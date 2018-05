CUADRANTE POLÍTICO

POR FERNANDO ACUÑA PIÑEIRO

EL GANÓN, CON LA RENUNCIA DE MARGARITA, SERÁ MEADE

Me queda muy claro, que, de tomar una decisión a favor de uno de los actuales candidatos a la presidencia de la república, la ex primera dama del país, Margarita Zavala de Calderón, lo hará a favor de José Antonio Meade Kuribreña.

La ahora ex candidata Independiente está mucho más cerca del ex secretario de Hacienda, con quien compartió el gabinete de su esposo, durante el periodo 2006-2012, mientras que por otro lado, sigue guardando profundo resentimiento contra Ricardo Anaya, el personaje que no solo provocó su salida del PAN, sino que prácticamente la desplazó como candidata azul a la Presidencia de la república.

La salida de Margarita de la contienda, presupone más que nada, un golpe psicológico en la intención del voto, pues para efectos reales, sus 2.9 puntos que traía en la última encuesta, no son definitorios de la elección, sin embargo, de anunciar en los próximos días, su apoyo hacia Meade o Anaya, sí podría provocar un efecto en cadena, ante el segmento de votantes aun indecisos. Pero, repito, su desistimiento formal en la contienda, promete mucho más para Meade, y podría representar un duro golpe para el abanderado del Frente por México.

Aquí, la pregunta podría ser la siguiente: ¿a quién le va a hacer más caso Margarita? A los empresarios o al Presidente Peña Nieto, que, desde el 2012, cuando llega a la Presidencia, estableció un pacto transexenal con su antecesor Felipe Calderón, en el sentido de que, la próxima en gobernar el país, sería precisamente Margarita, con el tácito apoyo de Los Pinos. Finalmente, la figura de Anaya, se interpus en este proyecto, pero, la alianza entre EPN y FCH, aún prevalece, y podría hacerse efectiva, con la suma de la señora Zavala al candidato externo.

Otro factor de peso, es que, el matrimonio Zavala-Calderón sabe que, de ser Presidente Ricardo Anaya, no les iría nada bien, tomando en cuenta que el adoptado queretano, quiere realizar un deslinde total con el calderonismo y con el foxismo.

De darse un apoyo público de Margarita hacia Meade, es muy probable que, el ex ministro hacendario no solo empate a Anaya en las encuestas, sino que lo rebase.

Por otra parte, es muy difícil que los votos de Margarita, se transfieran en automático a Anaya, como desde ayer algunos panegiristas del candidato panista buscaron manejar. Y esto no será así, por una simple y sencilla razón: no estamos hablando de objetos inanimados, sino de personas pensantes y analíticas, la mayoría de ellas de clase media, mismas que, no simpatizan con el anayismo.

O sea, más allá de la explosividad que mediáticamente pueda tener el tema, analizándolo a detalle, tenemos que, es más probable que esos más de dos millones de ciudadanos que ahora quedan en situación de orfandad política, caminen hacia los brazos de Meade.

En este punto, detecto un serio error del candidato externo del PRI. El que debió salir de inmediato a invitar a Margarita para que se sume a su proyecto, es el propio Meade, y no René Juárez Cisneros, el dirigente formal del tricolor.

En fin, habrá que ver qué ocurre con la salida de Margarita. Me parece que, ahora que ha dejado en el aire a sus simpatizantes y seguidores, tiene la obligación moral de invitarlos a que se sumen a una opción, con la cual ella mayormente se identifica:

¿Lo hará por Meade o por Anaya? En mi opinión, el ganón, será el ex secretario de los sexenios calderonista y peñista. Oportunamente lo sabremos.

IMPULSAN SAGARPA Y MUJERES PRODUCTORAS, PROYECTOS ALIMENTARIOS

La Asociación Nacional de Mujeres Empresarias del Campo, firmó con el Secretario de SAGARPA, Baltazar Hinojosa Ochoa, firmaron un acuerdo para impulsar diversos proyectos productivos en el sector rural del país. Lo anterior se llevará a cabo, a través de fondos de garantía y sus respectivas líneas de crédito.

El ministro de agricultura, Hinojosa Ochoa, destacó la instrumentación de seguros, con el fin de garantizar la protección de los diversos proyectos, contra eventuales escenarios catastróficos. Ejemplos como el anterior, dijo, subrayan la recuperación actual del sector agroalimentario nacional.

RECORRE ALE CARDENAS LA COLONIA MODERNA. HOY CONVIVIRÁ CON PERIODISTAS

La candidata a la diputación federal, por el V Distrito Ale Cárdenas Castillejos visitó ayer la colonia Moderna, y bajo un sol intenso, recibió el respaldo de las familias trabajadoras, mismas que le abrieron las puertas de sus hogares, como primer paso, para el inicio de un diálogo, en el que la candidata se comprometió a ser incansable gestora de recursos presupuestales, encaminados a llevarles mejor infraestructura, servicios públicos, así como empleos y becas para sus hijos.

La abanderada a la cámara baja del Congreso, sigue recorriendo los municipios de Villagrán, Hidalgo, Mainero, San Nicolas, San Carlos, Padilla, Guemez y Victoria. El día de hoy, en su agenda incluye, una reunión con periodistas de la región centro del estado.

EN UN VIDEO, OSEGUERA ADVIERTE QUE NO LOGRARÁN RETIRARLO DE LA CONTIENDA

“Que tal amigos, soy Adrián Oseguera. Como ustedes saben, durante los últimos días, quienes nos gobiernan, han intentado retirarnos de la contienda electoral, por todos los medios posibles, para impedir que participemos en este proceso, y logremos un cambio que tanto necesita ciudad Madero”.

Agrega: “Ahora, valiéndose del Tribunal del estado de Tamaulipas, tratan de retirar nuestra candidatura a la alcaldía de ciudad Madero. Quiero decirte amiga y amigo maderense, que no lo vamos a permitir. Que lucharemos por todos los medios legales, para revocar este fallo, a todas luces injusto, irresponsable y descaradamente orquestado por quienes hoy nos gobiernan”.