EL HORROR DE TENER UN VECINO INCOMODO

RODOLFO SALAZAR GONZALEZ

No fue necesario esperar los primeros 100 días del nuevo gobierno del magnate neoyorquino como recomendaban algunos analistas moderados para darnos cuenta los mexicanos que los cuatro años en los que Donald Trump represente al Tío Sam serán para nuestro país un verdadero martirologio, en este caso económico, migratorio y sobre todo que golpeara muy sensiblemente la dignidad de todos los que amamos este país.

Estamos frente un gobierno estadounidense que no ha tenido sensibilidad para demostrarnos su agresividad hacia México de su mandatario que estará acentuada tan pronto como transcurran los días en la Casa Blanca y este millonario hotelero transformado en el hombre más poderoso del planeta no parara hasta vernos convertidos exactamente en la opinión que tiene de los mexicanos que llegan a buscar una oportunidad a ese país y realizar por medio de su fuerza de trabajo los empleos más duros, que ningún ciudadano estadounidense realizaría con la eficiencia de los nacionales. Los grandes edificios que se han construido en las urbes de esa nación han tenido el soporte de manos y hombros de millones de trabajadores latinos que tiene una predisposición sensible para la construcción de estas grandes moles de acero y cemento.

El miércoles 25 de este mes Trump mediante un procedimiento que ellos denominan órdenes ejecutivas (que no requieren ser analizadas ni autorizadas por el congreso estadounidense) decreto el levantamiento y construcción de un muro que abarcara toda la frontera norte que nuestro país tiene con los Estados Unidos de América. Nos margina, no quiere vernos, le causamos una sensación de nausea, porque en su narcisista opinión, “los mexicanos a lo largo de la historia hemos abusado y nos hemos aprovechado de los Estados Unidos” quitándoles –según él– “el pan de la boca a millones de estadounidenses que ahora mismo antes de su llegada a la Casa Blanca viven en la pobreza”.

Como datos les menciono que la Gran Muralla China tiene 21 mil kilómetros de extensión y que fue levantada en su momento por las Monarquías Chinas para defenderse de los mongoles a quienes consideraban ladrones de los peor que puede haber en la humanidad y que violaban a todas sus mujeres actuando conforme a su naturaleza bárbara y salvaje. Tardaron varios siglos en terminarla y finalmente con el tiempo se convirtió en una maravilla del mundo que ahora las personas con espíritu viajero que se dedican a correr el mundo la visitan y se quedan deslumbrados por su magnificencia. La idea del empresario inmobiliario que gobierna los Estados Unidos es que México es un país habitado por criminales, narcotraficantes y violadores, que solo llegan a perturbar el orden establecido de ese país. Tiene proyectado en los 3 mil 200 kilómetros que mide nuestra frontera, construir mil 600 kilómetros, porque argumenta que existen fronteras naturales que evitaran el paso de los bandidos al ex paraíso de la globalización y el mercado libre que ahora estará convertido en un especie de democracia proteccionista muy similar a la que existía de la otra parte del mundo y que para que no contaminara a las sociedades libres que representaba el Tío Sam, hace 56 años levantaron el famoso muro de Berlín, que después el propio Ronald Reagan ordenaría con gallardía y con el apoyo de Margaret Thatcher destruirlo.

Leí al politólogo Ricardo Raphael hacer un perfil del magnate gringo en donde lo define como un fanático de las películas protagonizadas por Jean Claude Van Damme, mostrando un desinterés por el argumento del filme, solo disfruta ver las golpizas que Van Damme le propiciaba a todos los adversarios que en bola lo atacaban, se paraba del asiento y se excitaban al ver cómo les rompía la nariz y los dejaba en el suelo noqueados y sangrantes.

El nuevo presidente de los Estados Unidos ha demostrado una actitud grosera, prepotente que tienen una alta dosis de xenofobia que ofende nuestra dignidad. Era para él tan importante demostrarnos su superioridad para ofendernos, que apenas volaban para Washington Luis Videgaray e Ildelfonso Guajardo para negociar todo lo relacionado con el TLCAN y hacerle saber a Trump que México no pagaría por ningún motivo la construcción del muro, cuando la Casa Blanca (el mismo por tuit) anunciaba al mundo y a los mexicanos que acababa de dar la orden de construir el muro y de que la obligación de financiarlo era a cargo de todos los mexicanos, anunciando que emitiría una ley fiscal para poder recaudar los 12 mil millones de dólares que se requieren para su levantamiento, pero según estudios realizados por “The Washington Post” el muro costaría 25 mil millones de dólares.

Lo grave de este momento histórico que estamos viviendo los mexicanos, me parece que no lo ha entendido en toda su dimensión el presidente Peña Nieto, quien se bajó de su avión presidencial un día antes para cancelar su asistencia a la reunión Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, que se llevó a efecto en la República Dominicana, para no molestar a Donald Trump; en virtud de que le hicieron saber (seguramente Videgaray) que en esa cumbre se tomaría la determinación –como sucedió– hacer una declaratoria de rechazo al proteccionismo y la unilateralidad de las nuevas autoridades estadounidenses. Enviando con esto un mensaje de mansedumbre a ese gigante sin control que es Trump y que en este momento tiene como sparring a México, y cuando se aburra y tenga más tiempo al frente de su imperio buscara rivales como China, Rusia y algunos países europeos para ofenderlos y golpearlos económicamente. No debió Peña Nieto cancelar su reunión con los líderes de los otros países latinoamericanos en la República Dominicana.

La estabilidad de América Latina con Estados Unidos se construyó como una profunda integración de todos por medio de un sistema sostenido por alianzas que hizo posible que la influencia de Estados Unidos se sintiera en todo el mundo. Ahora con la llegada de este presidente estadounidense que toca las trompetas de la guerra económica anunciando el fin de la globalización y el renacimiento del proteccionismo económico, en una equivocada interpretación de la doctrina Monroe, que afirma: América para los americanos, entendido esto como toda América Latina y la Unión Americana, Trump la aplica como una expresión de dominación imperial: América para los Estados Unidos, proyectando un futuro desolador para México y América Latina porque inmediatamente sufriremos el rechazo y la expulsión de millones de migrantes latinoamericanos que trabajan en ese país.

