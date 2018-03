HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

EL GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN SÓLO VE LA PAJA EN OJO AJENO

El protagonismo llevó al Gobernador Interino de Nuevo León, Manuel González Flores a ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Y esa actitud en política lleva a los personajes a cometer barbaridades. En este caso, este señor, quien por cierto no durará mucho tiempo al frente del Gobierno de Nuevo León, hizo un llamado a sus ciudadanos para que eviten ir a los Estados Unidos vía Reynosa.

Así como Usted lo escucha querido lector. González Flores pidió específicamente a los ciudadanos que van hacia Estados Unidos no transitar por la ciudad de Reynosa, y recomendó que en caso de tener que ir al vecino país del norte, lo hagan por Nuevo Laredo, circunstancialmente también parte del estado de Tamaulipas.

Y el señor gobernador interino fue más allá al asegurar que “nosotros -en Nuevo León- no tenemos ese tipo de incidentes en el estado y la Secretaría de Seguridad y los nuevos Fiscales, estamos muy unidos en esto, y no por el hecho de que los Fiscales sean autónomos e independientes, no nos coordinamos. Al contrario, estamos sumamente coordinados y lo estamos entre los tres niveles de gobierno”.

Respecto a las investigaciones por los diversos hechos violentos suscitados la semana pasada en Nuevo León, González Flores dijo que no cuenta con un informe, pero aseguró que son hechos aislados. ¿Aislados? ¿Tres hechos violentos en el mismo día en zonas importantes de la Ciudad de Monterrey? Pues los hechos no me parecen tan aislados como lo asegura el Gobernador Interino de Nuevo león.

El mandatario neolones recomendó a los ciudadanos de aquella entidad no viajar a los Estados Unidos por Reynosa, no pasar por el puente Reynosa-McAllen y dijo que hay más seguridad por la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

Más allá de sus dichos, el mandatario neolonés dijo que sí hay una coordinación precisa con las autoridades de Nuevo León, pero recalcó que en Nuevo León no se presentan ese tipo de eventos violentos. ¿Será? ¿Seguro? A lo mejor no vemos el mismo estado que el Gobernador Interino asegura. Y me parece una irresponsabilidad las declaraciones ligeras del señor Gobernador Interino de Nuevo León, Manuel González Flores, que, deliberadamente o no, afectan a Tamaulipas y su actividad turística, precisamente a un par de días de la llegada del flujo de turistas a centros turísticos tamaulipecos.

Con relación a las declaraciones del Gobernador Interino de Nuevo León, Manuel Gonzalez Flores, a sus ciudadanos sobre evitar Reynosa en su planes vacacionales, es importante destacar que la Federación de Cámaras de Comercio ya dialogó con las autoridades y se han tomado acciones inmediatas para reforzar y garantizar la seguridad en la autopista Monterrey-Reynosa y en todos los puntos carreteros del Estado. Así lo aseguró Julio Almanza Armas, vicepresidente del organismo empresarial tamaulipeco.

De igual forma es necesario mantener una buena relación de trabajo interinstitucional y de trabajo entre ambos estados, ya que en Nuevo León y sus vías de comunicación también se han presentado incidentes de seguridad que afectan a ciudadanos Tamaulipecos.

Adicionalmente, se solicitó al Gobernador de Nuevo León mantener un mejor control de sus oficiales denominados “Fuerza Civil” ya que existe la percepción y las pruebas de que estos están a la caza de placas foráneas, en especial de Tamaulipas, como si fueran un botín en Semana Santa, por lo que la Iniciativa Privada de Tamaulipas pide cesar de manera inmediata a los malos elementos que atentan contra el patrimonio de los tamaulipecos que viajan a aquella entidad.

Los incidentes de inseguridad, reiteró el dirigente empresarial, no son privativos de Tamaulipas y Nuevo León, en materia de seguridad, no tiene la capacidad de presumir logros frente a nuestro estado, por lo que el cuidado y la alerta del Gobernador Interino debe ser más amplia y abarcar a ambos estados, es decir, a la ruta Cadereyta-Reynosa.

Por su parte el Gobernador del Estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca hizo un llamado al Gobernador de Nuevo León, Manuel González Flores para que se preocupe por lo que pasa en su estado y dejar que los tamaulipecos nos preocupemos por los temas de seguridad de nuestro estado.

Y es que sin querer tapar el sol con un dedo, el mandatario tamaulipeco reconoce la situación que se vive en el estado, pero admite que se están tomando las acciones necesarias para lograr buenos resultados para la sociedad de Tamaulipas.

Así pues, yo agregaría sólo dos ideas que debe tomar en cuenta el Gobernador de Nuevo León: primero, sin dejar de reconocer que en Tamaulipas hay problemas de seguridad, el buen juez por su casa empieza. Y segundo, no se vale ver la paja en ojo ajeno sin ver la viga en el propio. Creo antes de dar declaraciones desde su investidura como titular del ejecutivo, González Flores debe pensar dos y hasta tres veces lo que dice y como lo dice, porque podría meterse en camisa de once varas.

