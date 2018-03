POSDATA

GASTÓN ESPINOSA GLZ.

EL ALCALDE QUE NO SABE MENTIR

“Me siento tranquilo”, dice mientras abraza a cada pequeño que se le acerca.

A su lado, el director del plantel le va diciendo lo contento que está porque después de años de abandono su escuela finalmente recibe una obra.

Juan Francisco Leal Guerra, es parsimonioso. Su rostro muchas veces no revela su sentir, quizá por eso casi siempre lleva un paso delante de los demás, porque no se inmuta ni cuando el agua parece llegarle al cuello.

Y mientras unos alzan la voz para llamar la atención, el alcalde mantense se mantiene activo, haciendo lo que más le gusta. Por eso no sorprende que en escuelas como la “Horacio Terán” y la “Hermanos Vázquez Gómez” los agradecimientos corran a montón. Y es que después de medio siglo de promesas finalmente llegó a donde nadie había llegado antes, y sobre todo a responder con hechos. Y es que los maestros, padres de familia así como el personal docente y administrativo, saben que finalmente un alcalde les ha cumplido. Años y años de abandono y desinterés en esas escuelas dieron como resultado a la incertidumbre, pero fue Leal quien llegó sin mucho aspaviento para entregarles a cada una de ellas, un comedor escolar. Un día antes, había entregado la obra de la barda perimetral, muro y reja, en la primaria “Agustín Melgar”, del ejido Magdaleno Aguilar.

El propio Secretario de Bienestar Social en el estado, Gerardo Peña Flores, fue testigo del recibimiento cálido y el respeto que le tienen a un presidente municipal que para disgusto de muchos no sabe mentir. Sí, Leal no es el político de las promesas fáciles, le gusta actuar más que hablar y eso lo demostró en las instituciones que fueron ignoradas por otros gobiernos. De hecho, gracias al apoyo de Bienestar Social, se habrá de pintar la totalidad de la escuela, “Hermanos Vázquez Gómez”.

Las obras hablan por Juan Francisco Leal Guerra. Su trabajo por la ciudad es impecable, su reputación por igual sigue incólume, no hay razón por la cual su proyecto se posponga o se cancele, con él es evidente que El Mante garantiza su crecimiento y el sector educativo es prueba de ello.

“Todo tranquilo. Me siento bien tranquilo”, dice cuando se le cuestiona de su proyecto político. Y en efecto, Leal Guerra transpira confianza, respira credibilidad, sabe que el Mante no puede navegar en aguas turbias hoy más que nunca.

PD: Hay que darle su mérito. Siempre disciplinado, entusiasta y buen gestor, Noé Ramos Ferretiz, es de los activos más productivos que tiene el gobierno de Juan Francisco Leal Guerra. Noé jamás se pronunció sobre proyecto político alguno, no levantó la mano y se ha mantenido respetuoso de la decisión del Partido Acción Nacional. Tener elementos como Noé es un área tan importante como Bienestar Social es garantía de trabajo y resultados. Lejos de andar en distracciones se ha dedicado a tocar puertas junto al presidente municipal, por eso el gobierno actual ha roto el récord de inversión en materia educativa. Lo que otros hicieron en tres años, aquí con el equipo de trabajo de Leal y Noé, se ha hecho en tan solo un año.

El SAPO Y LA PRINCESA

Parece un cuento de hadas.

En Llera, el presidente municipal, Héctor de la Torre Valenzuela, mejor conocido como “el sapo”, tiene sometido a su pueblo. Aquí unas trajineras no vinieron a tapar un gobierno insensible y tirano en donde los recursos se entregan a los compadres y amigos.

El municipio está aislado, lejos de la mano del gobernador, quizá por conveniencia del propio alcalde que utiliza de bandera un supuesto “castigo” a la voluntad popular.

Llera está condenado a vivir en medio de caprichos y revanchismo si continúa permitiendo que un personaje tan volátil como Héctor triunfe en las elecciones del primero de julio. La decisión está en manos de la ciudadanía.

Lo que es notorio es el avance que lleva la candidata del PAN a la presidencia municipal de Llera, Martha Ponce, quien en la elección pasada entró como bateador emergente y logró una copiosa votación. Hoy, con más tablas y tiempo, Martha, es la princesa del cuento dispuesta a terminar con el atraso que tiene su entrañable tierra.

La panista acaba de recibir luz verde de su partido para ser la abandera a la presidencia municipal y eso tiene preocupado al “sapo de la Torre”, acostumbrado a no tener competencia. Por lo pronto, las voces de apoyo a Martha Ponce van en aumento y día a día organizaciones, civiles, campesinas y de comercio se van sumando a su proyecto con un mismo sentir; el deseo urgente de cambiar las cosas a fondo. Con Martha se garantiza un trabajo en equipo con el gobierno del estado, a la par de municipios aledaños como Xicoténcatl y El Mante, que en materia de obra pública y educativa, ocupan los primeros lugares. Entonces, ¿Llera por qué no? Porque simple y sencillamente su acalde no se pone a trabajar.

Todo parece indicar que en el cuento de Llera, el sapo va a quedarse “encantado”.

REYES ABANDONA AL PRI

Era la crónica de una salida anunciada.

José Reyes Guevara Servín deja al Partido Revolucionario Institucional. Atrás quedaron los años de bonanza de Reyes con su partido: Gerente de Comapa, presidente del PRI municipal, proveedor del Hospital General, concesionario de la cocina en el Hospital General en Mante y delegado de Desarrollo Social.

Apenas hace unos días apareció muy contento en una fotografía junto a Julio Portales, Lupita Acevedo, Jaime Ariel Torres y Sergio Guajardo. Hoy su salida se da casi en la clandestinidad, y con rumores de su posible llegada al proyecto de Mateo Vázquez. En una carta dirigida a sus amigos dice lo siguiente: “Me voy con la frente en alto por que di todo mi esfuerzo, lealtad y capacidad en las buenas y en las malas, aun en los momentos oscuros de la pasada derrota electoral, fui el primero que se comprometió a rescatar al partido de la derrota, me ofrecí una vez más para ser su candidato a la alcaldía de El Mante y así llevarlos a la victoria este 2018, las cúpulas no quisieron.

Amigas y amigos Pepe Reyes es y seguirá siendo el mismo ser humano, que practica la política con espíritu de servicio, que practica la política, con valores y principios. Les reitero mi amistad y respeto siempre a todos.

A mi Familia, a mi equipo de trabajo y a todos los que confiaron en el proyecto de servir a los mantenses, gracias!”