EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

El amor en los tiempos del INE

Resulta absolutamente paradójico que alcaldes de gobiernos que se declararon literalmente en “Quiebra Técnica” en el tránsito del 2017 al 2018 -como el Ayuntamiento de Matamoros, que optó por la suspensión de pagos ante su prematuro agotamiento presupuestal-, ahora se quejen del rigorismo del INE en cuanto a vigilar su gasto en los eventos de proselitismo político, rumbo a su reelección.

Pese a que todavía hoy el Ayuntamiento de JESÚS ‘Chuchín’ DE LA GARZA no regulariza pagos con sus proveedores -y dista mucho de ponerse al corriente de aquí al 1º de julio-, hay un perceptible malestar entre quienes operan tras bambalinas su campaña política por la ostensible presencia del IETAM en sus eventos, debido a que, se quejan, el órgano electoral lleva una rigurosa contabilidad de los egresos que se producen durante los eventos de proselitismo.

Es decir, los “observadores” del IETAM examinan a detalle el costo de una caminata de proselitismo, una concentración, un mitin, a efecto de vigilar que los candidatos no vulneren a los “topes” de campaña.

Así, candidatos y partidos achican hasta la precariedad la pompa de sus eventos para no salirse de los “topes”, generando la equidad que tanto exigen los partidos chiquitos.

Y eso los encoleriza, pues en el caso del PRI, por ejemplo, tan dado a lo faraónico, tiene que moderar su gasto de campaña para no generar amonestaciones o multas del órgano electoral.

Pero: ¿por qué irritarse ante el freno de la inversión en campaña, cuando apenas ayer cerraron la caja para no pagar a proveedores?

¿Era acaso aquella una maniobra para ahorrar dinero que ahora quieren gastar en campaña para comprar simpatías?

Eso tiene que explicarlo ‘Chuchín’, y la gente que le está diseñando sus eventos.

Igual ocurre en Tampico, donde la alcaldesa con licencia, MAGDALENA PERAZA GUERRA fue víctima de un súbito ataque de paranoia por la presencia de los representantes del IETAM en sus eventos.

“Donde quiera los veo”, se quejó MAGDALENA, cuyo Ayuntamiento naufraga en mares de incertidumbre, pues al agotarse irremediablemente su ciclo político en el puerto, la agarró el soponcio y ahora teme hasta a la oscuridad.

¡Pobrecilla!

A juicio nuestro, el órgano electoral -llámese INE o IETAM-, está(n) cumpliendo rigurosamente su cometido de vigilar que los partidos y los candidatos sujeten su gasto a los estudios de inversión mínimos, dando así lo que toda la sociedad exige en las contiendas: Equidad-Para-Todos.

Entonces, ¿por qué tanto brinco, estando el piso tan parejo?

Concatenando temas, el Instituto Nacional Electoral (INE), a través del Consejo Local en Tamaulipas, dio a conocer los avances organizativos para la realización del primer debate entre la candidata y candidatos, de la primera fórmula, al Senado de la República en la entidad.

Originalmente se recibieron solicitudes genéricas de dos partidos políticos, procediendo posteriormente el Consejo Local, a realizar la consultar al resto de los partidos políticos, si estaban en el ánimo de participar en el debate, recibiendo respuestas positivas de las 5 fuerzas políticas registradas en el estado, quienes señalaron que sus candidatos y candidata tienen la voluntad participar en la organización del debate.

Los principales acuerdos tomados, que por su importancia es necesario mencionar son:

Determinar el lugar y la sede del debate. Se cuenta con 3 alternativas (Sala de Sesiones del Tribunal Estatal Electoral de Tamaulipas, el Teatro Juárez o el Centro de Excelencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Designación de moderadores. Se integró una propuesta de 5 moderadores, misma que se puso a consideración de la candidata y candidatos para que evaluaran el cumplimiento de los requisitos en sus trayectorias, para ser imparciales en su trabajo de moderación.

