EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

EL ARRIMÓN

El diputado local panista por el distrito XVII (Altamira) Ciro Hernández Arteaga se queja de que lo “golpean” desde palacio municipal.

Y todo porque de acuerdo a su visión lo quieren parar para que no sea candidato (¿a alcalde de Altamira por la coalición MORENA-PES-PT?) y que así se reelija la alcaldesa en funciones.

Ciro Hernández era priísta hasta el 2016, pero se fue al PAN y ganó su diputación en las urnas y su figura política creció, y creció. Y ahora se quiere salir de Acción Nacional ante la imposibilidad de ser candidato.

Apenas hace dos días el legislador panista grabó un video más en donde criticó al ayuntamiento panista que preside Alma Laura Amparán en Altamira. Este video lo puso a navegar en las redes sociales.

Ahí se dirigió a Juvenal Hernández Llano, esposo de la alcaldesa, a identificándolo como quien realmente gobierna en Altamira, dando a entender que manipula a su esposa Alma Laura.

Les criticó que varias calles de ese municipio del sur de Tamaulipas estén cerradas desde hacer varios meses por trabajos de pavimentación que no se han entregado a tiempo.

En ese video les dijo que la gente está harta del mal gobierno de la pareja imperial (Alma Laura y Juvenal). Y él mismo se preguntó ¿qué si voy a ser candidato? Y respondió ¡Sí, sí voy a ser candidato! ¿Eso les preocupa? ¡dejen a los partidos a hacer su chamba!

Por eso se ha convertido en la piedrita en el zapato del gobierno municipal de Altamira, al que acusa que lo ataca utilizando páginas de información en internet pagadas con dinero del ayuntamiento altamirense, vaya pues con dinero del contribuyente.

Y como prueba de eso puso el más reciente ataque a su persona con motivo de una posada que él organizó en diciembre pasado a los habitantes del sector Arboledas del municipio.

Y es que Ciro Hernández Arteaga dice que lo critican hasta este mes de Febrero por la posada que organizó hace más de un mes, y en donde sus detractores señalan que fue una fiesta que faltó a la moral por ser impropia para los niños y las damas invitadas.

Y es que los que lo critican por la posada dicen que hubo un baile erótico. El mismo diputado indica que él anunció que iba a estar “El Show de Margara Francisca” y que ahí sale un “muchacho” (Cristian) que baila con las señoras, las divierte, y que “únicamente se despoja de su camisa y es todo lo que hace…nunca pasa al baile erótico”.

Y da como respuesta a esta crítica que él dice es infundada, exclamando “ahora resulta que el que manda en Altamira se espanta (Juvenal Hernández Llanos) por los bailes eróticos”.

Pues bueno, miren, quien esto escribe ha criticado en varios ocasiones al diputado, pero en esta ocasión le doy la razón cuando dice que lo atacan a destiempo. ¿Por qué ahorita?

¿Será que es porque va ase candidato a alcalde y pone en peligro real la reelección de Alma Laura Amparán en Altamira? ¡Yo creo que sí!

Pero en relación al baile erótico por el cual está siendo criticado bajo el endeble argumento de que “hubo muchas quejas”, que hasta el momento no tienen rostro.

Pero la idea de este texto no es calificar de inmoral algún espectáculo, me abstengo de hacerlo, mejor les presento aquí mismo el video del baile al que hacen alusión. Les voy a describir, que no calificar, el video.

Sí se ve a un chavo que baila contoneándose rítmicamente arriba de un escenario. Atrás de él se encuentra una mujer sentada en una silla. El bailarín se contonea y se va hacia atrás y le pone sus nalgas a la altura de la cara de la fémina.

El bailarín le toma las manos a la mujer sentada y se las lleva al pecho para que esta lo toque, después se voltea, y ya de frente a la dama, el que baila mueve las caderas de una forma que a ella la pone eufórica.

Posteriormente el bailarín la carga, y él abierto de sus extremidades inferiores le abre las piernas a la señora y la monta como horqueta y la instala en su cintura mientras se sigue moviendo con ritmo un poco acelerado su cadera. Y pues sí, eso se podría catalogar como un arrimón

¿Eso es erótico? Ustedes digan. ¿Ese baile asusta en estos tiempos? Ustedes exprésense. ¿Es un espectáculo para una posada? Ustedes califiquen, yo solamente les dejo el video a la vista, opinen.

Y en otras cosas, les cuento que en Nuevo Laredo el PRI se vio dividido en el Día de la Candelaria… en el convivio tradicional con tamales.

Porque mientras el Comité Directivo Municipal del PRI organizó este festejo, pero con poca asistencia de “personajes”, uno de sus sectores hacía otra fiesta a un lado.

En el CDM del PRI solamente estuvieron Ramiro Ramos Salinas y su esposa Mónica García Velázquez y Jesús Valdez Zermeño. Dicen que brilló por su ausencia el aspirante a ser candidato a presidente municipal Daniel Peña Treviño y que tampoco estuvo el presidente municipal del partido Eliseo Castillo Tejeda.

Bueno, al menos cuando se hizo este reporte los dos últimos no estaban. ¿Y en la CNOP que pasó? También ahí comieron tamales.

Pero el comentario de los que estaban en el edificio del PRI Municipal era que el dirigente cenopista, Benjamín García Marín. se estaba mostrando rebelde y no propiciando la unidad.

Y es que a pesar de que el edificio de la CNOP y el del comité directivo municipal del PRI están uno al lado del otro, los divide una pared únicamente, ambos hicieron sendas fiestas.

Por lo que el mensaje que envían a la militancia es de división frente a las elecciones locales de este año. ¿Así va el PRI Nuevo Laredo a las urnas? ¡Caray!

MAQUIAVELITO

…Aristóteles Núñez, ex titular del SAT dijo: Acabo de ver a Andrés (Manuel López Obrador) prometiendo bajar a la mitad el IVA e ISR en la franja fronteriza. También duplicar el salario mínimo.

La gente gritaba de júbilo. Él usaba ademanes autoritarios.

Andrés, si se trata de irresponsabilidad, por qué mejor no eliminas el IVA e ISR.

