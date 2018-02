Candelero

El avance de la narco delincuencia en la CDMX

Por: Abraham Mohamed/ mohacan@prodigy.net.mx

Razones de mucho peso tendrán las autoridades de la Ciudad de México para no aceptar que hay Cárteles disputándose esta codiciada plaza considerada por varios Capos, como “la Corona del Narco”, por todas las enormes posibilidades de negocio y poder que tiene.

Quiero precisar que hace casi ¡siete años! -en Marzo del 2010- publiqué en nuestra revista impresa Candelero, Edición 82 y en mi muro de Facebook lo que aquí estaba ya ocurriendo. Lo hice con la idea de poner en evidencia cómo las autoridades locales, en aquel entonces jefaturadas por Marcelo Ebrard se hacían de la vista gorda para actuar contra los narcos y sus testaferros del crimen organizado autores de cobros de piso, extorsiones, secuestros, asaltos y hasta metidos en el negocio del huachicol.

Y claro, con el tiempo, el sucio negocio tuvo su boom, porque “los patrones” de los grupos delincuenciales, que siguieron con tal protección, se desataron rebasando en muy poco tiempo, por razón natural, como ha acontecido en Municipios, Estados y Federación, a las propias autoridades corruptas, desde los políticos, empresarios y financieros de alta alcurnia y de cuello blanco que se ufanan de crear empleos para “el desarrollo del país” con negocios “limpios” de cualquier ramo –fábricas de lo que sea-, mueblerías, hoteles, plazas comerciales, etc. hasta Fundaciones “de beneficencia” con cualquier membrete, que si se investigaran en serio….uhhhhh que sorpresotas tendríamos……pero no, nos hagamos ilusiones, porque eso no se puede….por ahora.

Esto que acabas de leer amigo lector@, es una pequeña parte de lo que escribí hace 8 años y que amplié hace 7 meses, porque es un antecedente útil para comprender mejor lo que enseguida te informo.

Hará casi diez años que empezaron a incursionar en serio en la CDMX cinco Cárteles –del Golfo, Sinaloa, Beltrán Leyva, Zetas y Familia Michoacana- “peleando la plaza” y también otros municipios importantes del Estado de México conurbados con la metrópoli.

Los jefes de los cinco Cárteles supieron y pudieron reclutar a los delincuentes locales de las diferentes Delegaciones Políticas surtiéndolos de todo tipo de drogas, de armamento y de logística para operar como narco menudistas en éste gigantesco mercado donde se mueven y conviven más de 20 millones de personas.

No hay que olvidar, que para los Capos, aparte de que la Ciudad de México es una extraordinaria plaza para “su negocio”, pensaban y piensan que quien llegue a ser “el patrón” aquí, podrá tener la posibilidad de poder “arreglar en corto” la protección y apoyo de quienes se encuentran en las más altas esferas del poder público y del poder económico y financiero para ampliar sus actividades.

Y parece que así lo empezaron a hacer.

Pero hay que decir que también que al paso del tiempo, como en ese peligrosísimo mundo mafioso las traiciones son una constante, han sido asesinados, capturados o andan prófugos, casi todos los Capos de aquellos cinco Cárteles que querían ganar la deseada Narco Corona.

Y como no hay Sicario que no ambicione ser Capo, de los grupos al servicio de los Carteles surgieron los Caballeros Templarios, Los Rojos, Los Guerreros Unidos, Los Oaxacos, Los Tequileros, La Unión Tepito, los Zetas, los del golpeado Cartel de Tláhuac, los de la desmembrada Familia Michoacana y los poderosos y autónomos del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Para el Jefe de Gobierno de la CDMX estos grupos no son Cárteles, él los califica como “delincuencia organizada” y dice que como tal tiene que combatírsele.

Y para comprender bien lo que Miguel Ángel Mancera sostiene, aquí reproduzco lo que en Wikipedia se define como “Crimen Organizado” y “Cártel”:

“El Crimen Organizado suele estar constituido por individuos vinculados o cercanos a grupos de poder, razón por la cual sus cabezas logran evitar caer en manos de la justicia.

Entre los delitos más comunes perpetrados por el Crimen Organizado están la trata de personas, el tráfico de armas y de drogas, la falsificación, el blanqueo de capitales, los secuestros, los asesinatos y las extorsiones, entre otros. En los lugares donde imponen su dominio criminal, suelen implementar regímenes monopólicos u oligopólicos, dependiendo de la naturaleza del mercado”.

Y…..

“Cártel es una gran organización ilícita o a un conjunto de organizaciones criminales que establecen acuerdos de autoprotección, colaboración y reparto de territorios (plazas) para llevar a cabo sus actividades criminales, principalmente de narcotráfico”.

Pregunto: ¿Entonces que autoridades, cómo y cuándo van a combatir a quienes pueden causar una matanza en cualquier momento y en cualquier lugar de la ciudad?

¿Y cómo le van a hacer las autoridades universitarias y gubernamentales para que el campus, las Facultades y demás instalaciones de la UNAM dejen de ser como una peligrosa y degradada favela donde la narco delincuencia opera impunemente?

Por último: creo que la Ciudad de México tiene que mantenerse como siempre lo ha sido, señorial, poderosa, digna y respetable Capital de la República Mexicana, sede los máximos poderes gubernamentales y corazón de nuestra Patria.

Si se vulnera eso, ya sea por la “delincuencia organizada” o por los “Cárteles”, cuyos Jefes o Capos desean la “Corona” que significa empoderarse en la Ciudad de México, coludidos para lograrlo con corruptos gobernantes traidores, nuestro país se convertiría ante las demás naciones del mundo, como un Estado Mafioso lo cual sería el acabose, que por supuesto, confío en que eso no ocurrirá jamás.

Y que conste: el tema central de este Candelero no es el de la intervención del narco en el actual proceso electoral, ¿eh?