Formato de tiempos. El Debate durará 115 minutos efectivos, distribuidos de manera igualitaria, en cada uno de los 3 bloques temáticos (Seguridad y Justicia; Combate a la Corrupción y Participación Ciudadana; y Reforma del Estado).

Fecha del debate. Se realizará el 31 de mayo de 2018, en horario de 18:00 a 20:00 horas

Vuelvo a Reynosa para compartirle que por el programa de obra pública y becas educativas más grande en la historia de esta ciudad fronteriza; por rescatar 350 millones de pesos que socavaron ¡1000 ‘aviadores’ de los gobiernos pasados!, y que se devolvieron al pueblo en obras y equipamiento y por trabajar a fondo en la rehabilitación de los drenajes, los habitantes de Villa Florida reiteran, de nueva cuenta, su apoyo a MAKI ORTIZ, candidata a la presidencia municipal por la coalición Por Tamaulipas al Frente.

La opinión de los ciudadanos es la más valiosa, como lo señala el señor FERMÍN HERNÁNDEZ, quien dijo que “Nadie se ha preocupado tanto como MAKI; todos los ciudadanos somos testigos de ello, su trabajo es palpable en las pavimentaciones, en las becas, en correr a 1000 ‘aviadores’ de los pasados gobiernos… para mí es un orgullo tenerla como Presidente Municipal y será mucho mejor volverla a tener en la Presidencia Municipal, votaremos por la reelección, Reynosa ya lo merecía”, patentizó.

De otro lado, para el trabajador y residente en la colonia Jarachina Norte, BENITO MARTÍNEZ MEDINA, MAKI ORTIZ es la mujer candidata más preparada y “es una persona que denota en sus ojos la honestidad, no estamos por falsas esperanzas; ella conoce a las familias reynosenses, ha hecho obras impresionantes en Reynosa, por eso voy a votar por MAKI ORTIZ este primero de julio y por todos los candidatos de Acción Nacional.

Por cierto, en un encuentro con cerca de mil maestros de los tres niveles educativos, ENRIQUE RIVAS, candidato a la presidencia municipal de Nuevo Laredo e ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, candidato a Senador, por la alianza “México al Frente”, refrendaron su compromiso con la educación y el magisterio.

Acompañados por SALVADOR ROSAS, candidato a diputado federal e IMELDA SANMIGUEL, candidata suplente al Senado, presentaron algunas de las propuestas para trabajar juntos en mejoras de la educación.

“Tú me conoces, posiblemente me vas a querer comparar con otras administraciones, lo único que les pido nada más tomar en cuenta que yo tuve la mitad del tiempo para poder obtener los resultados de los que hoy, hoy lo presumimos, y si hay algo de lo cual podemos presumir a los cuatro puntos cardinales es el trabajo que ustedes me han permitido hacer y me refiero al trabajo en la educación”, dijo ENRIQUE RIVAS.

En tres años -añadió- se podrá duplicar el número de escuelas beneficiadas con el programa educativo, para mejorar la infraestructura de los planteles públicos.

Exhortó a los maestros votar por los candidatos de la alianza “México al Frente”, el próximo 1o de julio.

Por su parte Ismael GARCÍA CABEZA DE VACA, aseguró: “Hoy nos queda claro que el gobierno federal no va por buen camino, y no lo han demostrado en cinco años y medio, hemos visto cómo desgraciadamente este gobierno nos ha metido en una espiral de desaceleración, desempleo, de fuga de capital, tragedias, escándalos, la buena noticia es que este gobierno federal ya se va, a todos nos queda claro que el gobierno federal del PRI ya no va a regresar a los Pinos”, señaló GARCÍA CABEZA DE VACA.

Lo que nos recuerda que, en un encuentro con transportistas, el candidato a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo por la coalición “México al frente”, ENRIQUE RIVAS, destacó la importancia de trabajar en equipo con este sector por la vocación natural de esta frontera, dedicada al comercio internacional.

