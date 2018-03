EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

¡EL AVIOOOONNNNN!

Que no digan que el alcalde priísta de Valle Hermoso no tiene unida la gente de su municipio.

Las pruebas contundentes demuestran que sí están unidas en torno a un solo objetivo. De eso no hay duda ya.

El objetivo es ¡Detener a Daniel Torres Espinoza! Sí, detener sus intenciones de reelegirse a través del PRI. ¡Nadie lo quiere a este señor!

No lo quiere nadie…ni buenos ni malos, ni de la zona urbana ni de la zona rural. ¡Vaya pues, hasta buena parte de su familia está en su contra.

Pero contra viento y marea la dirigencia estatal del PRI en Tamaulipas ha venido sosteniendo las intenciones de reelección del alcalde en funciones de Valle Hermoso Daniel Torres Espinoza.

¿Por qué? En vedad nadie lo sabe a ciencia cierta, pero le platico un rumor, y conste que digo que es un rumor, que no tengo pruebas y sin embargo se dice en los pasillos tricolores….es la comidilla entre los priístas de Valle Hermoso.

Que los Pepes están en la nomina municipal de Valle Hermoso (Pepe Benítez y Pepe Hernández). Es decir que la Secretaria de Operación Política y la Secretaría Técnica podrían haber alentado las aspiraciones reeleccionistas del presidente municipal Daniel Torres.

El caso es que el sábado anterior el alcalde en funciones Daniel Torres Espinoza se registró ante su partido el PRI para ser nuevamente candidato a la presidencia municipal. Quiere estar en la boleta el próximo 01 de julio porque desea reelegirse, aunque también se registraron Rosa Isela Pesina Hernández y Elizabeth Gómez Lozano.

Sin embargo Daniel Torres es el bueno, pero hay que decir este sujeto trae tan chueca la suerte que un día antes, el pasado viernes, se suscitó un hecho inédito en Tamaulipas, un hecho que marca el descontento con un alcalde y su partido político.

Es tan grande la molestia popular con el alcalde tricolor de Valle Hermoso Daniel Torres Espinoza, que por todo el municipio aparecieron folletos con la leyendas de “NO REELECCIÓN” y “DANIEL NO”.

Cualquier ciudadano pudo darse cuenta que en ese municipio algo no anda bien con el presidente municipal, ya que por tierra y aire repartieron esos folletos en contra del priísta que se quiere reelegir aún a costa de la estabilidad social.

¿Que si los Pepes son el apoyo de Daniel Torres Espinoza para que este se reelija? La verdad es que no se sabe a ciencia cierta, pero de que Daniel es el bueno, sí es cierto, y eso se verá este martes 06 de marzo de 2018 cuando sea ungido como candidato del PRI a la presidencia municipal de Valle Hermoso a pesar de tener en su contra el humor social.

¿Y el Comité Directivo Estatal del PRI no se da cuenta qué está pasando en el municipio de Valle Hermoso? Porque no me digan que es normal que desde el aire avienten folletos en contra de un edil.

¿Quién es el “enemigo” tan poderoso que tiene Daniel Torres Espinoza que hasta renta un avión (o que tiene en propiedad) para repartir propagan política en su contra? ¡Que investigue la secretaría general de gobierno de la administración estatal!

Y así, con esa baja popularidad, ¿por qué el PRI Tamaulipas quiere hacerlo su candidato en Valle Hermoso? ¿No les importa la estabilidad social?

Esas cosas sólo pasan en Tamaulipas, hechos surrealistas como que desde el aire contrarresten las aspiraciones reeleccionistas de un presidente municipal. Como si fuera un ataque a los talibanes de parte de la fuerza área de los Estados Unidos. ¡En avión!

MAQUIAVELITO

…”Debería ser obligatorio que cualquier candidato a la presidencia de la república exhibiera sus declaraciones de Impuesto Sobre la Renta, así sabríamos al menos algo de su sentido de respeto cívico por México ¿no?” (Francisco Martín Moreno, historiador).

osjinuf@gmail.com