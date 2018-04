EL DIA MÁS IMPORTANTE EN LA VIDA DE TOMAS YARRINGTON

La @Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

EL DÍA MÁS IMPORTANTE EN LA VIDA DE TOMAS YARRINGTON

Sin lugar a dudas el viernes 27 de abril será para el otrora gobernador de Tamaulipas Tomás Yárrington Ruvalcaba –según nosotros– el día más importante de toda su vida al declararse inocente o culpable en el proceso que se le sigue en la Corte Federal del Distrito Federal del Sur de Texas, en la ciudad de Brownsville, al que se le acusa de 11 delitos, incluídos extorsión, narcotráfico y lavado de dinero, cargos que le fueron leídos por el juez federal Ronald G. Morgan.

A decir verdad sentimos que para el ex gobernador del estado a sus 61 años de edad va a ser una decisión mucho muy difícil de tomar, ya que sin ser nosotros profesionales del Derecho, ni mucho menos tener algo en su contra, creemos que de no jugar la carta adecuada podría pasarse el resto de su vida en la cárcel, lo que en lo personal esperamos que no suceda porque tiene hijos y esposa.

Después de haber sido extraditado el viernes desde Italia por el gobierno de Estados Unidos, el lunes Yárrington Ruvalcaba que siguió la audiencia gracias a un intérprete, tuvo su primera comparecencia ante el juez federal Ronald Morgan, el que le informó no tener derecho a fianza, por lo que siguió detenido.

El ex mandatario estatal por su parte le pidió al juez que le fuera asignado un defensor de oficio por no tener dinero para contratar un abogado, a lo que accedió y designó a Michael Rodríguez, habiendo determinado que la próxima audiencia será el viernes a las 13:30 horas en la que el destacado político tamaulipeco deberá responder si se declara culpable o inocente de los cargos que pesan en su contra, en el entendido de que van por 130 millones de dólares.

Hasta el momento las autoridades de EEUU han asegurado 46 propiedades al matamorense, entre las que se encuentran un condominio en South Padre Island, un avión Pilatus 2005 y residencias en los condados de Hidalgo y Hays.

En Nuevo Laredo fue inaugurado ayer martes el nuevo Consulado General de Estados Unidos, evento que encabezaron la embajadora Roberta Jacobson, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado, Glafiro Salinas Mendiola, además de los alcaldes de Nuevo Laredo y Laredo, Texas, además de autoridades locales y estatales y la diputada Brenda Georgina Cárdenas Thomae, entre otras distinguidas personalidades e invitados de honor.

Cabe señalar que el nuevo Consulado General de Estados Unidos en Nuevo Laredo iniciará sus operaciones en mayo, en el entendido de que brindará una plataforma segura y confiable para la diplomacia, bien.

Una buena nueva que tenemos es el nombramiento que le fué conferido ayer martes por el Secretario de Gobernación, Afonso Navarrete Prida, a Enrique Cárdenas del Avellano como coordinador de la Zona Noreste de la SEGOB cuya jurisdicción abarca los estados de Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Para nosotros la invitación que le hizo a Cárdenas del Avellano el titular de la SEGOB es en reconocimiento a su trayectoria como político y servidor público, ya que entre otras cosas ha sido alcalde de Ciudad Victoria, presidente del CDE del PRI, diputado local del PRI, Secretario de Desarrollo Rural, directivo del comité nacional de la CNC y dos veces diputado federal, además de ser un empresario de éxito.

Sus padres son doña Bertha del Avellano y don Enrique Cárdenas González (+), que llegó a ser gobernador de Tamaulipas. “Quique” , como le llaman sus amigos es ingeniero agrónomo zootecnista, egresado de la Facultad de Agronomía en Ciudad Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y solamente le ha faltado ser gobernador del estado.

Al parecer la Procuraduría General de la República se anotó un diez al dar con el paradero y detener en Tijuana a un sujeto de nombre Heriberto “N”, (a) El Koala, presunto autor material del asesinato del periodista y escritor sinaloense, Javier Valdez Cárdenas, al que mataron a balazos en mayo del 2017 en plena calle y a la luz del día.

De acuerdo con la PGR El Koala trabajó para la cédula del Cartel de Sinaloa que en su tiempo lidereó Dámaso López Núñez, (a) El Licenciado, que también fuera detenido el año pasado en la Ciudad de México y posteriormente trasladado al estado de Sinaloa.

Por la noche el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, envió en twitter una felicitación a las dependencia que lograron la captura y también felicitó a los elementos de la Policía Federal, Comisión Nacional de Seguridad y PGR, los que en una operación conjunta lograron detener al asesino del periodista.

Por cierto apenas el sábado habían sepultado a su esposa Barbara Bush y horas después su esposo el otrora dos veces presidente de Estados Unidos, George H.W. Bush, de 93 años de edad hubo de ser internado en un hospital de Houston, Texas, a causa de una sepsis o infección que se extendió a su sangre.

Al término del sepelio el ex presidente se fotografió acompañado de su hijo el también ex presidente George W. Bush Jr., su esposa Laura y los ex mandatarios Bill Clinton y Barack Obama, ambos acompañado de sus respectivas esposas Hillary y Michelle. La actual primera dama de EEUU, Melania Trump, asistió sola al funeral.

En Tamaulipas aunque usted no lo crea seis integrantes de una banda de secuestradores fuéron sentenciados a 200 años de prisión cada uno, lo que es un record sin precedentes en el estado. Los seis fuéron hallados culpables del delito de secuestro agravado por un Tribunal de Enjuiciamiento, habiéndoseles comprobado que secuestraron a dos personas por las que estaban exigiendo un millón de pesos de rescate y la sentencia indica que la pena será de 100 años por cada uno de los dos secuestrados.

Que triste final de los tres estudiantes de cine desaparecidos el pasado 19 de marzo en Tonalá, Jalisco, los que están muertos y sus cuerpos fuéron disueltos en 56 litros de ácido sulfúrico. Creemos que su error fue el haber ido a hacer unas grabaciones en una casa que estaba marcada como casa de seguridad y almacén de drogas y armas de los narcos, por lo que al ser detectados por los criminales fuéron por ellos y se los llevaron al creer que tenían malas intenciones, suponemos nosotros.

La coordinadora de la campaña de López Obrador, Tatiana Clouthier, salió en defensa de la Amnistía que contempla el tabasqueño y que tuvo total rechazo en el debate por parte de sus cuatro adversarios. La sinaloense aseguró que ésta opción tiene que ver con un proceso de paz y solo involucra a jóvenes que han consumido o vendido droga, a ciudadanos utilizados como “mulas”, campesinos y a personas de la tercera edad.

Nos preguntamos si doña Tatiana es abogada o profesional del derecho como para explicar que es la amnistía, nosotros lo que sabemos de su persona es que estudió la licenciatura en Lengua Inglesa en el Tec de Monterrey y tiene una Maestría en Administración Pública por la UANL; nada que ver con el Derecho.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx