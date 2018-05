RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

El debate de los candidatos a senadores

En Tamaulipas, habrá debate entre los candidatos a Senadores y se realizará el próximo 31 de mayo, de las seis de la tarde a ocho de la noche, en el centro de excelencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Esa confrontación debería reglamentarse, sólo para la presentación de la oferta de trabajo, no para la acusación, desprestigio y promesas incongruentes y falsas, porque a los tamaulipecos, lo único que les interesa es la solución de sus demandas y problemas, no chismes de lavandería.

Debatirán la candidata y candidatos al Senado de la República y es una oportunidad para que los electores tamaulipecos conozcan el proyecto legislativo de los aspirantes a representarlos en la Cámara Alta del Congreso de la Unión y detecten sus aptitudes, habilidades, capacidades, carácter y preparación académica para resolver las necesidades y adversidades que enfrenta la ciudadanía.

Es necesario regular su participación, exigiéndoles, hacer uso del tiempo autorizado, únicamente para plantear su propuesta y dar respuesta a los temas establecidos en la agenda como son: “Seguridad y Justicia, “Combate a la Corrupción y Participación Ciudadana” y “Desarrollo Económico”.

Los moderadores no deben permitir las acusaciones y descalificaciones, pues no es para esto la esencia del debate, sino para formular propuestas eficientes y creíbles que resuelvan los graves problemas de inseguridad pública, de educación, desempleo, de miserables salarios, de los constantes gasolinazos, de hambre y sed de justicia.

El Instituto Nacional Electoral de Tamaulipas (INE), lleva a cabo las acciones establecidas en la Ley Electoral, para el desarrollo de dicho evento y confirmó la participación de todos los aspirantes al mencionado puesto de elección popular.

A la fecha han definido su participación Yahleel Abdalá Carmona y Alejandro Guevara Cobos, del PRI; Osca Martín Ramos Salinas, de PANAL; Patricio Edgar King López, del PVEM; Ismael García Cabeza de Vaca, de la Coalición Por México Al Frente y Américo Villarreal Anaya, de la Coalición Juntos Haremos Historia.

Los contendientes tienen que ser claros y precisos en cuanto a su plan de acción para combatir a los infractores de la ley, a las alzas a los servicios públicos y a la comida, así compara atacar la impunidad y corrupción institucional, porque es esto lo que tiene bajo incertidumbre, intranquilidad, temor y pobreza, no sólo a los tamaulipecos, sino a la mayoría del pueblo mexicano.

Si los aspirantes a senadores tamaulipecos, van a la confrontación a desacreditarse y descalificarse, acusándose de corruptos, no tiene caso ofrezcan un evento de esta naturaleza, pues esto no le sirve a la gente, porque a final de cuentas, no le resuelve los problemas.

Cambiando de tema, este lunes se realizó intensa movilización policial, tras el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública, del registro de una riña entre reos en el interior del Centro de Ejecución de Sanciones de ciudad Victoria, en donde por cierto aún se encuentra preso el ex gobernador Eugenio Hernández Flores, por presunto ladrón de recursos públicos y recibir dinero de los infractores de la ley.

En esta ocasión, no se presentaron hechos lamentables, gracias a la oportuna intervención de los custodios y de la Policía Estatal, quienes lograron controlar la riña e impedir problemas mayores.

Cuando se dio la riña entre dos reos, los custodios ingresaron a una de las áreas y al ver que aumentaba la tensión hicieron un disparo al aire, logrando controlar la situación. Ante ello, se suspendieron las visitas de familiares.

Las autoridades federales y estatales, en un marco de coordinación, deberían realizar el traslado de reos sentenciados a otros penales del país, esto para evitar los denominados autogobiernos que generen corrupción y la comisión de delitos.

En otro asunto, pasando a temas políticos, el que visitará los municipios tamaulipecos de Victoria, Altamira y Tampico, es el candidato presidencial priista, José Antonio Meade Kuribreña.

Edgar Melhem Salinas, coordinador Estatal de la campaña del aspirante a la Presidencia de México, dijo que Pepe Meade, iniciará en ciudad Victoria, sus actividades en busca del voto de los electores tamaulipecos, el próximo miércoles 30 de mayo, a las 9:30 de la mañana, en el parque de beisbol de la colonia México.

En ese lugar, se reunirá en un evento abierto, con la clase política, los consejeros políticos municipales victorenses, empresarios, productores agropecuarios, ganaderos agrícolas y toda la estructura del partido.

Made, además se reunirá en el Centro Universitario de Altamira a las 11:30 de la mañana y en el auditorio municipal de Tampico, a las 2:30 de la tarde, para luego trasladarse a la ciudad de México, donde cumplirá con compromisos de su agenda, programados para las 5:30 de la tarde.

Por otro lado, en donde enfrentan adversidades, es en el Partido MORENA, propiedad del tabasqueño candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Al aspirante presidencial, se le vinieron encima las traiciones, esto luego que Orlando Guillén, renunciara a la candidatura suplente de la Coalición Juntos Haremos Historia por la Alcaldía de Victoria, candidatura que es encabezada por el ex priista y ex candidato del PRI, Eduardo Gattás.

Orlando Guillén, aseguran, apoyará la campaña del candidato por la Coalición Por México Al Frente” a la Alcaldía de Victoria, Xicoténcatl González Uresti. Más corajes de estos, enfrentarán los caciques del Partido MORENA en Tamaulipas y su dueño López Obrador, pues se vaticinan más renuncias a las candidaturas morenistas.

Eso y más le puede pasar a un partido que se dedica a la pepena de políticos. MORENA es el PRI y su aceptación de políticos de distintas ideologías que, sólo buscan poder y dinero, llevarán a este instituto y a su candidato presidencial a la derrota electoral.

Por cierto, el candidato López Obrador, realiza gira proselitista por el Estado de Veracruz, donde recogerá las demandas de los ciudadanos de varios municipios y mucho le molestará que en Tamaulipas, le estén renunciando candidatos.

Por su parte, el candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, podría visitar Ciudad Victoria, el próximo mes de junio.

Dirigentes panistas aseguraron que hay muchas posibilidades de que Anaya Cortés, visite la capital del Estado y comentaron que están en espera de que les resuelva en próximos días.

El que mantiene una postura de peleonero, es el candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, al advertir que demandará a la autoridad electoral, porque el INE, sólo se la pasa jode y jode su candidatura.

El gobernador con licencia de Nuevo León, aseguró que demandará al INE, porque ha denigrado su posibilidad.

El INE abrió una investigación contra Rodríguez Calderón, sobre el origen de 17.3 millones de pesos que tuvo de aportaciones privadas y determinó que al menos recibió 4.6 millones de pesos de empresas mercantiles a través de 19 personas físicas, además sus auxiliares fueron pagados por empresas mercantiles para que juntaran las firmas de su campaña.

Al respecto, “El Bronco”, reconoció que sí apoyaron a ciertos gestores, pero les pagó con su propio dinero.

Lo cierto es que dicho aspirante presidencial tiene fama de tramposo y como antecedente existe que a punto estuvo la autoridad electoral de no autorizarle la candidatura, ante la sospecha que falsificó firmas de apoyo y que le exige la ley para participar como candidato.

El dato: La reelección promueve la deficiencia y ausentismo de personal en algunos ayuntamientos, por lo que no estaría mal que esta figura se eliminara de la Ley en la materia, pues impide el correcto y oportuno cumplimiento de la responsabilidad institucional, frena el desarrollo de los pueblos y genera rezago en la atención de las demandas y necesidades sociales.

Correo: jrdelasota@hotmal.com