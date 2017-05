EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

EL FAVORITO DE BERNAL

Las malas lenguas, que en este ambiente de la política de Tamaulipas abundan, dicen que Aída Zulema Flores Peña tiene un vocero muy bien recomendado.

Y aunque casi nadie lo ha visto, al grado de que algunos le dicen el fantasma del PRI Estatal, el vocero se anda a sus anchas.

Se trata del jovenazo Hugo Valle, quien es el jefe de prensa del comité directivo estatal del PRI Tamaulipas, que si bien es cierto ha visto adelgazar su padrón de militantes también es verdad que sí tiene para pagar buenos salarios.

Buenos salarios al menos para la cúpula y los recomendados. Como el tal Hugo Valle que tiene su benefactor en la persona de uno de los precandidatos a gobernador del estado.

¿Quién es su benefactor? Nada menos que el ex aspirante a candidato a gobernador del PRI Marco Antonio Bernal Gutiérrez, que aunque es un perdedor de la contienda interna sí le alcanzan sus tamaños para imponer vocero del PRI Estatal.

Hugo Valle ocupó un cargo en la recta final del sexenio de Egidio Torre Cantú en el Instituto del Deporte. ¿Pero qué creen? Llama la atención que dicen que ambos cargos se los consiguió el matamorense Marco Bernal.

¿Por qué? Pues no lo sé, pero sus buenos motivos tendrá el señor Bernal para ser tan generoso con Hugo Valle, el vocero del PRI Tamaulipas.

Este favoritismo de Marco Bernal hacia Hugo Valle tiene molestos a más de uno en el PRI, y por eso muchos se preguntan, ¿pues qué favores le hizo el jovenazo al senil priista? ¡Si alguien sabe hágamelo saber por favor!

Es más, es tan grande el agradecimiento que Marco Antonio Bernal Gutiérrez le tiene al vocero del PRI Estatal, que hasta el ex precandidato a gobernador ya se anda moviendo para que cuando Aída Zulema Flores Peña deje el comité directivo estatal, Hugo Valle se vaya a engrosar alguna nómina municipal…de esas que comanda un tricolor.

Pasando a otras cosas, les comento que en Altamira echarán otra vez la casa por la ventana para festejar a las madres en su día. Porque el cantante El Bebeto ya fue 2 veces y ahora…

Resulta que la alcaldesa Alma Laura Amparán llevará a la güerita Alicia Villarreal para que les cante a las madrecitas altamirenses este 10 de mayo…¡faltaba más!

La misma cantante de “Te quedó Grande la Yegua” lo anunció en su perfil de Facebook. Por lo que una vez más queda demostrado que a los políticos les gusta la farándula.

Como el hermano de una alta funcionaria del gobierno estatal actual que lleva artistas contratados a municipios panistas pequeños (sobre todo de la zona centro) para que hagan sus festivales.

O como cuando en febrero del 2014 el entonces diputado local del PAN Enrique Rivas Cuellar, ahora flamante presidente municipal de Nuevo Laredo, festejó su cumpleaños a lo grande, como debe ser cuando estás en el poder.

En la fiesta de cumpleaños (2014) del entonces legislador y hoy alcalde, amenizó el grupo Los Tucanes de Tijuana y le cantaron las rolas Soltero y con Dinero, Amante de lo Bueno, El Papá de los Pollitos, etc. ¡Ajúa, arriba el norte!

Por cierto ya que andamos por los suelos neolaredenses, les digo que la semana pasada la diputada federal tricolor Yahleel Abdala Carmona recibió la medalla al mérito por haber gestionado la reconstrucción de la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, pero el municipio le pagó mal.

Fue el Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo, A.C. el que le dio esta medalla a la legisladora federal, pero el alcalde no acudió en persona a este evento a pesar de que fue invitado. ¿Por qué?

Me dicen que sí mandó representante, pero él no fue. Será que como la legisladora es del PRI pues él, Enrique Rivas Cuellar, sencillamente prefirió no ir. ¿Pues no que se gobierna para todos?

MAQUIAVELITO

… De ahora en adelante todas las acciones de los políticos en Tamaulipas se verán a través del vidrio electoral. ¡Muchas jugadas van a ser bloqueadas y otras ni siquiera verán la luz porque serán abortadas!

www.elfrancotirador.net

osjinuf@gmail.com