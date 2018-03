Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

El Día Mundial de Agua, un gran día.

Aunque esta semana hábil comenzó con varias celebraciones, previas a la llegada del equinoccio de primavera el miércoles, por medio del cual, dejamos atrás al invierno, que, dicho sea de paso, generó períodos de frío intenso en las regiones de Tamaulipas.

Incluso, a las personas de las ciudades de la frontera les tocó vivir temperaturas por debajo de cero, mientras que, en esta capital, llegamos tener hasta cero y un grado centígrado. Al inicio de la primavera, estamos en el frente frío número 39 de más de 60 que fueron identificados por la Comisión Nacional del Agua.

Entre las celebraciones de este 20 de marzo, están el Día Mundial sin Carne, el Día de Noruz, de la Felicidad y de la Lengua Francesa.

Sin embargo, la celebración relevante, es la de este jueves, nos referimos al Día Mundial del Agua, establecido para hacer conciencia en todo el planeta, de su cuidado y uso racional, desde el momento, que, sí la hay en demasía, pero, de toda, solo el dos por ciento puede usarse para el consumo humano y, es allí donde está el gran detalle.

Ya sabemos que esto es al revés, las poblaciones se ubican en los sitios a los que resulta más difícil hacer llegar el agua, por tanto, los gobiernos deben de ejecutar inversiones muy altas para satisfacer necesidades que van más allá de las personas, pueden afectar a las poblaciones, dado que, la falta de agua potable incrementa los riesgos de enfermedades, sobre todo las gastrointestinales.

Los números son significativos sobre el abasto de agua, porque más del 90 por ciento de la población en América Latina lo tiene desde hace unos ocho años, hablamos de que, de unos 69 millones de personas en 1960 a más de 500 millones en el año 2010.

Cuando hablamos del difícil acceso al agua potable y, que quede claro que no es el caso de México, sino de muchos países con índices de desarrollo por debajo del promedio nuestro, resulta que el 40 por ciento de la población habita en donde solo se dispone de un 10 por ciento del agua requerida, de ahí que, generar el abastecimiento es muy caro y solo se entiende cuando se trata de usar agua potable para evitar riesgos de enfermedades.

Son infinidad de cosas las que se dicen el agua y lo más drástico la dificultad de conseguirla para el abasto, por ello, si pensamos en el futuro, de aquí al 2050 por citar un período y si pensamos que en lugar de unos 500 millones de personas en Latinoamérica seremos 900 millones para ese entonces, es claro que la demanda de agua se incrementará en un 500 por ciento.

La conmemoración del Día Mundial del Agua, tiene que ser más allá de buenos deseos, los ciudadanos tenemos que cuidarla y desde luego pagarla, porque los organismos operadores, no pueden generar inversiones si la gente no paga el servicio de abastecimiento, ya que, en realidad, por el agua no se paga, aunque sí, por su extracción, potabilización, desinfección y conducción a los hogares de los victorenses, tamaulipecos y mexicanos.

En la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental que acaba de ser publicada por el INEGI, en el punto de servicios básicos, cuando se trata del agua, casi 48 millones de personas de 18 años y más, que radican en las áreas urbanas de más de 100 mil habitantes, casi el 90 por ciento refirió que el servicio de agua potable proviene de la red pública y sólo el 2.2 por ciento señaló que la toma de pozos particulares.

El 61 por ciento dijeron este año que el agua que consumen es pura y clara, el 60.5 por ciento, hizo ver que tiene suministro constante, el 35 por ciento cree que no hay desperdicio por fugas, el 24 por ciento le ve grandes atributos de potabilidad y el 15 por ciento señala que usan la que proviene de pozos comunitarios.

Respecto a la satisfacción de los mexicanos por el servicio de agua potable, casi el54 por ciento, dijo estarlo, mientras que, casi el 52 por ciento, se refirió en el mismo sentí, pero, en el mismo tipo de encuesta que se llevó a cabo en el 2015.

De acuerdo con la ONU, el objetivo principal de la celebración del Día Mundial del Agua, es concientizar a la población y pedirles que hagan un consumo moderado de ese recurso. El equilibrio hidrológico se logrará en la medida que se armonice la disponibilidad natural, con las extracciones mediante el uso eficiente del agua.

También indican las instituciones que el agua segura contribuye a la reducción de infecciones asociadas a la atención en salud, por ello, en los Centros donde se dan servicios de salud, es indispensable contar con un suministro continuo de agua segura, conocer la calidad de las fuentes y también los posibles focos de infección que amenacen contaminarla.

Ya habíamos comentado en alguna ocasión, que, así como existen ahora las generaciones cibernéticas, los milenias o los de la era digital, que no se preocupan por el abasto de agua potable, porque solo saben que sale del grifo o de las llaves de los baños, hubo generaciones en esta capital que podríamos denominar las de jicarazo, porque se bañaban con agua que juntaban en una cubeta y con una jícara o un vaso se la echaban al cuerpo para asearse.

Es el pasado, pero, para que haya presente, tuvo que existir el pasado y es aquí donde deben de establecerse compromisos puntuales, por ejemplo que todos además de cuidar el agua en nuestras viviendas, la paguemos de forma puntual, ya que, no hacerlo implica reducir la capacidad de respuesta financiera de la COMAPA que tiene a su cargo el licenciado Gustavo Rivera Rodríguez, quien tiene que hacer de tripas corazón para que los insumos, la operación y el abasto sea suficiente para atender la demanda de los habitantes de la capital.

Uno de los problemas más graves en el abastecimiento de agua potable a las poblaciones, es el pago que cada usuario debe de cubrir y de manera especial en las comunidades rurales, ya que, allí las personas creen que es gratis, cuando en realidad se requiere de su colaboración económica para costear los gastos de operación.

Con la realidad como verdad, quizá uno de los grandes propósitos en la celebración del Día Mundial del Agua, sería revisar nuestro comportamiento en el uso de agua, es decir, que sea moderado y evitar el desperdicio, pero, también un plus, que deba de ser de actitud, es decir, que siempre que nos topemos con fugas, insistamos ante los organismos operadores para que se solucionen, porque el desperdicio del agua, con lo que cuesta su potabilización, es de lamentarse, porque implica pérdidas económicas.

Piense en el agua como un recurso para la vida, es más véalo como alimento, porque al cuerpo debemos de administrarle al menos ocho vasos de agua al día para que funcione de manera adecuada y, si es un alimento tenemos que pagar por él y cuidarlo.