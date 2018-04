EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

EL GURÚ DE LA FRIVOLIDAD

La frivolidad es lo que distinguió al sexenio de Eugenio Hernández Flores. De eso fuimos testigos los victorenses.

En esos años lo que más importaba no era gobernar bien, sino andar fashion, cualquier cosa que esa palabra quiera decir.

Hubo de toda clase de frivolidades. Fiestas de cumpleaños en Acapulco, Cancún, Los Cabos, Huatulco, etc. Hasta allá iban los invitados victorenses…esos que salieron de gobierno en el 2016 después de 12 años (Geño y Egidio).

También las bodas y sus banquetes se llevaron a cabo en lugares como San Miguel de Allende, Zacatecas y mínimo Monterrey, por decir sólo algunos de esos destinos turísticos…y sí, hasta allá iban los invitados.

Andar en moto se convirtió en sello de distinción. Pero no vayas tú a creer que eran motocicletas marca Islo, Italika o Dinamo, no ¡que va! Montaban motos BMW o Harley Davidson, incluso algunos llegaban a traer motocicletas Ducati. La pura frivolidad, porque antes apenas si traían carros compactos en Victoria.

El último ejemplo de frivolidad que les voy a contar fueros las exposiciones y ventas privadas de bolsas para dama de marcas como Hermès y Louis Vuitton

Eran ventas en residencias en Ciudad Victoria y arribaban a comprar las esposas de los secretarios de gobierno de Eugenio Hernández, de proveedores beneficiados, etc., todas ellas con su séquito de ayudantes.

Compraban varias bolsas cada una de esas damas en precios que andaban de los 8 mil pesos hasta casi los 50 mil pesos. Y entre esos precios se podían ver cifras de 16 mil, 35 mil, 24 mil, etc.

Bueno, pues la frivolidad sigue a pesar de que el gurú de esas tribus está en la cárcel. Me refiero al rey de la frivolidad en Tamaulipas Eugenio Hernández Flores.

Y es que algunas de esas damas publicaron recientemente en redes sociales fotografías de una fiesta tipo Ibiza (isla del Mediterráneo entre Europa y África) que “se reventaron” en el The Carmen Hotel en Playa del Carmen en el estado de Quintana Roo.

Pero lo revelador es que en esas imágenes de la fiesta tipo Ibiza, aparecen muy quitadas de la pena la esposa (aunque vive con otra pareja) de Eugenio Hernández Flores. Sí, la ex primera dama de Tamaulipas Adriana González de Hernández (en la fotografía de amarillo) y una de sus hijas a un lado de ella (en la fotografía de strapless).

Otras damas victorenses se ven en la fotografía, tal es el caso de la esposa del proveedor y contratista favorito de los últimos dos sexenios priístas Faruk Corcuera.

Así o más preocupados por Geño. La verdad es que bien dice el dicho que “nadie sabe para quién trabaja”. Y es que Geño en la cárcel desde octubre del 2017 y sus aprendices de las clases de frivolidad, y lo peor su esposa, enormemente felices, disfrutando de “la gran vida” de lujos que con los malos negocios (de acuerdo a las denuncias legales) el ex gobernador les dio.

No pues, que buena onda…como dicen los chavos. Ya no sé si enojarme más como ciudadano con Geño por lo que dicen que hizo en su gobierno, o compadecerlo de tener esos amigos. ¡Que pena! Pero yo me pregunto si, como dicen en mi pueblo, ¡no tienen temor de dios! ¡Creo que no…!

La pregunta del millón es si antes se iban a la isla Ibiza en el Mediterráneo o solamente tomaron el nombre para hacer su fiesta en Playa del Carmen, lo cierto es que el trascendido es que Adriana González de Hernández, al parecer, no puede salir de México en este momento.

Cambiando de tema y para finalizar, les platico que desde el ayuntamiento de Tampico quisieron sabotear un evento del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Resulta que el gobierno del estado de Tamaulipas programó el evento denominado Enertam, una exposición sobre del sector energético a realizarse en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico del 11 al 13 de abril.

Por lo que habría inauguración oficial del importante evento este miércoles, pero desde el ayuntamiento de Tampico de Magdalena Peraza Guerra hubo la intención de sabotear dicha ceremonia.

Y es que la alcaldesa tricolor de Tampico y candidata del PRI a la presidencia municipal, ordenó a su jefa de prensa Paty Castro para que diera orden a los medios de comunicación y demás invitados de que se suspendía el evento del gobierno estatal y más adelante dirían la nueva fecha.

Incluso hay una captura del teléfono identificado como “Paty Castro”, que señala que se posponía. Por lo que hay que decir que no entienden en el ayuntamiento tampiqueño que las cosas cambiaron en Tamaulipas, y que ya no se pueden andar haciendo estrategia chicharroneras.

¿Qué le pasa a Magdalena Peraza? No es la primera vez que se acusa a su jefa de prensa Paty Castro de manipular los hechos a través de su injerencia en algunos medios de comunicación en Tampico.

Basta recordar que la regidora del PRD en el puerto jaibo América Sandoval Morales, en varias ocasiones acusó que desde comunicación social del gobierno de Magdalena Peraza, la jefa de prensa Paty Castro armaba campañas mediáticas en su contra.

MAQUIAVELITO

… “Para que a Nuevo Laredo le vaya bien, debemos mejorar la educación que se da dentro y fuera del salón de clases. Nuestra propuesta #DeFrenteAlFuturo es apoyar la creatividad de niños y jóvenes a través de programas y bolsas económicas para industrias culturales”: Chava Rosas, candidato a diputado federal por el distrito 01 por la coalición electoral Por Tamaulipas al Frente.

osjinuf@gmail.com