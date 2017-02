EL FRANCOTIRADOR

Por óscar Jiménez

EL BONO DE LA DERROTA

En los últimos días hemos escuchado que el gobierno del estado de Tamaulipas se preocupa mucho por el uso que se le da a los vehículos oficiales.

Me parece bien. Por eso le paso la información de que en el 26 Abasolo y Allende del municipio de Victoria tienen ¿escondido? un vehículo de gobierno.

La gente de los alrededores mencionan que desde el pasado mes de octubre alguien fue y encerró un auto compacto en un obra en construcción.

Que solo lo sacaron un día para ponerle los logos de la nueva administración estatal y lo volvieron a encerrar. El edificio que ahí se construye está vacío y no sabemos el motivo por el que al carro oficial lo ¿escondieron? ahí. Que la autoridad investigue y si hay alguna irregularidad pues sencillamente que se actúe.

También le cuento que el que se está estrenando como magnate de los medios de comunicación en Tamaulipas es nada menos que Marco Antonio Bernal Gutiérrez.

¡Sí, tú ya sabes quién es! Pero de todas maneras te lo digo. Él fue precandidato a la gubernatura de Tamaulipas en el PRI, pero perdió ante Baltazar Hinojosa Ochoa quien finalmente fue el candidato de ese partido y que resultó derrotado en las urnas constitucionales el año pasado.

Pues bueno, la última que se cuenta de este personaje, me refiero a Marco Bernal, es que se ha asociado con una dama de los círculos del poder priísta y ya es un magnate.

La dama en cuestión fue muy conocida en los últimos 3 sexenios tricolores en Tamaulipas, en donde siempre se mantuvo en los altos círculos de la política estatal saboreando el poder.

Pero vamos por partes. Le digo que esta semana a trascendido que el año anterior el matamorense ganó perdiendo la candidatura del PRI a la gubernatura del estado.

Ya que en un aparente arreglo, al parecer en lo “oscurito”, el político pudo haber recibido un jugoso premio por participar en la contienda interna del tricolor de Tamaulipas.

Y no vayas a creer que fue un simple premio de consolación, más bien fue un “premio mayor” de varios millones de pesos….al menos eso se cuenta.

Y que con su presunto bono de la derrota el señor Marco Bernal habría recuperado lo poco que invirtió en su efímera y amorosa campaña política (es que anduvo de novio siempre), y ahora trasciende que le quedó lo suficiente como para tomarse un sexenio sabático. ¡Uta! Y a uno que apenas le alcanza para mal comer en estos tiempos.

Pero déjame y te cuento más. Al también ex senador priísta le gustaron los reflectores. Porque al andar de aspirante a candidato a gobernador le tomaron muchas fotos y videos y salió en prensa, radio y televisión.

Y es por eso que en estos días sale con la novedad que al muchacho inquieto le gustaron los medios de comunicación, y como en este momento dicen que trae harta lana (quesque es nuevo rico) ya se metió de empresario en este giro.

Peroooo, como Marco Antonio Bernal Gutiérrez no sabe mucho sobre los medios de comunicación, las malas lenguas apuntan a que se asoció con una dama muy conocida en los sexenios priistas.

Y que juntos, como el dúo Pimpinela, iniciaron una nueva aventura, pero ahora como presuntos dueños de medios electrónicos e impresos. ¡Válgame Dios!

Si esto es cierto, primero a mí me daría el soponcio, y si no me da eso, pues entendería (de ser cierto) porque Marco Antonio Bernal Gutiérrez decidió fijar su residencia en Tamaulipas, cuando antes del 2016 no nos visitaba y hasta fue una de las críticas que se le hicieron cuando dijo que quería ser candidato a gobernador del partidazo (PRI).

Porque ahora nadie lo saca de aquí, y hasta me imagino que su compañera María Esther Sherman lo ha de extrañar mucho porque ya no va mucho que digamos por la capital del país. Y es que algunos politiquillos señalan que el ex precandidato priísta atiende personalmente el negocio…bueno y su socia (la dama tricolor) también.

MAQUIAVELITO

…La renuncia del secretario del ayuntamiento de Cd. Victoria, por andar en malas compañías, fue un duro golpe director en la línea de flotación del proyecto político de Óscar Almaraz Smer, alcalde de la capital estatal.

osjinuf@gmail.com