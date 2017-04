EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

EL DEDAZO INMORTAL

El PRI se está cayendo a pedazos en Tamaulipas y no hay nadie con suficiente solvencia moral para detener su caída.

Ahora resulta que el ex presidente del PRI Estatal Felipe Garza Narváez renunciará este miércoles al tricolor después de haber sido todo en ese instituto político.

Felipe Garza Narváez, ex diputado local, ex secretario particular de un gobernador, ex delegado federal, ex, ex y ex, dicen que abandona las filas del priísmo una vez que la derrota de su candidato a gobernador Baltazar Hinojosa Ochoa acabara con los sueños de poder de la cúpula de este partido.

Felipe Garza anduvo con “el maletín” por todo el estado en las pasadas elecciones, y aún así el PRI mordió el polvo en las elecciones locales de Tamaulipas en el 2016. En fin, creo que este señor debería quedarse hasta que el barco se hunda ya que fue su capitán en un tiempo.

Pero el PRI aún tiene muchas sorpresas que darnos. Te cuento que posiblemente el siguiente viernes renuncie a este partidazo Eliseo Castillo Tejeda, también ex presidente del Comité Directivo Estatal.

No es seguro. Pero ya se corre esta versión en los pasillos tricolores y hasta dicen que podría irse con los panistas que están gobernando el estado.

Incluso esas versiones no oficiales señalan que su “padrino azul” es el ex priísta Carlos de Alejandro Acevedo y que es este último el que lo está invitando a la nómina estatal. ¿Será cierto? Y de resultar verdad ¿Cómo le caería a los verdaderos panistas la llegada a la nómina estatal de Eliseo Castillo?

Pero hay más. Les cuento que desde este inicio de semana se fueron a la ciudad de México la presidenta del PRI Estatal Aída Zulema Peña Flores y el secretario general también de este partido José Hernández Cuesta.

Se fueron a la capital del país con el pretexto de participar en una reunión con el presidente nacional tricolor Enrique Ochoa Reza, pero trasciende que se entrevistaron con otro personaje, muy gris por cierto.

Algunos tricolores cuentan que Aída y Pepe se vieron con Egidio Torre Cantú, ex gobernador de Tamaulipas, que es acusado por la voz ciudadana de corrupción y de entreguista con las fuerzas oscuras que dominan algunas zonas de la entidad.

Y es que se dice que el ex gobernador insiste en meter su mano para seleccionar candidatos del PRI. ¡Como si hubiera ganado la anterior elección!

Y como si gozara de buena reputación dentro de las filas del priísmo tamaulipeco no quiere dejar de utilizar la técnica del “dedazo” para seguir candidateando a sus amigas y amigos.

Un dedazo muy gastado que se cree inmortal. Porque se dice que el ex gobernador Egidio Torre sigue insistiendo en que la candidata del PRI en el 2018 para la presidencia municipal de Altamira sea Griselda Carrillo Reyes, la misma que perdió en el 2016 ante la señora Alma Laura Amparán del PAN.

Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, también les comento que hace unos días (como una semana) renunció el titular de la coordinación de finanzas del Comité Directivo Estatal PRI.

Se trata de Gustavo Barrientos, quien en realidad era el que hacía toda la chamba de finanzas de esa organización política. Porque lo que es el secretario de administración y finanzas Rodolfo Higuera Terán simula que trabaja.

Y una última cosa más. Se sabe que el INE ya le dio a conocer al PRI Tamaulipas que será sujeto a una auditoria, aunque no se sabe si es una de las que se hacen rutinariamente o se trata de una revisión por algún dato en especial.

MAQUIAVELITO

…¡Los poderes fácticos de los diferentes municipios de Tamaulipas no quieren dejar su control sobre la cosa pública!

osjinuf@gmail.com