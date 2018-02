David Ed Castellanos Terán

@dect1608

El enemigo de México I/II

Con el Súper Bowl 52 los estadounidenses acaban de tener su fiesta deportiva más importante del año que perdió por cierto el histórico Tom Brady.

Los estadounidenses acaban de exportar a nuestro país a su futbolista más importante de la historia que es el enemigo público número de México, Landon Donovan, quien recibió amnistía deportiva del polémico Jesús Martínez Patiño, presidente del Club Pachuca, propietario además del equipo Esmeraldas de León, conjunto que pagará por Donovan, unos 100 mil dólares mensuales y vinculado con Jesús Murillo Karam, así como con el también hidalguense, Miguel Ángel Osorio Chong.

Jesús Martínez, el polémico “tuzo” señalado de presunto enriquecimiento ilícito debido a un esquema financiero y de crecimiento por donación de predios y condonación a pagos de impuesto que le otorga el Gobierno de Hidalgo en contubernio con la federación, recientemente hizo el fichaje bomba del Clausura 2018. Jesús Martínez Munguia, hijo del “tuzo mayor” es el actual presidente de los panzas verdes de León para quien juega el californiano Landon Timothy Donovan, de 36 años de edad y luego de año y medio de retiro, haber orinado a México, humillado y sacudido al fútbol mexicano con resultados favorables al ahora media punta de la fiera, éste viajará por todo México aprovechando el deporte más influyente de nuestra patria para recordarle a la afición que no tiene nada de malo cambiar de parecer.

El perdón o amnistía del tusoccer a Donovan le permite llegar directamente al centro norte de México, a la entidad que guarda la fiesta cultural más importante de Latinoamérica, el Festival Internacional Cervantino, considerado como patrimonio de la humanidad, pero no solo eso, Jesús Martínez y su equipo dieron un manotazo fuerte ante sus rivales de pantaloncillo largo, sino que a través del fútbol explican a los mexicanos que no tiene nada de malo cambiar de parecer, hacer pactos, afianzar alianzas y doblar egos para mejores negociaciones. Donovan es joven, pero algo viejo para el futbol profesional; Donovan es un buen jugador, pero bastante odiado por la afición mexicana que acudirá a los estadios para recriminarle su rivalidad futbolera; Landon Donovan y Jesús Martínez, sin querer han avalado la postura de Andrés Manuel López Obrador, la de doblegar los egos para sumar a quien coadyuve para alcanzar el triunfo. Landon Donovan le dará mucho dinero al club Pachuca como muchos ex priistas le darán votos al AMLOve proyecto.

Por cierto antes de que se me olvide, El Grupo Pachuca, también es propietario/inversionista del equipo Mineros de Zacatecas de la liga de Ascenso del fútbol mexicano, equipo que este fin de semana aplastó a la jaiba brava del Tampico-Madero, conjunto copropiedad de Orlegi Deportes, que preside Alejandro Irarragorri, ex amigo de Martínez Patiño -aunque luego los negocios los haga cambiar de parecer-

Aunque Jesús no es un patiño, su apellido me hizo recordar a Sergio Guajardo, actual dirigente estatal del PRI Tamaulipas, un personaje político que esta desanimando a los priístas locales de tal manera que personajes como la ex diputada local Olga Patricia Sosa Ruíz, ya ha hecho pública su inminente salida del Partido Revolucionario Institucional a quien en su momento, juró lealtad e institucionalidad pero tal parece que ha cambiado de parecer debido a la extraña manera en cómo se vienen dando las cosas en el Comité Directivo Estatal que preside su amigo Sergio Guajardo.

Me acordé de Olga porque cada quince días se le mira en la grada del estadio Tamaulipas gritando, alentando, animando y echando porras al Tampico-Madero, este fin de semana me la encontré, bueno en verdad la escuche a todo pulmón y disfrutando entre risas el encuentro que me dije “esta mujer debería andar así de animada con sus amigos priistas y próximos candidatos que necesitan sus muestras de aliento”, sin embargo la tampiqueña ya dejó muy claro en sus redes sociales que abandonara al PRI porque tiene la impresión de que en este sexenio, “en Tamaulipas, no les interesa salvar el barco, OJO, es mi percepción” -dice en Facebook la ex dirigente estatal del ONMPRI y continúa- “tal vez esté equivocada, pero no he visto mucho interés. Los veo paralizados”.

Esta declaratoria de partida y relación finiquitada viene acompañada y fortalecida tras bambalinas por la excelente negociación que han hecho el diputado federal del Partido Encuentro Social (PES) Abdies Pineda y su dirigente local en Tamaulipas, Rigoberto Rodriguez Rangel quienes como auténticos visores del balompié nacional, en una visita de visoria por el llano tampiqueño, como hicieron con Donovan, así igualito sacaron del retiro a Olga Sosa para llevarla a los grandes estadios de la política nacional.

Su próxima posición, es un secreto a voces, pero de que se va, se va del prriísmo actual.

