EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

EL LÍDER TURISTA

Oscar Almaraz Smer, alcalde de Ciudad Victoria no pierde oportunidad para meterle la mano a los bolsillos de los contribuyentes.

Y es que en lugar de fajarse los pantalones para atacar la inseguridad con acciones concretas contra los infractores, ya dijo que va por los dueños de terrenos enmontados y les va a cobrar.

No cabe duda que tenemos un presidente municipal light, que en lugar de echarle una miradita a los giros negros, casinos clandestinos o piratas, desintegración de pandillas, etc. , el edil victorense dice muy serio que su agenda contra la inseguridad es poner focos y multar a quien no chapolee sus predios.

Y sí, eso es parte del “tema de temas” como dijo él, pero la autoridad tiene que entender de una vez por todas que primero es el ataque a la impunidad, a la corrupción, al padrinazgo, al encubrimiento, etc., y después chapolear como lo ha estado haciendo él desde hace 3 meses.

Cambiando de asunto. Les digo que también ya va siendo hora que la autoridad estatal se meta de lleno en el tema de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Campus Victoria.

Ya hubo un caso similar cuando Tomás Yarrington Ruvalcaba fue gobernador y se atajó la carrera porril de varios dizque líderes universitarios. Por eso urge que intervenga en serio.

Porque la autonomía no debe confundirse con independencia. La autonomía sólo es para las decisiones administrativas internas siempre y cuando se apeguen a la ley, y no es un fuero para delinquir.

Por eso creo que se debe llamar a cuentas legales a Gonzalo Hernández Flores, un señor de más de sesenta años que dice ser líder de jovencitos en la Facultad de Trabajo Social de la UAT Victoria. ¡Por favor!

Porque conforme avanzan los días salen a relucir cosas que hacen pensar mal a los ciudadanos. Por ejemplo ¿quién pagó los gastos de los viajes de Gonzalo Hernández?

El tipo viajó a la Ciudad de México, Puerto Vallarta y Francia, solo por citar tres destinos de sus viajes. Y siempre fue acompañado de 3 mujeres jóvenes. Ellos mismos publicaron fotos en redes sociales.

Le cuento que el mes de octubre de 2013 se depositó en Bancomer 21 mil 174 pesos a favor de Promotora Turística Mexicana; también en octubre de 2013 hay otro depósito en Bancomer a favor de Promotora Turística Mexicana por la cantidad de 18 mil 178 pesos con 50 centavos; y el 03 de julio de 2012 fue depositado en el banco Santander la cantidad de 118 mil 252 pesos a favor de Air France.

También existe un documento de la empresa Viajes Hawach, S. A de C.V. que dice Universidad Autónoma de Tamaulipas, confirmación de vuelos y enseguida se enlista los nombres de Gonzalo Hernández, Jessica Marlene Ortega Mariana Lizbeth Martínez y Columba González.

Este último documento trae la leyenda “Costo Total Por Las 4 Personas: 45 mil 519 pesos con 54 centavos”. Por ello me asalta la pregunta ¿quién pagó todos estos gastos?

¿Se hizo con dinero de la Universidad Autónoma de Tamaulipas? Que se demuestre de dónde salió el dinero para tranquilidad de la comunidad universitaria que ve como Gonzalo Hernández Flores y su grupo de seguidores se dan una vida de millonarios cuando en realidad sus sueldos no les alcanzaría para pagar todos esos viajes.

Y fotos y más fotos en la Torre Eiffel, Museo del Louvre, en el Coliseo Romano, etc., todas ellas son el registro de los viajes del “líder turista” Gonzalo Hernández Flores, quien no quiere dejar de “ser el líder” de esa facultad.

Por eso es necesario la intervención de la autoridad estatal. Porque no es posible que la máxima casa de estudios de Tamaulipas siga padeciendo a personas que se ubican fuera de toda ética como Gonzalo Hernández Flores, y por eso es que el gobierno estatal debe actuar de inmediato.

Además, porque se está afectando a cientos de estudiantes que no ven que haya estabilidad en la Facultad de Trabajo Social porque un grupo de “funcionarios” se atrincheraron y no reconocen que acuerdos tomados en el máximo órgano universitario como lo es la Asamblea Universitaria.

Y la nueva preocupación es que los estudiantes que no son “simpatizantes” de Gonzalo Hernández y su grupo de incondicionales, son acosados hasta en sus domicilios y “notificados” con un citatorio.

Creo que ya llegó la hora de que desalojen a Gonzalo Hernández y su grupito de seguidores de las instalaciones universitarias, porque ellos están poniendo a prueba a la autoridad gubernamental.

MAQUIAVELITO

…El senador del PAN Javier Lozano quiere seguir ganando un salario mensual de 157 mil pesos. Y no está de acuerdo en que le bajen el salario como solidaridad con el pueblo mexicano por la crisis económica disparada por el gasolinazo…#todosqueremossersenadores

osjinuf@gmail.com