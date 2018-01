AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Circo, maroma y teatro

El incansable alcalde Memo Verlage

Andrés Nuñez, el bueno del PRI para González

DIF Xicoténcatl, trabajo y resultados de Noemy

Ciertamente una buena mayoría de ciudadanos piensan idealistamente que los tiempos de campaña son para que cada partido político y sus respectivos abanderados a los cargos de elección popular saquen lo mejor de sí mismos para competir en la contienda. Sin embargo, lo que la experiencia de cada proceso electoral que pasa-nos reporta justamente lo opuesto.

Estos cinco meses que faltan para los comicios del primer domingo de julio de 2018 sólo serán una continuación, magnificada y con algunos ajustes, entre ellos- sólo el agregado de los nombres de los candidatos oficiales de todos los partidos, de lo que se ha vivido hasta ahora no solo en las precampañas de los presidenciables sino también entre quienes buscan un cargo en el Congreso de la Unión y Alcaldías: ataques y críticas entre los oponentes, acusaciones y demandas penales y mediáticas, la mayoría de ellas infundadas, guerra de lodo y, sobre todo, promesas y más promesas de cambio y mejoras en seguridad pública, educación, salud, transporte y empleo, la mayoría de ellas inviables de cumplir.

Será que en nuestro país ya está todo hecho, y nadie tiene ninguna carencia en su estado o municipio. Por eso algunos grupos políticos parecen más entretenidos en sacar la mugre de los otros o hasta entre ellos mismos, y si no la hay pues la hacen. Para eso sirve el espionaje y el sabotaje. Me remito a los ejemplos: a nivel nacional vemos como en algunos partidos como el PRI, PAN, PRD, MORENA y demás, se dan hasta con la cubeta antes de que inicien oficialmente las campañas políticas.

Pero los ciudadanos no se pueden quejar por la falta de opciones en esta próxima elección, pues la realidad es que hay de todo como en botica.

Con falsos líderes políticos, con payasos o sin payasos, lo que se ve, es que las campañas no serán de propuestas, pero sí en cambio de ataques y de lodo. Lo que está en juego es sin duda alguna el futuro del país y de millones de familias que aún no han visto cristalizados sus deseos de tener una vida digna.

Ojalá y que los candidatos de los diversos partidos políticos que participarán en esta próxima contienda electoral federal hagan uso de conciencia y le apuesten más a las ideas y a las propuestas- que a las campañas sucias y de descalificaciones.

Nuestro país no merece más suciedad, más lodo, que el que ya tenemos encima con tanta inseguridad, con tanta falta de crecimiento y de mejores oportunidades que nos prometieron y que hasta la fecha no vemos claro, pues otra gran verdad es que nos traen “locos” los impuestos, el alza a los productos básicos, a los combustibles y no encontramos ni que hierbas cocer para salir adelante.

Es claro que cuando no alcanzan las propuestas, ni las ideas, se inicia la guerra sucia, las campañas de lodo, los dimes y diretes y de eso la sociedad ya está harta.

Un partido o candidato cuando llega a la descalificación, a la guerra sucia y a las campañas de lodo, es porque se le acabó la imaginación. Y cuando hay políticos sin imaginación, se vuelven muy impredecibles y al mismo tiempo peligrosos, porque entonces, de aquí al primero de julio, lo que nos están augurando esos falsos redentores es que habrá mucho ataque, descalificación, guerra sucia en las redes sociales, poca propuesta y mucha, pero demasiada falta de visión.

Lo que hemos visto hasta ahora, es una falta de respeto a la sociedad con tanto circo, maroma y teatro.

Lo que realmente la propia sociedad demanda- son campañas propositivas, campañas de altura, no guerras de lodo. Los mexicanos queremos debatir las ideas, ver el ¿cómo? (van a solucionar los diversos problemas de inseguridad, de crisis económica, de falta de oportunidades), el ¿qué? -ya los conocemos.

De tal modo, que los partidos políticos con o sin alianzas y sus próximos candidatos tanto a la presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales y alcaldías tienen mucho trabajo, están obligados hoy más que nunca a presentarnos propuestas serias, creíbles y realizables; que las promesas que hagan las cumplan de verdad.

