ANA LUISA GARCÍA G.

El lado "flaco" de AMLO

Kiko rompe lanzas contra Monreal

Calláte che, que vos tenés tu historia

1.- López Obrador no se puede decir ajeno a los actos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, quienes bloquearon el aeropuerto y con ello impidieron el arribo a esa ciudad capital del candidato Frentista, Ricardo Anaya para cumplir su agenda de campaña, quien tuvo que optar por improvisar una visitar a León, Guanajuato.

La protesta del grupo disidente de maestros tuvo su punto focal en la Cd. de México, es mucha coincidencia que optaran por bloquear el movimiento del campo aéreo de una ciudad con tanto movimiento turístico y con ello cerrar el paso a Anaya.

Cabría aquí decirle al tabasqueño lo mismo que él exige a los gobernadores, “que saque las manos de eventos de sus oponentes políticos”. Porque no se vale, sobre todo para quien se supone debe respetar las leyes, en este caso las que permiten el libre tránsito por el país y la de manifestarse, sobre todo en campaña.

Por otra parte, López Obrador también ha sufrido la intervención a sus eventos, pero esta oposición proviene del perredismo, que son tan belicosos como los grupos de choque que arropan al candidato de MORENA.

Por lo pronto no pudo hacer un mitin en la Delegación Venustiano Carranza, gobernada ¡¡¡ por MORENA !!! Tampoco le autorizaron el zócalo de la Cd. de México para su mitin de cierre de campaña, que porque ya estaba separado con anticipación, y eso que se trata de la ciudad que gobernó y del partido (PRD) que engendró a MORENA.

Estos acontecimientos son mensajes subliminales que los electores deben de tomarlos para reflexionar, AMLO va sólo, con el apoyo de un partido que aún no logra consolidarse como tal, que no se dejen influir por supuestas mediciones de popularidad donde las muestras ni siquiera son representativas.

Es imposible dadas las dimensiones territoriales y de habitantes de México realizar una encuesta medianamente aceptable. 120 millones de mexicanos no pueden estar representados por unos cuantos miles de entrevistados el 1.7 % sería 1.5 millones de personas y vaciar los datos que es lo más pesado, requiere de un ejército de elementos debidamente capacitados.

Las encuestas que se han difundido no sustentan su “autenticidad” mostrando el procedimiento de selección de la muestra, el tamaño de la misma y una serie de datos que las hagan creíbles.

2.- Por otra parte es un tema digno de analizarse el mapa político de la Cd. de México, el cual nos dice desde ahora, que AMLO no tendrá el voto en las grandes dimensiones que logró hace seis años. Hoy Morena gobierna 5 de las 16 delegaciones, las 11 restantes están distribuidas de la siguiente manera: PRD 6; PRI 3 y PAN 2. Entre las que figuran bajo el gobierno del partido de López Obrador está Azcapotzalco, la más grande, pero tiene otras menores y la suma de las 5 representa el 38 % de la fuerza electoral.

En las elecciones del 1 de julio Andrés Manuel no contará con los 4 estados que gobierna el PRD. El hecho de no ser gobierno en ninguno de los 31 estados de la República le resta la fuerza que generosamente le dan las encuestas. Sólo hay que recordar que en el 2006 y en el 2012 contó con el apoyo mayoritario de la Cd. de México gobernada por el PRD del que formaba parte.

Hoy el candidato presidencial de la izquierda tendrá que navegar contra corriente con lo que representan 14 estados gobernados por el PRI, partido que sigue siendo principal fuerza política en el territorio nacional; le sigue el PAN con 9 entidades, el PRD con 3 y en alianza PAN-PRD otras 3 y Chiapas donde el más jovenzuelo de los mandatarios está haciendo alianza con MORENA, sería la excepción, ahí están los 31 estados, más la Cd. de México (con ella 32 entidades) que es considerada electoralmente como otro estado por sus grandes dimensiones.

