EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

EL CUÑADO DE ORO

Las zancadillas políticas en el municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas es cosa de todos los días. El juego de intereses quema a varios.

Por un lado la mayoría de los priístas no quieren que se reelija el actual alcalde Dr. Daniel Torres Espinoza y entre ellos se cuenta al presidente estatal del PRI Tamaulipas Sergio Guajardo Maldonado, pero por otro lado, un poderoso tricolor sí quiere que haya reelección en ese municipio.

Trasciende que el diputado federal Edgar Melhem Salinas tiene interés en la reelección del médico Daniel Torres, digamos que por cuestiones mercantiles. ¿Será?

Le cuento la historia que se narra en los pasillos priístas. Los trascendidos dicen que el “cuñado de oro” de Edgar Melhem está instalado en el meritito negocio de la compra de material eléctrico para la ciudad de Valle Hermoso.

El cuñado es nada menos que el ex alcalde de Río Bravo Roberto Benet Ramos, quien presuntamente es el que le vende las lámparas para el alumbrado público a Daniel Torres Espinoza.

Hay que recordar que Roberto Benet fue un alcalde muy criticado de Río Bravo a quien se le atribuye una malísima administración, ya que a su salida de ese ayuntamiento se descubrieron grandes adeudos con la CFE, el SAT y con proveedores.

El angelito dejó una deuda de 35 millones de pesos en el 2011 y nadie le hizo nada, y después (en el 2016) el PRI, su partido, lo envió de delegado político en Valle Hermoso cuando se eligió al actual alcalde.

Pues bueno, versiones sin confirmar subrayan que Edgar Melhem Salinas, a través de la bolsa de dinero que les dan a los diputados federales, ha venido apoyando al municipio de Valle Hermoso.

Y como pago a esa vocación para ayudar del legislador federal, pues sencillamente le devuelven “la copa” en la compra de lámparas de alumbrado público adquiridas en China.

Y ese negocio presuntamente es de Roberto Benet Ramos, el “cuñado de oro” de Edgar Melhem Salinas, por lo se espera que las zancadillas se den entre Sergio Guajardo Maldonado y el citado legislador de San Lázaro.

Como dato adicional hay que mencionar que apenas el señor Benet Ramos dejó su encargo institucional como presidente municipal de Río Bravo (31 de diciembre de 2010) se fue a vivir a una lujosa residencia en Mission, Texas.

Y no vaya usted a creer que la compró a través del Infonavit, no, claro que no, en esos días se dijo que Roberto Benet había adquirido una lujosa residencia a través de su esposa Mayra Melhem Salinas en el Cimarron Country Club de Mission, Texas, lugar en donde muchos políticos tamaulipecos se han ido a vivir.

Toda esta historia se cuenta en los pasillos del poder tricolor en Tamaulipas. Hay que esperar a que la autoridad pueda investigar esta versión para que deje de ser una simple historia y se convierta en una averiguación legal. Pero mientras eso pasa la escribimos en el libro de las anécdotas políticas tamaulipecas.

Y ya que andamos en cosas del tricolor de esta entidad, también les digo que el jefe de prensa del comité directivo estatal del PRI Jorge Vela Villarreal se encuentra ya estable en un nosocomio de la capital de Tamaulipas. Este vocero del priísmo sufrió un quebranto en su salud, pero Dios escuchó las plegarias de su familia y sus amigos y me cuentan que ya la va librando poco a poco.

Jorge vela es mi amigo al margen de su labor como vocero de un partido político. Nos une la misma ciudad de nacimiento y años de conocernos. Que te recuperes mi amigo, tu familia y amigos te necesitan.

MAQUIAVELITO

…El acuerdo, inédito entre un Gobierno Estatal y el Observatorio Nacional Ciudadano, permitirá diseñar acciones para evaluar la estrategia de reclutamiento de policías, fomentar la cultura de la legalidad, mejorar la atención ciudadana, el acceso a la información y la transparencia en Tamaulipas (Francisco García Cabeza de Vaca).

