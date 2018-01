POSDATA

GASTÓN ESPINOSA GLZ.

EL AHIJADO DEL MAL SE AFERRA AL PODER

A piedra y palos se aferran los ahijados del mal.

No quieren soltar el poder por más que los ciudadanos reclaman libertad de elección y cambios de fondo. Y para continuar en el poder siguen usando la misma táctica: Intimidación, prepotencia y mucha soberbia.

Los últimos eslabones de la maldad que permearon por la comarca cañera están dispuestos a no ceder ni un centímetro del poder que les heredaron.

Uno de los casos más patéticos ocurre en la sección 103 de trabajadores azucareros del Ingenio “Aarón Sáenz Garza”. Aquí, su dirigente Jaime de León, pretende eternizarse en su cargo, aunque no sería ese el problema, sino su nula transparencia a la hora de rendir las cuentas, su preferencia para acomodar a laborar a familiares y sobre todo el indigno trato que otorga a los trabajadores.

Jaime de León sigue siendo visceral. Quien no está con él, está contra él.

Nada ha cambiado de su controvertida personalidad antes de que asumiera la dirigencia obrera, en donde logró convencer a sus compañeros a base de mentiras, promesas y un poco de presión.

Hace un par de años –y eso no se olvida- fue grosera la forma en que logró permanecer en la dirigencia de la sección 103, sin rival enfrente y por capricho de un padrino que ya no está. Lejos de entender los tiempos, Jaime quiere más, en lugar de hacerse a un lado, él mejor que nadie sabe que su estancia no es por obra y gracia del sindicato, sino por su servilismo a su amigo y compadre.

Con Jaime de León la clase obrera ha perdido muchos derechos; les escamotean los beneficios, los ningunean y cuando algún obrero o familiar quiere pedirle explicaciones al dirigente, se encuentran con un personaje soberbio y altanero.

El hastío hacia el dirigente de la 103 va creciendo.

Las voces de protesta van en aumento y todo parece indicar que serán los obreros los que escriban el destino de un periodo de terror y encono. Hoy la decisión está en manos de la clase obrera, no en personajes oscuros y perversos

PD: Para mantenerse anclado en la ubre de la sección 103 Jaime de León, está buscando que la votación sea abierta, esto con el ánimo de seguir intimidando a los obreros. Quiere saber quién está contra él para seguir vaciando su odio como hasta ahora lo hace.

El ahijado del mal debe irse ya.

HAY VERÁSTEGUI PARA RATO

Yoloxochitl López, la eficiente y dicharachera Secretaria del Ayuntamiento, viene siendo un pilar fundamental en la administración de Vicente Verástegui Ostos, junto al no menos talentoso, Fidencio Segura, tesorero municipal; gracias a ellos dos, el ayuntamiento sigue en funcionamiento. Nada se detiene, todo se atiende, con la misma calidad que lo hace el alcalde de Xico.

Aquí la mejor respuesta para la intriga, el golpeteo y la insidia es una cascada de hechos que generan certeza y confianza en la gente. Aquí las promesas se convirtieron en obras, aquí la esperanza se transformó en realidades. La sensibilidad y la respuesta inmediata de un gobierno como el de Xicoténcatl tienen contentos a sus ciudadanos que son poco dado a seguir los chismes.

Mientras los Verástegui sigan siendo claros, atentos y de pronta respuesta, no se ve por dónde puedan hacerle mella. Aquí el matrimonio entre la familia y la comunidad va para largo.

Y Mientras Chente se deje rodear por gente capaz y eficaz como Yolo y Fide, las ausencias por trabajo del alcalde no pesan porque saben de que la única l´nea a seguir es la de atender con calidad y calidez.

ANDAN PEOR EN CASA

Algunos alcaldes quieren repetir y andan mal en casa

Lo cierto es que algunos presidentes municipales de la región llegaron gracias al empuje de algunos personajes o grupos políticos, por lo tanto no tienen en sí un grupo fortalecido que los respalde en sus nuevos proyectos.

Otros están peor. No han logrado convencer a sus propios colaboradores a los que incluso trae a pan y agua. Hay un caso peculiar con un alcalde de la región que tiene “atados de manos” a su tesorero. “Anda hambreado mi presidente”, dice el tesorero a sus allegados.

Para rematar, no saluda, no apoya ni atiende a su personal. Se está quedando solo, pero lejos de entender su realidad algunos de sus alcahuetes ya le vendió la idea que tiene todo para reelegirse. Una vil mentira, porque andan tan tronados que no ganan ni en sus colonias.

IRONÍA PANISTA

Pueden presumir que ganaron.

Pueden presumir que son gobierno.

Pueden presumir que son un partido fuerte y poderoso.

Pero lo que no presumen es que el PAN; ese partido selectivo, discreto y plagado de personajes apegados a la doctrina de Gómez Morín, hoy está secuestrado por unos pocos.

Si antes criticaban al PRI por no darle autoridad a la gente ni voto a la militancia, ahora el PAN está peor. No eligen dirigente, menos candidatos. Están rebasados, sobejados, usados por conveniencia.

En sus conquistas de poder el PAN ha perdido identidad y credibilidad.

Eso sí les da vergüenza “presumir”.

DURAZO A SEGURIDAD PÚBLICA

Alfonso Durazo sería el Secretario de Seguridad Pública Federal, en caso de que AMLO gane las elecciones. Durazo fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio y de Vicente Fox, hasta que a Marta Sahagún se le ocurrió la brillante idea de ser la señora Presidenta.

Con ello termina el misterio en el caso de Morena, luego de que fuera el único cargo que López Obrador dejara pendiente de su futuro gabinete presidencial.

CELULARES FUERA

Andan tan recelosos y quisquillosos en el PRI Nacional que en las reuniones de estrategia les impiden el acceso con celulares. Nada quiere que se les escape de los asuntos que tratan en el bunker. No quieren verse exhibidos en las redes sociales.