El avance de López Obrador fue creado a través de encuestas, su fuerza está en las redes donde tiene a especialistas operando a su favor. Pese a su ir y venir por el país no logró la construcción de una estructura fuerte territorial que le asegure el triunfo, a última hora se dio cuenta que sólo no podía, fue cuando empezó a sumar a priistas en busca de sus capitales políticos y de las estructuras de estos.

No todo está dicho, la última palabra la tienen las urnas el 1º de julio.

3.- Flaco favor le hacen algunos de los colaboradores cercanos a López Obrador, es el caso de Ricardo Monreal que vino a prender la mecha en el peor momento, con amenazas al Gobernador de Tamaulipas, sumadas a las del también morenista Alejandro Rojas Díaz Durán que se refieren a “solicitar juicio político y la remoción del mandatario tamaulipeco” al que acusan de meter mano en el proceso electoral.

Luego de la postura del Comité Ejecutivo Nacional, que ayer comentamos, ahora fue el PAN estatal el que formuló declaraciones frente a las vertidas por Ricardo Monreal Ávila contra el mandatario tamaulipeco al que le imputó actos que no sustenta con pruebas.

El gran error de Monreal fue hacer un video con acusaciones muy serias que no puede comprobar y que ese recurso (el video) puede ser utilizado para demandarlo. Porque hay un propósito, no fue una entrevista periodística, no tiene excusa.

Pero no crea Usted que Francisco García Cabeza de Vaca se quedó de brazos cruzados, en entrevista televisiva (TV Azteca) el titular del Poder Ejecutivo de Tamaulipas propuso a Monreal y a otros partidos políticos que tuvieran alguna percepción sobre irregularidades en el proceso electoral, que presenten las denuncias ante la autoridad competente y dejó claro testimonio de que Monreal tiene historia y no muy edificante.

Por eso apuntó FGCV, en caso de que regrese a Tamaulipas, que mida sus palabras, porque de lo contrario habrá respuesta y “No hay armas más poderosas que la verdad”.

Y para pronto el mandatario le recordó a Monreal que lo corrieron de la Cd. de México por corrupto y que por eso no fue candidato a Jefe de Gobierno, “y eso no es una presunción, es una realidad. Que no venga a querer descargar su ira, ni su impotencia, aquí en Tamaulipas, con una actitud amenazante que no ayuda en nada al presente proceso electoral”.

Así es como a Don Ricardo Monreal nada más le faltó que le cantaran aquel tango que dice “Calláte che, que vos tenés tu historia”.

4.- Sobre ese mismo tema, Francisco Elizondo presidente del PAN en conferencia de prensa de este lunes sacó a relucir episodios muy ilustrativos sobre Monreal al que le recordó las 14 toneladas de marihuana que en 2009 fueron encontradas en uno de los ranchos de su propiedad.

Kiko Elizondo precisó que él (Ricardo Monreal) y su hermano David tenían como fachada, ser socios de una empresa que procesaba chiles y ahí fue donde se descubrió la hierba, dio fundamento a sus declaraciones citando la indagatoria de la Procuraduría General de la República registrada en el expediente PGR/ZAC/128/II/CS/2009. Un episodio que fue muy sonado y quizá Ud lo recuerde.

Hubo otros señalamientos, pero lo trascendente es que Elizondo sugirió que el coordinador de la 2 Circunscripción del país, se retire de Tamaulipas si no tiene pruebas de las imputaciones hechas al gobernador y lo retó a que si posee testimoniales de lo que acusa, que presente su denuncia ante la autoridad correspondiente y si no, pues que se marche porque “los tamaulipecos estamos construyendo una entidad de paz”.

Esto no es un capítulo cerrado, no hay antecedentes en la historia política de un agravio de esa manera a un gobernador, del estado que Usted quiera y pone de relieve la desesperación de MORENA y sus gentes conforme se acerca el día “D”, debemos entender que si algo ha caracterizado a estos grupos de izquierda son sus formas violentas verbales y físicas.