no se aplican para convencer a sus operadores políticos y militancia de que efectivamente esa mujer se merece el cargo lo que, definitivamente, con hechos será muy complicado que lo puedan hacer.

En otras cosas… Con el fin de ofrecer mejores sitios a los visitantes durante esta Semana Santa 2018, el Gobierno del Estado rehabilita las infraestructuras turísticas en los principales destinos que son visitadas por quienes eligen nuestra entidad para vacacionar.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca giró instrucciones de brindar las condiciones necesarias para que el turista se sienta cómodo en estos destinos, por lo cual instruyó para mejorar las condiciones en que se encontraban palapas, asadores, alumbrado público, caminos rurales, rampas para personas con capacidades diferentes, torres salvavidas, pasillos exteriores para playa, así como la red carretera estatal, entre otras acciones.

Este año se han canalizado 17 millones de pesos en rehabilitación, inversiones que se suman a otras obras relacionadas con el rubro, por lo cual prácticamente están listos los destinos de playas, donde eligen vacacionar más de 60 por ciento de los paseantes y también fueron canalizados recursos para otros destinos como Pueblos Mágicos, balnearios naturales y localidades para el turismo religioso, solo por citar algunos.

