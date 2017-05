PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA

El asesinato que no debió ocurrir

Osorio, algo más que condolencias

Entre el campo y colonias populares

1.- La lucha de Miriam Rodríguez Martínez no ha terminado con su muerte, por el contrario ha incentivado el ánimo de quienes perseveran por el rescate de víctimas, o buscan el castigo de los responsables de desaparecer a un familiar. El asesinato de la activista radicada en San Fernando viene a comprometer doblemente a las instituciones no sólo de Tamaulipas, sino a las Federales, eso sin contar con la atracción que el tema ha ejercido en los organismos internacionales, en Derechos Humanos y la ONU.

Es lamentable que tuviera que ocurrir su inmolación para que en lo sucesivo se tomen acuerdos más rigurosos en condiciones similares; ¿bastan 3 rondines al día, o 10, o 30? ¿O se requiere vigilancia permanente? como la que tuvieron hasta hace poco los exgobernadores de Tamaulipas para garantizar la preservación de una vida.

La necesidad de proteger a este sector de activistas está reconocida en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada en 2012, eso quiere decir que desde hace cinco años los legisladores federales vieron la necesidad de crear la base legal que garantice ese derecho, varios estados la adoptaron en ese lapso.

En Tamaulipas en todo ese lustro no hubo interés en aterrizarla, creado la respectiva Ley Estatal, hasta hace unos días el tema fue abordado en el Congreso del Estado y desde luego la pereza por legislar en esa materia recae principalmente en la legislatura inmediata anterior.

Pero eso no excluye la responsabilidad de las autoridades en los diferentes niveles de competencia por lo ocurrido el 10 de mayo en San Fernando, cuando se segó la vida de Miriam. ¿Que si era competencia Federal o Estatal?, no es el tema a discutir. La cuestión es que uno y otro nivel de autoridad no ofreció la protección oportuna y del tamaño que se requería.

Un video testifica la denuncia de la propia señora Miriam. El audio e imagen de la denunciante es por demás elocuente, “no he visto esa seguridad, fue a verme un policía a San Fernando y me dijo que estaría encargado, pero no he Visto nada….El viernes como a las cuatro de la mañana le hablé como 30 veces y no me contestó. ¿Cuál seguridad?…Es más luego hable al 911 y nadie fue”…hasta aquí un fragmento de lo dicho por la víctima, en presencia de la Subsecretaria de Gobierno, Lic. Gloria Garza Jiménez.

De que hay responsables por negligencia, los hay y deben ser sancionados, sin menoscabo del compromiso reiterado del gobernador de Tamaulipas de combatir la delincuencia y de lo que pudiéramos escuchar en los próximos días en voz del Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, porque la consternación y condolencia del Secretario de Gobernación no es suficiente, veremos que dice, si es que viene este lunes a Reynosa a presidir la reunión del gabinete de seguridad.

La reflexión final sobre este tema es que la señora Miriam se mantuvo como activista, luego de sufrir la pérdida de su hija, cuyo cadáver logró rescatar por cuenta propia. Permaneció por solidaridad y en memoria de su hija; pudo haberse retirado de este movimiento, pero no lo hizo, ni lo hará, desde donde está seguirá presente incentivando el activismo social; se convierte en este momento en bandera de lucha para los colectivos que están de pie, con sus propias demandas y problemática.

2.- Sábado intenso de actividades tuvo el alcalde victorense Oscar Almaraz Smer, quien dedicó buena parte de su agenda a visitar los ejidos La Crucita, Juan Rincón, Alta Cumbre, Manuel Ávila Camacho y Otilio Montaño, además de hacer presencia en varias colonias de la ciudad, entre ellas la Américo Villarreal con la campaña “Mis Lentes”.

En la zona rural el alcalde escuchó las demandas de los lugareños, es la etapa en que hay que conformar los caminos vecinales, para evitar que con las próximas lluvias se vuelvan intransitables, reposición de lámparas, aunque el tema de su visita fue llevar el beneficio del <empleo temporal> con el cual además de realizar tareas para atender alguna problemática se genera ocupación remunerada.

Almaraz Smer estará este domingo presenciando las actividades del #Libre 17, por cierto el municipio va realizar una importante inversión para incentivar esa rúa como zona comercial, además de hermosearla.