PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< El Jefe Diego, en Tampico

< Urge un fondo de contingencias

< El embellecimiento del 17

1.- El “Jefe Diego” estuvo en Tampico el viernes 29, el mismo día del I Informe de Gobierno. Su presencia se debió a participar en un evento académico del IEST (Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas) con el tema “Hablemos de Derecho” y en ese marco sustentó que los comicios de 2018 se prevé que serán las elecciones presidenciable más sucias de la historia, “será una competencia con mucha incertidumbre, en el que cualquiera puede caer a la buena o a la mala, sino, pregúntenle a Colosio”.

El excandidato a la Presidencia por el Partido Acción Nacional en 1994, afirmó ante docentes y estudiantes del IEST que el reto de 2018 es no entregarse al mesías y abatir el bandidaje.

También fijó su postura sobre la renuncia al financiamiento oficial para canalizarlos a la contingencia del sismo, señaló que puede dar lugar a un ambiente oscuro; es volver a ese pantano de opacidad del pasado reciente, donde nadie va a saber el patrocinio de cada uno de los institutos políticos en competencia. Consideró que de concretarse este procedimiento de desprenderse de las prerrogativas

Diego Fernández Cevallos es uno de los políticos más conspicuos del país, siempre tiene la respuesta oportuna o la frase lapidaria para el amigo o el adversario. Se hizo famoso por las concerta-sesiones celebradas en el Salinismo, con lo cual el PAN logra las primeras gubernaturas, se supone a cambio de ello impidió la apertura de los paquetes electorales, que luego fueron incinerados con su apoyo.

Lo cierto es que Carlos Salinas no teniendo el PRI mayoría en la Cámara Baja, logró hacer y deshacer en el Poder Legislativo con la intervención del coordinador de la fracción panista Fernández de Cevallos, es en ese papel cuando sus correligionarios de la Cámara de Diputados le empezaron a llamar el Jefe Diego.

Como quiera que sea, Diego Fernández de Cevallos es una institución no sólo dentro del PAN, sino en los círculos políticos de México. Fue un lujo para el IEST incorporarlo a su evento.

El instituto de referencia nació bajo la sombra de las familias Fleishman y Grossman cuando en esos tiempos el Tecnológico de Monterrey no aceptó abrir un campus en Tampico, tardó muchos años para asentarse ahí. La cuestión es que el IEST es un círculo académico muy importante con claras simpatías azules, aunque de sus aulas han egresados políticos como el exalcalde Gustavo Torres Salinas y el exdiputado Eduardo Hernández Chavarría, entre otros.

La participación del Jefe Diego fue retrasmitida por Milenio televisión el sábado y domingo por la noche. Hoy lunes en el asalto de la razón se cierra el círculo en una amena entrevista cuando el personaje en cuestión cumple 7 años de su secuestro y compartió con Carlos Marín el epitafio que escribió en una pared durante su cauterio: “Aquí yace aquel barbón con diamantes y billetes; llegó muy pobre al panteón por negociar con ojetes”.

2.- En otro tema, las torrenciales lluvias colapsó este fin de semana el acceso al Puerto Industrial de Altamira e inundó colonias en las partes baja de Tampico, días antes bloqueo carreteras de la zona fronteriza. Ese es el punto débil de Tamaulipas en eventos climatológicos no son los sismos, pero si hay eventos que reclaman diseñar políticas públicas preventivas no sólo en materia de Protección Civil, sino en un fondo de financiamiento estatal como ya funcionan en la Ciudad de México, que hoy dispone de 9 mil millones de pesos de recursos propios para emergencias como las que ahora tienen, que no cubrirán la totalidad de las necesidades, pero si las más urgentes.

También en Baja California sur el Congreso del Estado aprobó la creación de un Fondo estatal dada la frecuencia de sus contingencias. En la contraparte, está el caso de Puebla donde el 93 por ciento de sus aportaciones federales están comprometidos en el pago de deudas, y por lo tanto frente al saldo que le dejó el actual sismo, tienen un margen muy reducido de operación para contratar más deuda.

Estos ejemplos nos debe alertar en Tamaulipas, donde los señores legisladores debiera estudiar la posibilidad de crear un fondo para contingencias, que incluso puede servir como recurso revolvente cuando hubiera la posibilidad de obtener apoyos del FONDEN que como sabemos son muy lentos en llegar.

Asimismo, ponerle un tope a la contratación de deuda, para que deje un margen de contratación de préstamos para casos de emergencia.

Es ya una realidad que estamos frente a cambios climatológicos de los que no tenemos idea como van a evolucionar; lo que sí está claro, es que no podemos esperar a que el comportamiento de los próximos años sea similar al de los que Tamaulipas ha vivido en el tema de inundaciones o sequías.

3.- Sin duda uno de los proyectos más seductores que tiene en puerta el Municipio de esta capital es la remodelación del emblemático paseo del 17, para convertirlo en un corredor turístico que genere actividad al comercio local, espacio cultural y recreativo, con el consiguiente fomento de las vocaciones artísticas y productivas de los victorenses.

Lo más importante es la reforestación de esa alameda, que hoy presenta muchos espacios o claros, donde los años han acabado con algunos de sus árboles. Su verdor es lo más valioso de este paseo, pulmón de la ciudad y emblema de los antecedentes de las primeras familias que asentaron ahí sus hogares, cuando los terrenos representaban una cuarta parte de cada cuadra, porque lo que sobraba era la tierra. Los adultos mayores de hoy saben esta historia por sus abuelos.

El paseo del 17 es un patrimonio cultural de los victorenses y hoy con la gestión del alcalde Oscar Almaraz y el apoyo del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el proyecto embellecerá esta ruta que va a enlazar a otro emblemático paseo, el Pedro J. Méndez con la Berriozábal, cruzando la remodelada Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines.

A lo largo del 17 habrá una pista para trotar que no será en línea recta, evadirá y respetará a los árboles, lo mencionamos porque ha corrido la versión de que se podarían algunas de estas piezas y el Jefe Edilicio ha salido declarar que no es así. En fin, es una promesa el embellecimiento este tradicional espacio que hoy con el “Libre 17” ha retomado una mayor vitalidad.