“Seguimos construyendo los enlaces, los vínculos, los puentes, por supuesto que en esta ocasión con nuestros amigos de la Central de Carga, con los transportistas, a los cuales les agradecemos profundamente la disposición de poder tener este encuentro, poder platicar de una actividad central, de una actividad que por la vocación de esta frontera para Nuevo Laredo es sumamente importante y lo estamos haciendo en conjunto”, refirió el candidato panista.

En el encuentro con los transportistas lo acompañaron la candidata a senadora MARÍA ELENA FIGUEROA SMITH, y el candidato a Diputado Federal, SALVADOR “Chava” ROSAS.

Reiteró el panista ENRIQUE RIVAS que el compromiso con los neolaredenses es reforzar los lazos con el Congreso de la Unión, Cámara de Senadores, la sociedad civil y empresarios, para obtener recursos que se destinen al total beneficio de la población.

“Vamos a tener este trabajo compartido, esta responsabilidad compartida por el profundo amor que nos exige tener Tamaulipas y la frontera,…. Poder estar llevando con ellos estos proyectos, aterrizarlos y generar beneficios traducidos en un mejor bienestar para las familias de esta frontera”, puntualizó.

Por su parte MARÍA ELENA FIGUEROA dijo que el próximo Presidente de la república será Ricardo Anaya, y lo calificó como el candidato mejor preparado.

Mientras que en Matamoros, el candidato de la coalición por Tamaulipas al Frente, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, se comprometió a hacer realidad el Instituto de Cultura Física y Deporte “porque la reconstrucción del tejido social a través de la convivencia en la práctica del deporte y la recreación, es uno de los objetivos de su proyecto.

En su día número 5 de campaña, el candidato a la presidencia municipal de Matamoros, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, asumió ese compromiso, al precisa que ese Instituto será un organismo público descentralizado, el cual busca impulsar y fomentar la activación física.

Apostarle a la educación, cultura y deporte es una de sus prioridades del candidato de la coalición Por Tamaulipas al Frente, la realización de este proyecto es abrirle el camino a las nuevas generaciones, es dejarles un Matamoros incluyente y es impulsar el gusto por la actividad física como elemento principal para el cuidado de la salud.

En su recorrido por las colonias Vicente Guerrero, Reforma y Esperanza, el candidato con toda su energía compartió con los candidatos de este proyecto que será una realidad en beneficio de las familias y principalmente de lo más preciado que tenemos, nuestros hijos.

Explicó a los vecinos de esas colonias que destinará un presupuesto para que funcione al 100 por ciento y se lleven a cabo torneos, carreras, convivencias deportivas, paseos ciclistas, caminatas urbanas, zumba, entre otras actividades que fomenten la sana convivencia familiar.

El candidato continuará sus recorridos por la ciudad, llevando sus propuestas a los matamoirenses: “Este proyecto es con la idea de transformar a Matamoros en la ciudad que merecemos”.

A propósito de campañas, al sostener una reunión con los habitantes del Fraccionamiento Campestre, el candidato de la Alianza “Por México al Frente”, ERNESTO ROBINSON TERÁN, fue recibido por un grupo de vecinos, hasta donde Neto Robinson, llegó acompañado de su compañero de fórmula, RICARDO MORENO.

Ahí, los vecinos expresaron su beneplácito con el aspirante aliancista, y le confirmaron su total respaldo este 01 de Julio. Al unísono los reynosenses de este nuevo fraccionamiento, dijeron: “NETO, no tengas ninguna duda, nuestro voto, será para ti”. Al tiempo de expresar sus simpatías, los residentes, no solo se comprometieron, a emitir su voto, si no convocar a sus familias, porque aseguraron, “ya te conocemos, siempre ha estado de nuestro lado”.

