Por La Libre

El hombre que nació con un proyecto: Ser Presidente JPM.

Por Edelmira Cereceda García.

No puedo recordar con especificación el día y la hora, pero si recuerdo la figura de aquel joven de tez aperlada bajando las escaleras de la Presidencia Municipal, justo a la Secretaria del Ayuntamiento donde esperábamos Sergio Tulio Arvizu Andrade, Héctor Raúl García González y yo, fui citada antes de mediodía, me informaban que si quería la cartera de Comunicación en el Frente Juvenil Revolucionario, esto después de una lucha por obtenerla frente AL FAMOSO GARRUÑO, a quien el sueño le fuera arrebatado tras la mayoría de jóvenes con Julio, y el apoyo del Alcalde Javier Villarreal Terán, yo empezaba en la sección de política tras mis reportajes sociales y de jóvenes, pero la aventura sonaba padre, los jóvenes todos nos identificábamos, y yo veía en aquel joven llamado Julio Cesar Portales Martínez algo diferente, algo que nos colocaba en ese momento en el mismo camino, así llegamos a nuestro encuentro en aquella oficina, Julio Cesar Portales siempre fue callado y disciplinado le gustaba aprender, tenía ese espíritu aventurare de jugar en serio por hacer cosas que colocaran a los jóvenes en otro tenor, así pues sabíamos quién era cada uno, y desde aquel momento supe que esa cita del destino de triunfos no acabaría en ese día.

Julio me dijo que tomaría protesta a las 5:00 de la tarde en la CANACO, nos dimos cita y me pidió invitara a la prensa, fui a cada periódico en aquel tiempo y les extendí la invitación a la toma de protesta del SECRETARIO GENERAL DEL FRENTE JUVENIL, camine de un lugar a otro, repartí las invitaciones y fui atenta con cada quien me recibió en su espacio, era apenas pionera frente a un mundo de expertos en la materia, pero me di la oportunidad de hacer lo mejor que pudiera mi papel, todos me atacaron y me dieron mi bienvenida, me bombardeaban con a qué hora llevaría boletines y fotos y hasta el famoso apoyo…..yo fui tras de Julio y aun no se me olvida sus tres preguntas, porque son hasta el día de hoy las que siempre escucho, ¿Qué onda?, ¿Qué paso?, ¿Qué te dijeron y quiénes?, en ese orden, luego un silencio bombardeado por mis respuestas, y solo una sonrisa y una mano que va a su barbilla incomodando con una mirada de cuestionamiento.

No es divertido, cuesta trabajo acoplarse, pero aun tratando de sacar sus palabras a tirabuzón, diciéndole una y otra vez las cosas y pidiendo su atención cinco minuto JULIO EL NIÑO DE LA SONRISA se subió al ring, aprendió de un gran maestro, primeramente su padre Don Indalecio Portales y otro caballero de la política muy cercano que hoy se bien cuidara de su camino y hará aquel sueño de transformar al Mante, SE CONVIRTIO EN UN LIDER, EN UN HOMBRE QUE LA SOCIEDAD PUDO EMPEZAR A IDENTIFICAR, No se equivocó Sergio Tulio Andrade Arvizu, formo un gran equipo, el mejor, nos dio convicción, nos dio ética y nos dio ímpetu, poniendo siempre a Julio al frente para que le diéramos el lugar y el respeto que merecía un líder, e hizo y forjo un líder, y ese alumnos supero al maestro, se empezó a relacionar con Gobernadores, con operadores, con gente de primer nivel, y entre sus cimientos, sus instintos, pero sobre todo sus ganas de que EL MANTE sea por lo que siempre ha luchado su padre, dando muestra de ser un legado de él, cosa que da la plena seguridad de que se está en buenas manos, en manos humildes y con ganas de progresar, gente de trabajo.

Hoy aquí estamos otra vez, no soy parte de su equipo de campaña, pero somos amigos de generación política, amigos de años, nos reconocemos siempre en donde andamos, y las circunstancias hoy nos reencontramos en el camino más fuertes, más vividos, con más experiencia, y me siento orgullosa de saber que no me equivoque el día que integre aquella planilla, hoy puedo decir que fui parte de una etapa del hombre que hoy se registra como candidato a la Presidencia Municipal del MANTE por el Partido Revolucionario Institucional, Y QUE POR ENDE CONFIO EN SU PROYECTO PARA QUE MIS HIJOS TENGAN UN MEJOR FUTURO, Y soy testigo que si algo no se le olvida a ese hombre joven de apenas 40 años es un compromiso hablado….porque siempre lo convierte en hecho…aunque solo tenga tres preguntas créalo cuando usted está dando su respuesta él ya está pensando en las soluciones., dones de un líder llamado Julio Portales.