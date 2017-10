            < El 2º golpe del Fiscal Anticorrupción

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- La detención de dos exfuncionarios del Ayuntamiento de Tampico, de la administración de Gustavo Torres Salinas, es un acto ambivalente en el que se mezcla por un lado la aplicación de la justicia y por otro hay un cierto ingrediente de actuación política. Las torres como popularmente son conocidos los edificios propiedad del próspero empresario constructor Eduardo Vela Ruiz, fue una obra que desde su inicio estuvo en el debate social, al tener muchas cosas que objetarle.

Los vecinos de la colonia Las Flores manifestaron en su momento el riesgo que constituía la construcción de los dos edificios de 10 pisos, dado que se levantaron sobre terrenos ganados a la Laguna del Chairel, lo cual desde su punto de vista no representa solidez en la cimentación.

Los estudios de mecánica de suelos los vieron con duda, y además se opusieron a las obras, porque demeritaron el valor de sus propiedades en áreas residenciales donde no estaba considerada la construcción de condominios.

La oposición de los vecinos basada en argumentos técnicos y legales no procedió porque el empresario tenía a favor el visto bueno dictado desde un escritorio ejecutivo de alto nivel.

Vela es abogado y desde los años setenta obtuvo un fíat notarial, después emprendió el negocio de la construcción y a partir de ahí obtuvo un mayor despegue empresarial. Actualmente preside el Consejo de Administración de Velas Resorts. No es un secreto su cercanía con funcionarios priistas en otros tiempos, incluso la voz popular le adjudicó haber financiado varias campañas políticas y eso de alguna manera establece compromisos.

La cuestión es que este 2º golpe de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que a través de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas obtuvo la detención en Tampico de José Fernández Espíndola, ex Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, así como de Eduardo Camacho Oropeza, Subdirector de Planeación Urbana, ambos del anterior trienio, sacudió a un círculo de poder económico y político del Puerto Jaibo por breves horas porque enseguida lograron su libertad provisional bajo fianza.

De todas maneras es una voz de alerta para Gustavo Torres Salinas, jefe de ambos detenidos ¿Ahora que si se mandaron solos…? Pero no se actúa contra el exedil, que tendrá que interpretar el mensaje y pagar el favor de alguna manera en el 2018. Quizá para que saque las manos en el proceso, o para que las meta pero a favor de un proyecto específico. También es mensaje para otros exalcaldes.

El Sistema Estatal Anticorrupción y de la Procuraduría General del Estado procedieron basados en lo legal, de eso no hay duda; se hace justicia a un sector sometido por la voluntad del poder público del pasado reciente y con ello el actual Gobierno de los Vientos de Cambio gana puntos a su favor, que le puede redituar dividendos en las urnas.

2.- La senadora Luisa María Calderón Hinojosa entregó los bártulos al que fue su partido por 41 años para pasar a la banca de legisladores independientes, no sin antes declarar al periódico El Universal que Ricardo Anaya se ha olvidado de los ideales del PAN, eso como justificación por su renuncia.

La cuñada de Margarita Zavala buscará contender por la vía independiente a la diputación federal por el X Distrito de Michoacán. Con carrera legislativa por la vía plurinominal, Luisa María ha sido diputada local y federal, luego senadora. Contendió en dos ocasiones como candidata a gobernadora pero sin éxito.

El PAN no se está desmoronando dicen los del bando de Anaya, pero de que se le están desbarrancando piedras de los cimientos es innegable. Así empezó el PRI en los años 80´s cuando militantes igualmente distinguidos se salieron a dar la batalla fuera de las filas Tricolor y finalmente fundaron el PRD y de ahí se vino la debacle.

3.- La mejora de los servicios públicos y el mantenimiento de las vialidades de la ciudad capital, no han limitado el marco de acciones del Municipio en lo que se refiere a abrir nuevos espacios de oportunidad relacionados con la economía. Uno de los proyectos en marcha es la rehabilitación del Mercado de Abastos que permitirá un relanzamiento de la actividad comercial en ese punto.

Hay manifiesto interés del alcalde Oscar Almaraz por ampliar el abanico de oportunidades para las actividades productivas para que se reactive la economía local. En este caso se trata de 108 locales a los que se ha mejorado sus condiciones, como es la rehabilitación del sistema de agua, al poner a funcionar 9 tomas fundamentales para una eficiente operación.

Almaraz y su equipo han demostrado creatividad e iniciativa para buscar formas de interesar al binomio comerciante y consumidor, lo ha logrado creando importantes vínculos en el Libre 17 y seguramente lo hará en el espacio del Mercado de Abastos.

Es un recurso muy atractivo para el comerciante con una renta meramente simbólica regida por contratos anuales y ya están en trato la mitad de los locales por lo que se prevé será un éxito la reinauguración.

4.- Sin pena ni gloria la comparecencia del titular de la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno de Tamaulipas. A diferencia de sus homólogos que sustentaron la defensa de su ejercicio en el Congreso del Estado, Gerardo Peña Flores no recibió cuestionamientos severos, por el contrario fue tratado bastante bien y hasta felicitado por la representante de MORENA, quien incluso vio identificadas las políticas públicas de la Administración estatal con las directrices que promueve López Obrador.

Desde el principio las cosas “pintaban” muy bien. El Secretario se asomó a la sala habilitada para la prensa y anunció que al final regresaría (se supone para ser entrevistado), hubo hasta aplausos de algunos, dado que quienes le antecedieron algunos evadieron totalmente a los representantes de los medios de comunicación y salieron por la puerta de atrás, otros permitieron la entrevista de banqueta, así que era un buen augurio.

Efectivamente Peña Flores se presentó ante los periodistas, pero sin dar oportunidad a cuestionamientos, inició con un “refrito” de lo que ya se había escuchado en la comparecencia por el circuito interior de televisión; después hubo unas cuantas preguntas, ninguna “incómoda”, el trato fue cordial, pero de buenas a primeras el señor se levantó de su lugar y sin más preámbulo se retiró cuando apenas estaba la etapa de “calentamiento”.

No hubo preguntas “incómodas”, nos miramos unos a otros y no supimos que mosca le pico. Por cierto nada cortés, lo normal es que mínimo digan “gracias por estar aquí”. Urge que alguien le regale un manual de urbanidad y buenos modales, porque si así va a ser de candidato no le auguramos buenos rendimientos.