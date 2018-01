El Oráculo del Sur.

¿El BANDIDO de Tamaulipas, ira a la cárcel?

Por MARCELINO García CONTRERAS.

Sería un acto de justicia…

Según información del contralor Mario Soria Landero, el ex gobernador EGIDIO, esquivó declarar sus bienes, desatendió el llamado y no han solventado las observaciones a sus cuentas públicas del sexenio.

En la política ahora se conoce a EGIDIO TORRE CANTU, como el BANDIDO de Tamaulipas.

En la administración (sexenio) del BANDIDO de Tamaulipas la Auditoria Superior del Estado (ASE) y la Contraloría han encontrado irregularidades de por lo menos 5 mil millones de pesos – eso solamente en el último año de su administración- de los cuales hasta hoy siguen pendientes de solventar.

Por ello no es casualidad que el ex mandatario BANDIDO de Tamaulipas Egidio Torre Cantú posea actualmente una casa valorada en 340 millones de pesos, según lo ha denunciado el ex candidato Independiente a la gubernatura de Tamaulipas Francisco Chavira Martínez. Quién ha afirmado a la largo y ancho del Estado que posee la información de que el ex Gobernador habita en la mansión construida con número 310 sobre la avenida Santa Bárbara, que habría sido adquirida, según el contrato de compra venta, por una prestanombres: María Concepción Villar Manrique de Lara, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en la localidad de San Pedro Garza García la cual ha sido catalogada en el pasado como uno de las más ricas del país.

Un buen número de ex gobernadores del PRI están presos y otros bajo investigación y son considerados delincuentes en los Estados Unidos.

Y el BANDIDO de Tamaulipas, se le ha señalado públicamente de haber participado con los también gobernadores Cesar Duarte del estado de Chihuahua y Javier Duarte Ochoa de Veracruz, en una triangulación del erario de sus respectivos estados con fines electoreros, en complicidad con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, operado en el año 2016 por el ex dirigente del PRI Nacional Manlio Fabio Beltrones.

Pero también se tiene la sospecha de que el BANDIDO de Tamaulipas y Eugenio Hernández Flores, los dos ex gobernadores del estado utilizaron 150 millones de pesos de los fondos de los trabajadores de Estado, para manejarlos con contratos de inversión en una Casa de Bolsa, donde se perdieron cerca de 40 millones, que eran de los trabajadores del estado.

Con tantos elementos seguramente que no se trata de una cacería de brujas, si no que el encarcelamiento de EGIDIO TORRE CANTU, sería un simple “acto de justicia”, que los Tamaulipecos agradecerían y volverían a creer en las Instituciones de la impartición de Justicia.

ORACULEROS …Nos vemos por Tamaulipas.