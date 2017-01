Remache del cambio

Por: Enrique Zúñiga Castillo

El cambio de viento les llegó

Hernán de la Garza hoy fungía, hasta ayer lunes 16 de enero, como presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Jamás había ocupado algún puesto en el poder judicial antes de esa nominación. Llegó primero como magistrado de ese órgano jurisdiccional por ser hermano del secretario de Sedesol, Homero de la Garza Tamez, quien desbarrancó en sus aspiraciones de convertirse en sucesor de Egidio Torre Cantú, porque las autoridades norteamericanas encontraron indicios de sus vínculos en el lavado de dinero. De no ser por esa acusación contra Homero, bien podría haber figurado como candidato del PRI, en lugar de Baltazar Hinojosa Ochoa.

Ayer Hernán la Garza Tamez presentó su renuncia a la presidencia el Supremo Tribunal. Todavía en agosto del año pasado descartaba la posibilidad de irse. El periodo para el que había sido designado le faltaba todavía varios años. Sin embargo, eso demuestra la dependencia manifiesta del poder judicial respecto del ejecutivo. Simplemente llegó un cambio de viento y De la Garza Tamez no encajaba en el nuevo esquema.

En el mismo contexto, pero en este caso en el poder legislativo, la semana pasada hizo lo mismo Miguel Salmán Álvarez, quien renunció a la Auditoría Superior de Tamaulipas. La verdad, no es por contradecir al diputado local Alejandro Etienne para quien Salman Álvarez fue un dechado de virtudes cívicas, pero lo cierto es que el exauditor siempre fue una figura decorativa, una espada sin filo, un instrumento de acecho a opositores, un perro guardián del gobernador…

Ese mismo cambio de viento, no tarda en llegar a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Me atrevo a afirmar que no pasa el 2017 sin que mi tocayo Etienne Pérez del Río se vaya. Tendrá que “renunciar” a la rectoría de la UAT porque ya no tiene cabida en los nuevos tiempos azules.

Por otra parte, en el PRD a los dirigentes tamaulipecos les salió el espíritu rebelde. Hoy andan alentando protestas contra los gasonalizos. Están como los gatos. Primero la cagan y luego tratan de taparla. Alberto Sanchez Neri, sin siquiera hacer una autocrítica encabeza ahora unas magras y pálidas manifestaciones contra el incremento al alza en los combustibles. El PRD fue fiel servidor de Enrique Peña Nieto en el llamado Pacto Por México del que se derivó la reforma Energética que a la postre derivó en el proceso de desmantelamiento de Pemex, en curso. Hoy, personas como Sánchez Neri, levantan sus débiles banderas para no perder su escasa clientela electoral.

Lo anterior, en tanto que es el tema de los combustibles, se relaciona con la postura de los concesionarios del transporte en Tamaulipas, quienes ya exigen la autorización de un aumento en las tarifas del servicio. La verdad es que, tradicionalmente, enero es el mes esperado para subir los pasajes. Hoy, tienen los transportistas el mejor argumento para elevar los precios. Lo harán, no tengas duda apreciable lector, con permiso o sin él.

Remache lagartesco

Si conduces algún vehículo de Tampico hacia Altamira, ten cuidado. A veces, en los semáforos frente a Petrocel y La Maseca unos lagartos se encuentran acechando, disfrazados de agentes de tránsito. Son parte de la suave brisa del cambio encabezada, en Altamira, Tamaulipas, por Alma Laura Amparán. ¿Pensar en reelección?

Remache de estilo para principiantes

Registrar: Es inapropiado escribir “Hoy se registraron varias balaceras” porque las balaceras no se registran. Lo más correcto será decir: “Hoy hubo varias balaceras”.

contrarraya@gmail.com