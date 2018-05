EL COLUMNISTA

Por: Escalante

El Gobernador de Tamaulipas uno de los mejores calificados del país.

Es fácil opinar del tema de Inseguridad en Tamaulipas, cuando vives en otros estados y más desde la comodidad de dos medios nacionales importantes El Reforma y el Norte, quiénes sin conocer el renglón que tocan agreden el buen desempeño del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La nota publicada en el Reforma y Norte, fue tema con mucho dolo político y lastimoso para Tamaulipas y en todo el país, criticar y mal informar a la hora de atacar a un político que no te está pagando publicidad es sencillo, te lo puedes acabar en un abrir y cerrar de ojos aún que la noticia sea una mentira y farsa, solo para crear cortinas de humo o utilizar los medios con tintes políticos.

El tema de Inseguridad en Tamaulipas tiene poco más de 18 años y fue heredado por tres ex Gobernadores priístas, el primer de ellos Tomás Yarrington Ruvalcaba, hoy preso en los Estados Unidos de América involucrado en lavado de dinero y delincuencia organizada entre otros cargos, el segundo el ex Gobernador Eugenio Hernández Flores recluido en el panel de ciudad Victoria y el Tercero Egidio Torre Cantú, un ex Gobernador del que se habla poco, pero no hizo nada, para detener el incremento de la inseguridad en el Estado, hoy un problema mayúsculo y de enormes proporciones.

El Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, recibió un Estado saqueado en su erario público, por los anteriores Gobernadores; embargado de sus recursos públicos a particulares y por si fuera poco con un incremento al cien por ciento en el tema de la Inseguridad.

En poco menos de año y medio el Gobernador García Cabeza de Vaca, renovó totalmente la Policía Estatal, colocó nuevos mandos policíacos acreditados, otorgó seguridad en las carreteras las 24 horas y reforzó la seguridad en todo el Estado.

Nadie dijo que disminuir la inseguridad en Tamaulipas sería una tarea fácil y sencilla, el Gobierno del Estado ha puesto todo su esfuerzo y empeño para reducir este índice al mínimo, pero en poco más de un año no es suficiente.

Hablando del caso específico del Mante, es cierto que vivimos un clima de violencia e inseguridad, pero también hay que decirlo llevamos más de 12 años, lidiando con esta grave situación, no podemos culpar a un Gobernador como es Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del pasado y cochinero que dejaron los ex Gobernadores que se fueron y no solo eso, saquearon el erario público, nos robaron a los Tamaulipecos y muchas familias hoy viven las consecuencias de habernos heredado un clima de inseguridad.

Es cierto que falta mucho por hacer y no es suficiente, pero yo en lo personal, le daría la confianza a mí Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca de trabajar durante sus poco más de 4 años que le quedan como mandatario Estatal.

Es fácil agarrar una pluma desde la comodidad del escritorio de un medio de comunicación como es, El Norte de Monterrey o el Reforma y tirarle a un Gobernador, tal vez por qué no hay un convenio publicitario, yo los invito a esos periodistas a venir conmigo y recorrer las calles del Mante o del Estado, pero ahorita les diría ya es tarea sencilla, pues respiramos un poco más de seguridad en este Gobierno, me hubiera gustado nos visitaran en los tiempos de Eugenio Hernández Flores o Egidio Torre Cantú, para que conocieran el verdadero miedo de un periodista y vivir con la zozobra de amanecer muerto en Tamaulipas…

