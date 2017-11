RESEÑA POLÍTICA

Por: Juan R. de la Sota

El bono de los diputados

Los diputados del Congreso de Tamaulipas, aplicaron el dicho que reza: Primero yo, después yo y al último yo, al autorizarse un “bono navideño”, el cual agregándolo a su aguinaldo y sueldo mensual suman 173 mil pesos.

Cada uno de los 36 legisladores recibirá dicho monto antes de que finalice el año y por este concepto el Poder Legislativo del Estado, habrá de gastar más de 6 millones de pesos.

Si lo merecen o no, si lo desquitaron o no o si su pago es estratosférico o bajo, no me corresponde calificarlo, pues mi opinión sería mínima, sino quienes tienen derecho de juzgar su acción son todos los tamaulipecos y serán ellos los que de una u otra forma expresen su sentir.

Lo que sí puedo comentar es que los representantes populares son privilegiados, toda vez que tienen gran cantidad de beneficios por “hacer leyes” y aprobarlas, así como por “su trabajo” de gestoría en bien de los ciudadanos que representan.

Tienen la sartén por el mango, pues poseen el poder de decidor qué hacer con el presupuesto legislativo, lo aplique bien o lo gasten inadecuadamente, es su problema, pero reitero finalmente será la comunidad la que califique su actuación.

Los diputados son privilegiados, dado que en base a sus autorizaciones, el pueblo les debe pagar 13 mil 031 pesos de sueldo, 31 mil 420 de dieta e igual cantidad para apoyo a la le gestión legislativa, 27 mil de ayuda para acciones de gestoría, apoyo por trabajo legislativo y para hospedaje y mil 137 pesos por denominación.

Les pagan un sueldo, les dan dinero para comida y moverse en atender las demandas ciudadanas y hasta para ir a “descansar” y dormir a un hotel.

Se justifica el sueldo y otros beneficios económicos que le están cobrando a la sociedad, sólo ellos lo saben, porque al ciudadano no le han comprobado que ese dinero lo gastan en los citados conceptos.

Cambiando de tema, los que podrían enfrentar acciones de la justicia son los dirigentes de organizaciones, como la UCD y ONAPPAFA, por extender calcomanías y placas que para el Gobierno no tienen valides.

El Subsecretario de Ingresos de la Secretaría del Gobierno del Estado, Arturo Soto Alemán, advirtió que se aplicarán medidas para evitar el ingreso ilegal de más vehículos de origen norteamericano a territorio tamaulipeco y su comercialización.

Además, advirtió que el Gobierno trabaja para iniciar un proceso legal, con el objeto de que en forma conjunta con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), buscar qué hacer con organizaciones como las antes mencionadas.

Dijo que las placas y calcomanías que proporciona la UCD y ONAPPAFA no valen y por lo tanto no tienen el reconocimiento del Gobierno para que esas unidades puedan circular.

El funcionario consideró lo anterior como una estafa por parte de los dirigentes de esas agrupaciones y aseguró que de acuerdo a los convenios entre el Gobierno del Estado y la Federación, la autoridad estatal tiene facultades para actuar en materia de comercio exterior, por lo se puede comenzar en un momento dado un decomiso de este tipo d vehículos extranjeros.

En otro asunto, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y su Consejo, deberían intervenir, para primero, comprobar que el Subdirector de Tránsito d Altamira, Lucio Valdez Bahena, reúne el perfil y los requisitos para desempeñar el cargo.

El jefe policiaco es acusado de cometer una serie de atropellos y abusos en el desempeño de sus funciones, acciones que los altos mandos tienen que investigar y de resultar verídicas aplicar la correspondiente sanción de acuerdo a la ley.

Es acusado de humillar, intimidar y amenazar a al personal operativo de la corporación, según el oficio firmado por varios agentes inconformes que no están de acuerdo con la actuación de este servidor público.

Los quejosos manifestaron que desde que Lucio Valdez, asumió el puesto, no tienen garantía laboral, pues constantemente les advierte que cuenta con una lista de trabajadores de esa dependencia municipal que habrá de despedir.

Dijeron que son amenazados, intimidados y despojados de sus derechos laborales y personales, de sus garantías individuales por las amenazas que sufren todos los días, ya que sólo su palabra cuenta, “la de nosotros no vale, porque el señor inventa una u otra cosa o nos “siembra” cualquier llamado cuatro para perjudicaros en corrernos”, comentaron.

La autoridad estatal de Seguridad Pública debería intervenir, pues con este tipo de jefes policiales no se puede brindar una honesta y eficiente seguridad pública.

Es una persona grosera, sin preparación, sin ética, prepotente, aprovechado y abusivo, quien todo lo quiere resolver con amenazas e intimidaciones a los elementos que ahora protestan en su contra porque pretende involucrarlos en actos de corrupción.

El personal humillado solicitó el apoyo del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, para que los ayude a resolver esta lamentable situación.

El dato: Ojalá que parte del sueldo y el “bono navideño” que recibirán los diputados del Congreso del Estado, lo compartan con la población que vive en extrema pobreza, principalmente llevándoles alegría a los niños a través de una bolsita de dulces y un juguete, así como una lata de tamales a aquellas familias que no cuentan con capacidad económica ni para comprar un kilo de tortillas.