Tirarse tanto lodo, mugre y descalificaciones no beneficia a nadie.

DEL ARCHIVERO…

Cuando el alcalde de Mante JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA decidió de nueva cuenta buscar la candidatura del PAN para ir por la reelección, lo hizo consciente de los nuevos retos y desafíos a enfrentar, pues sabe y entiende que la sociedad reclama más resultados de su gestión.

Hoy como serio aspirante a la candidatura del PAN y sabedor de la buena relación que tiene con el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, – tiene una nueva oportunidad histórica no solamente de lograr el objetivo sino también para demostrar a propios y extraños su verdadero músculo político y el gran interés que tiene de seguir trabajando por el desarrollo del Mante, donde hasta ahora no las ha tenido todas a su favor a pesar de los esfuerzos y los limitados recursos.

Bien dicen que en política no existen casualidades, y en ese sentido nos recuerdan que tanto en la cúpula del PAN estatal como en el propio gabinete estatal muchos pero muchos personajes poderosos están interesados en que LEAL GUERRA siga siendo inquilino por un periodo más en la casona de hidalgo y Juárez. ¿Logrará su objetivo?.

En cambio, los otros dos aspirantes también a la candidatura del PAN a la alcaldía de la urbe cañera MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS y ELOY MARTÍNEZ continuaban realizando reuniones con sus simpatizantes.

La decisión sobre cuál de estos personajes será el candidato a la alcaldía, podría darse de un momento a otro.

Cambiando de tema y de municipio para comentar que este día, el alcalde de González, GUILLERMO VERLAGE BERRY se reunió con representantes de los diversos medios de comunicación, donde reafirmó su respeto con la libertad de expresión, reconociendo el trabajo informativo que desarrollan día a día los periodistas.

El alcalde panista VERLAGE BERRY habló también de lo realizado por su gobierno local a favor de las familias de González.

Compartió de igual forma su deseo de participar por la candidatura de su partido e ir por la reelección, tomando en cuenta que aún falta mucho por hacer en González, en materia de obra pública, de salud, de educación, de inversión que generen empleos y de muchos otros rubros que habrá de impulsar durante los próximos años.

Y es que MEMO VERLAGE sabe que la mayoría de la gente de su municipio quiere que siga como alcalde.

Por lo pronto, el alcalde de González acelera el paso y sigue trabajando intensamente, llevando acciones y beneficios a colonias y comunidades rurales.

Si no hay cambios en su agenda de trabajo para este día, el alcalde MEMO VERLAGE habrá de inaugurar una techumbre en el jardín de niños José Rosas Moreno en el ejido San Antonio Rayón al filo de las 10:00 de la mañana.

Posteriormente, inaugurará un desayunador que se construyó en la telesecundaria Niños Héroes, también en esa comunidad rural.

De igual forma al filo de las 13:00 horas entregará diversos apoyos, en un evento programado en la plaza principal de San Antonio Rayón. Más tarde también hará entrega de letrinas.

Ya que andamos por González, nos comentan que es muy posible que el candidato del PRI a la alcaldía sea el ex alcalde ANDRÉS NUÑEZ RAMOS.

El tricolor si bien no confirma aún el nombre de quien se postulará, sí se asegura que NUÑEZ RAMOS es la primera opción, pues consideran que es el perfil que más grupos políticos suma a su favor, además de garantizar el triunfo electoral.

Por último, les damos a conocer que la presidenta del DIF Xicoténcatl, NOEMY GONZÁLEZ DE VERÁSTEGUI participó en una importante reunión con directores del DIF Nacional del departamento de Atención a la Población.

Atendiendo las necesidades de su municipio, la primera dama acudió al DIF Nacional, donde sostuvo importante diálogo con funcionarios a quienes hizo saber la necesidad de bajar más programas y apoyos para las familias que más lo necesitan en Xicoténcatl.

En este sentido, destacó el gran respaldo a su gestión que han estado dando el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y su esposa MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA Presidenta del DIF Tamaulipas.

En días pasados, la presidenta del DIF Xicoténcatl, NOEMY GONZÁLEZ DE VERÁSTEGUI visitó a los habitantes del Aquiche, a cuyas familias les entregó cobertores, despensas y dulces para los pequeñines.

lerma2002@hotmail.com