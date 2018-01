FACTOR ENTRE DOS

Por: José Efraín caballero Sevilla

El duelo derechista

En la contienda preliminar que corresponde a las precandidaturas, se está disputando un combate no solo entre partidos políticos y coaliciones de manera interna, si no un combate que va mas allá en particular y ese corresponde al que será el abanderado de la derecha y favorito de la continuidad socio económica nacional.

Para esto, Ricardo Anaya muy a su estilo, se ha manifestado como un gran estratega, ya que ha logrado superar adversarios políticos inicialmente dentro de su partido el PAN.

Recientemente en 2015, fue presidente de la cámara de diputados y líder del grupo parlamentario de Acción Nacional, posición estratégica que lo catapulto a su segunda presidencia dentro del partido, dejando en el camino a otro destacado militante en la persona de Javier Corral con el 80 por ciento de los votos.

Al presidir las filas del Panismo, obtiene más de la mitad de las gubernaturas en disputa, siendo Tamaulipas una de ellas en el año 2016; en 2017 obtiene la gubernatura de Nayarit, hecho que lo distingue con su máximo histórico con un total de 12 Gobernadores.

Estando en la presidencia del partido, se posiciona como fuerte aspirante a recibir la unción para representar a su instituto político, por la candidatura a la presidencia de la republica dejando en el camino a un exgobernador; Rafael Moreno Valle y a la exprimera dama Margarita Zavala, que inclusive sale del partido a manera de protesta y busca externamente la candidatura independiente actualmente.

Figuras de mucho peso político han caído rebasados ante la operación estratégica, del “niño maravilla” que está llevando la contienda en esta fase de precampañas, a un debate no solo con su militancia, si no un mano a mano con el Priista José Antonio Meade Kuribreña ya que ha sido el depositario de sus descalificaciones, al grado de hacerle bullyng llamándolo “la semana santa” ya que no sabe si va a caer en marzo o en abril.

Situación que no hace con el Tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, se puede considerar una estrategia del panista para posicionarse como la opción de “derecha” y como lo ha venido haciendo históricamente, escalar y poder remontar posiciones, hoy por hoy viviendo el duelo derechista.

Mediante el voto útil, contra la opción de izquierda Obradorista, es como en la etapa final de las campañas trataría “Con México al frente” de superar en la última recta al representante de “Juntos haremos historia” que igualmente trata de aglutinar a simpatizantes de derecha ante la reciente incorporación de Tatiana Coluthier como su coordinadora de campaña.

En tanto que José Antonio Meade no levanta en preferencias, ya al grado de cambiar nuevamente el nombre de su coalición “Meade ciudadano por México” rebautizándola a “Todos por México” ante la escasa capacidad de remontar preferencias, haciendo uso del marketing político.

Si Meade no logra posicionarse al corto plazo, la cargada se irá con “el chico maravilla” quedando de manifiesto su gran capacidad estratégica y se dará la lucha entre dos, contra Obrador ya estando de lleno en campañas.

Existe polémica en estos momentos por la supuesta incursión del especialista en Guerra sucia, el Venezolano Juan José Rendón el cual ha manifestado haber sido contratado sin especificar por quien, para evitar el ascenso de Obrador, así lo manifestó a una revista de circulación nacional, lo que nos hace prever por donde se buscaría contrarrestarle.

Querido lector, tenga un excelente día, abríguese que bajaran temperaturas, nos leemos la próxima.

Contacto: factorentredos@hotmail.com