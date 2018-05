T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

EL COLMO: CHUCHÍN TIENE ENDEUDADO AL AYTO Y QUIERE QUE LO REELIJAN

LO QUE ME PARECE una incongruencia es que, el alcalde priista de Matamoros JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, “Chuchín” pese a “tener súper endeudado” al Ayuntamiento de esta Heroica ciudad. Este aun así, quiere que la población matamorense lo reelija, cuyo detalle raya en el cinismo y la desvergüenza, porque “este sujeto de baja caterva moral”, ha demostrado ser un mal administrador o bien “un amante de lo ajeno de siete suelas”.

PORQUE DEBERLE mucho dinero “a una larga lista de proveedores”, como es el caso “del alcalde mala Paga” CHUCHÍN DE LA GARZA, eso habla de que “algo anda mal en el Gobierno Municipal de Matamoros, pero “eso al Presidente Estatal el PRI SERGIO GUAJARDO MALDONADO, le ha sido ambiguo, ecuánime e indiferente, porque a este líder tricolor, lo que más le ha importado de este evento electoral del primero de julio, es apoyar a los ediles que le han llegado al precio, para que “los palomera” y buscar ser reelectos, eso es lo evidente. Y es además “un secreto a voces”.

PARA ELLO, quiero decirles que “los desórdenes financieros” del Ayuntamiento de Matamoros, se empezaron a generar, desde que EDMUNDO LOZANO RENDON ejercía la función de director de Comunicación Social, sujeto que valido del poder que tenía por encima de CHUCHÍN, empezó a apropiarse del dinero del pueblo, sin que el alcalde le dijera nada y por este motivo, MUNDO a los medios de comunicación empezó a deberles los montos económicos, “acordado como convenios publicitarios”.

PERO ESO NO ES TODO porque “LOS HIJOS DE CHUCHÍN, el mala paga alcalde de Matamoros”, al manejar recursos para obras y algunos programas sociales, por su parte, también “le estuvieron dando rienda suelta” al dinero del pueblo, derrochando sumas millonarias, a las que ante la Auditoría Suprior del Estado CHUCHÍN, como el responsable del Ayuntamiento, tendrá que dar amplia información, porque los números de sus cuentas públicas no concuerdan “y eso por tanto, refleja que el irresponsable Presidente Municipal, ya se encuentra ante serios aprietos financieros, a los que sin duda tendrá que responder en el marco de la ley.

SIN EMBARGO, a DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, lo que más le importa en estos momentos, es volver a engañar a las familias de Matamoros, como ya lo ha venido haciendo en sus recorridos de campaña por las colonias populares y núcleos poblacionales rurales, al volver a prometer “uno y mil detalles” que, naturalmente, no podrá cumplir, porque simple y llanamente, hasta hoy en día, no ha cumplido las promesas que le hizo a la gente desde la campaña pasada, porque evidentemente, “Matamoros, aun permanece en el atraso social” por la falta de la obra pública que dijo haría y no lo ha cumplido y otros muchos programas que, CHUCHIN no les ha hecho llegar a las familias de Matamoros.

Y SI HOY, “el alcalde con licencia” JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, cree que volverá a repetir en la Presidencia Municipal, esto realmente se ve distante, porque la gente, a donde éste llega, “le voltean la cara o le dicen que sí lo volverán a apoyar”, pero en el fondo, las familias, están convencidas que, este “presunto delincuente de cuello blanco”, ya no es conveniente para Matamoros, por lo que, el día de la elección, el primero de julio, CHUCHÍN, verá lo que le habrá a suceder, para que de una vez por todas, entregue el mando de la Presidencia a su sucesor el día 30 septiembre próximo. Y sino “pal baile vamos”.

HAY QUE SEÑALAR que, “nada es para siempre y todo tiene un ciclo” y por este motivo, es importante hacer hincapié para decirles que, JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE “el tracalero alcalde de Matamoros”, ya no es bien visto por las familias de la vecina ciudad, porque ha sido muy evidente el abandono, en que este mal llamado servidor público tiene a Matamoros. Y eso la misma gente, lo esboza con coraje e indignación.

PARA CONCLUIR, quiero decirles que, por el mal trabajo desarrollado en sus pueblos, “alcaldes priistas como Jesús de las Garza de Matamoros, Magdalenas Peraza Guerra en Tampico, Daniel Torres Espinosa de valle hermosos y Oscar Almaraz Smer de ciudad Victoria, son quienes por sus malos actos y sus malos manejos financieros en sus gobiernos, son los que, en mi punto de vista, ACABARÁN DE HUNDIR MÁS y con ello, sepultar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sino pues “el tiempo es el que sobre esto, os habrá de dar la razón.