El candidato ROBINSON TERÁN y su suplente RICARDO MORENO, expusieron ante los asistentes, sus principales propuestas, así como seguir de la mano, con la Alcaldesa con Licencia MAKI ORTIZ, y seguir la transformación de Reynosa, a través de la gestoría de recursos, para que la ciudad, siga teniendo más aportaciones de las distintas áreas del gobierno federal y estatal.

Además, de mantener firme las convicciones, del próximo presidente del México, RICARDO ANAYA CORTES, para que a Reynosa, le siga yendo muy bien.

En Matamoros, entre tanto, la candidata a diputada federal por el IV Distrito de la Coalición Por México al Frente, VERÓNICA SALAZAR VÁSQUEZ, visitó este jueves a trabajadores de la empresa maquiladora AFX con los cuales se comprometió a trabajar desde el Congreso de la Unión para mejorar sus condiciones de vida y un salario justo.

Por la tarde, VERO SALAZAR visitó a los habitantes de la colonia Nueva Jerusalén en donde tuvo la oportunidad de platicar con ellos, de escuchar sus necesidades y presentar sus propuestas.

Entre ellas, trabajar desde la Cámara de Diputados para buscar justicia, equidad e inclusión para los grupos vulnerables, ya que en México predomina la desigualdad; los grupos sociales en condiciones particulares de vulnerabilidad son quienes tienen desafíos mayores para poder desarrollarse como se lo merecen.

“No concibo que hablemos de desarrollo social sin estrategias para que les den condiciones de equidad a todos estos grupos; indígenas, infantes, jóvenes, mujeres, abuelitos, personas con discapacidad, familias en situación de extrema pobreza. Todos requieren una política social que potencialice las capacidades humanas, las fortalezas y los talentos de los mexicanos.”

Por último, pidió a los colonos su voto de confianza este 1 de julio, uniendo fuerzas para cambiar la historia y llevar a nuestro país de Frente Al Futuro.

En Reynosa, por cierto, a fin de instruir a niños y jóvenes en materia de prevención de accidente4s y protocolos de emergencia, la Coordinación de protección Civil y Bomberos, está llevando a cabo una serie de pláticas en escuelas de nivel preescolar y primaria.

Ahí, imparten temas como prevención de accidentes, instrucción sobre desalojo ordenado, actividades desarrolladas por el Heroico Cuerpo de Bomberos, muestra del uso de los vehículos de emergencia, entre otros.

Para hacer más dinámica y entretenida la actividad, los elementos se caracterizan como payasos, logrando captar la atención de los menores yu sembrando en ellos el conocimiento que pudiera salvarles la vida en casos de contingencia.

En esta ocasión, el cuerpo de Protección Civil llevó el programa al Jardín de Niños Las Américas, ubicado en la colonia Lampacitos, y continuarán visitando los planteles de educación básica para lograr tener una población informada apropiadamente ante las emergencias.

Antes de que se me pase, deje compartirle que temas de impacto para la competitividad de Nuevo Laredo y la región, se abordaron en la conferencia ‘Desarrollo Educativo: Rumbo a la competitividad’, a la que asistieron autoridades municipales, educativas y sector empresarial.

A este evento, organizado por el Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo (ICCE), en coordinación con el Consulado General de Estados Unidos y el Consulado General de México en Laredo, Texas, asistió el presidente municipal RAFAEL PEDRAZA DOMÍNGUEZ, quien felicitó a los asistentes por participar en este tipo de eventos que promueven el desarrollo para la ciudad.

“Es importante sumar esfuerzos para impulsar la región de los dos Laredos. Las claves esenciales para el desarrollo económico y bienestar de la población radican en el impulso que se le otorgue a la competitividad así como a la educación, que es el camino para un mejor futuro; por lo que como gobierno municipal participaremos en estos temas tan importantes”, mencionó PEDRAZA.

