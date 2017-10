EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

EL ASUNTO ESTA EN LA PROCURADURÍA

¡Oigan, pues qué le cuento! Que el asunto ese de la toma de instalaciones de Protección Civil Estatal en el sur de Tamaulipas está a punto de generar noticias.

Y es que viene trascendiendo que el asunto ya lo tomó la Procuraduría de Justicia Estatal y pudiera haber no tan solo despedidos, sino que hasta a la cárcel podrían ir.

Sólo es cuestión de días para que se den cuenta que eso de andar tomando instalaciones no deja nada bueno. Además se están revisando todas las áreas de Protección Civil de la zona sur.

Vaya pues, que se están revisando las contrataciones, horarios de trabajo, compras, puestos de trabajo, asistencias, salarios, etc., ya veremos cómo se resuelve esta situación, pero por si las dudas, los involucrados deberían ir viendo a su abogado.

Y qué les pareció la encuesta que publicó el periódico El Economista en donde Andrés Manuel López Obrador se pone a la delantera en todos los escenarios posibles a escasos meses de que inicien las hostilidades electorales para ver quién es el nuevo inquilino de Los Pinos.

En esos escenarios al PRI se le puso candidato diferente. Osorio Chong, Nuño y Meade, mientras en la coalición del Frente Ciudadano siempre pusieron a Ricardo Anaya y como candidata independiente a Margarita Zavala y de la alianza electoral MORENA–P.T. se instaló el nombre de AMLO.

Y hay que decir que en todos los escenarios posibles El Peje salió ganador, con lo que la preferencia electoral con rumbo a la presidencia de la república sigue sin cambiar.

Y de aterrizar esa preferencia electoral en las urnas del 2018 y AMLO es el ganador de la justa presidencial, Tamaulipas una vez más sufriría un terremoto electoral porque a las delegaciones federales arribarían personajes alejados del actual partido en el poder y del partido que abandonó palacio estatal en el 2016.

Seguramente pasaríamos otra vez por un ambiente político de ajuste, pero confiamos que nos vamos a acoplar a esas circunstancias si es que finalmente gana Andrés Manuel López Obrador.

Por cierto qué de ruido hizo el reclamo que en Nuevo Laredo le hicieron al presidente del PRI Estatal con respecto al grupo de mujeres que presuntamente su esposa andaba haciendo.

Y aunque Sergio Guajardo dijo que no era cierto, de todas maneras no le creyeron ya que si algo no tienen los priistas del comité directivo estatal es solvencia moral.

Y aunque hay que darle el beneficio de la duda a Checo Guajardo, debemos subrayar que la gente se alborotó mucho con esa versión del grupo de mujeres que podría suplir al ONMPRI.

Sergio Guajardo ya dicho que no nadie suplirá al ONMPRI pero eso de que su esposa conforme el grupo de voluntarias del PRI con el nombre de “Unidas Podemos”, pues sencillamente no va con los tiempos que se viven dentro de ese partido.

Porque lo que necesitan los priístas de Tamaulipas es unidad y no más división formando organismos (se llamen como se llamen) que no se contemplan en la estructura formal.

Además qué es eso de formar un grupo del voluntariado del PRI, con el debido respeto, el PRI no es el gobierno del estado o municipal, por lo que esa sola idea denota un enorme deseo de protagonizar un escenario que no es para el PRI Tamaulipas aún y que se lo tiene que ganar en las urnas para que sea otra vez gobierno y así tener sus voluntariados formales.

Por ello muchos tricolores están molestos porque una vez más no se les consultó para formar ese nuevo grupo, que con toda seguridad consumirá recursos ya sea financieros o materiales.

MAQUIAVELITO

…La lucha estelar por las candidaturas ponto empezará en el PAN. Será la primera tormenta interna que el panismo tenga siendo el partido en el poder estatal. ¿Saldrán bien librados? El tiempo lo dirá.

osjinuf@gmail.com