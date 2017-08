EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

EL MACIZO

Ya le dicen el Macizo a Saúl Rivera Caballero, el priísta que se fue al PAN en plena campaña electoral en las elecciones locales en el 2016. ¿Lo recuerdan?

En ese entonces fue un pequeño escándalo su salida del tricolor, pero como buena ave de tempestades en el mes de diciembre del mismo año, alguien se quiso pasar por él y firmó una amenaza contra una periodista del importante rotativo Milenio Tampico. Subrayo que se dio a conocer que él no fue el autor de la amenaza.

Pero ahora, aparentemente (lo pongo así para que tenga la oportunidad de decir si su cuenta fue hackeada) este señor hace un comentario en su muro de Facebook que me parece más una fanfarronada que una confesión política, pero es una irresponsabilidad porque soltó a los demonios de la política ficción.

Y es que en el muro de Saúl Rivera que es el actual Coordinador de Protección Civil del gobierno del estado en el sur de Tamaulipas, recibió una pregunta de un ciudadano de nombre Jorge Treviño Cobos, y presuntamente Saúl Rivera responde: “Brujo…que les digan bien compare…pero ntp (no te preocupes) ellos mismos te arreglan”.

Y El Macizo, no conforme con escribir aparentemente lo anterior vuelve a teclear otro comentario: “A mí cuando Egidio (Torre Cantú) y su equipo me enviaron a apoyar al actual Gober me fue mb (muy bien)”.

Yo creo que Egidio Torre no lo pudo haber mandado a él porque sinceramente Saúl Rivera Caballero no representaba nada en el sur de Tamaulipas.

Pero eso sí, su salida del PRI y las críticas que lanzó contra el candidato a gobernador del PRI Baltazar Hinojosa Ochoa le abrieron un camino de mejora en su futuro laboral, pero hasta ahí.

Pero ahora El Macizo presuntamente pretende a través de una fanfarronada hacerse notar y no piensa en el daño que le hace al gobierno vigente, y menos se puso a reflexionar que le hace mucho daño al sistema de partidos políticos de Tamaulipas cuando mete más cizaña a través de su fanfarronada.

Pero algunos le van a creer, y por eso ya se llevó el mote de El Macizo porque no guarda nada, tiene incontinencia cerebral, presuntamente todo suelta…¿qué merece un funcionario estatal que pone en tela de duda a su gobierno?

Mínimo una regañada de padre y señor nuestro (si es que lo hizo), para que aprenda a amarrar la boca y el dedo. Que no se ponga a decir falsas verdades porque lo único que genera es más ficción en la guerra política que Tamaulipas vive, y de es amanera daña mucho a las instituciones.

Por otro lado hay que destacar que la Universidad Autónoma de Tamaulipas está en calma y por eso la transición rectoral se está llevando a cabo de una manera aterciopelada.

Y qué bueno, para que no regresen los tiempos de la inestabilidad que fueron enterrados hace ya algunos años para fortuna para todos.

Por eso hay que decir que la aceptación del registro de José Suárez Fernández como candidato único a rector de la UAT para el período 2018-2021, no es una novedad pensando en la trayectoria universitaria del ahora aspirante a ser el siguiente relevo en Rectoría.

De hecho todas las escuelas, facultades y unidades académicas se pronunciaron a favor de José Suárez Fernández, quien ya se dirigió a las Asamblea Universitaria esbozando lo que será su programa de desarrollo universitario una vez que se siente en la oficina principal de la UAT.

MAQUIAVELITO

…Después del pasado Consejo Político Estatal del PRI Tamaulipas…¿Cuántos priístas se irán a MORENA? ¿El Grupo Reynosa enviará candidato por MORENA?