La conferencia estuvo a cargo del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Estado, MIGUEL EFRÉN TINOCO SÁNCHEZ.

Estuvieron presentes los ediles, GONZALO PRIDA y FERNANDO CASTILLO; cónsul general de Estados Unidos en Nuevo Laredo, PHILLIP LINDERMAN; administrador de la Aduana, GERARDO CELIS; subsecretaria de Promoción e Inversión del estado, CLAUDIA LAGOS; secretario de Bienestar Social, ANUAR KASSIM; secretaria de Innovación Gubernamental, CLAUDIA GALAVIZ, entre otras autoridades educativas y empresariales.

A propósito de Nuevo Laredo, el candidato al Senado por la coalición Por México al Frente ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, declaró que “un voto por los candidatos de esta coalición, es un voto por la inversión, el empleo, la educación, la seguridad y el bienestar de los tamaulipecos”.

Durante una serie de reuniones con maestros y madres de familia, aseguró que en la frontera tamaulipeca se impulsarán iniciativas para mejorar la economía, como la reducción del IVA al 8 por ciento, para que los negocios sean más competitivos y recuperen su actividad comercial.

“Es una medida viable y necesaria, porque los negocios de la frontera compiten con los negocios de Texas”, precisó.

Lo más importante, dijo, es que vemos como están regresando empresas que se habían marchado por la inseguridad, y están retomando la confianza con el trabajo del gobierno del Estado.

“La homologación del precio de la gasolina con el de Estados Unidos es otra medida que beneficiará a los residentes de la frontera y se reflejará principalmente en un ahorro en la economía familiar, al tener acceso a productos más baratos”, añadió.

En otro tema, deje decirle que el trabajo realizado por México en materia de sustentabilidad durante más de 10 años, se refleja en el hecho de que actualmente una cuarta parte de sus pesquerías, en términos de volumen, estén certificadas como sustentables por el Marine Stewardship Council (MSC), organismo internacional que verifica mediante estándares rigurosos las actividades pesqueras.

Así lo aseguró el representante en México, Centro América y Caribe de Marine del referido organismo, LUIS BOURILLÓN, durante una reunión con directivos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), así como con dirigentes de la industria pesquera.

El representante del MSC consideró que la sustentabilidad que promueve la SAGARPA a través de CONAPESCA, debe formar parte de una cultura que derive en una pesca legal y ordenada, evite la sobreexplotación de especies y tenga mínimo impacto en el ecosistema marino.

Destacó que nuestro país cuenta con una producción pesquera y acuícola de 1.8 millones de toneladas y el 25 por ciento, equivalente a más de 430 mil toneladas, está considerado como sustentable, con base en evaluaciones que se realizaron siguiendo los más altos estándares de sustentabilidad, lo cual ubica a México a la cabeza en esta materia, dentro de la región latinoamericana.

LUIS BOURILLÓN reconoció el interés de pescadores e industriales del sector por certificarse y destacó que México cuenta con cinco pesquerías evaluadas y certificadas con estándar de riguroso de sustentabilidad a nivel global, las cuales representan el 25 por ciento de la producción nacional, mientras que en el mundo el promedio es de apenas el 12 por ciento.

Por último, con la finalidad de dar a conocer la función del comunicólogo y fortalecer los principios y valores de los futuros profesionales en este campo, se llevó a cabo “Yo Comunico 3.0” organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-Campus Victoria (FADCS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación (LCC).

Por tercer año consecutivo, la FADCS realizó este programa académico teniendo como marco el Día del Comunicólogo, para lo cual organizó un ciclo de conferencias, talleres y paneles dirigidos a los alumnos de LCC en las instalaciones del plantel universitario.

La apertura estuvo a cargo del Director Enrique Alfaro Dávila, quien resaltó el interés de promover este tipo de acciones para el fortalecimiento de los principios y valores entre los estudiantes, además de propiciar un espacio para dialogar e interactuar con los ponentes.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.