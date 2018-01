EL COLUMNISTA

Por: Escalante

El Mante tendrá a un Senador: Es Histórico el momento político.

El Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas tiene aún nuevo jefe político; Luis Alejandro Guevara Cobos se registró ayer domingo al medio día en Ciudad, Victoria, capital del Estado; en el Edificio del Icadep, ante la Comisión de Proceso y postulación de Candidatos del Partido Revolucionario Institucional, como pre Candidato al Senado, acompañado de su compañera de fórmula y cumpliendo con la equidad de género y juventud Yahleel Abdala, quién también es ya pre Candidata al Senado.

El Mante vive un momento político histórico, por primera vez esta tierra cañera tendrá, a un Senador nativo de esta localidad, es un orgullo para todos en esta Ciudad.

Por otro lado el Partido Revolucionario Institucional tiene a un nuevo jefe político, relativamente jóven, con mucha experiencia en el tema y con todo el apoyo nacional, Alejandro Guevara Cobos sea convertido el líder del priísmo Estatal, su trayectoria como Candidato al Senado deberá de ser contundente y de triunfalismo, en los resultados de las urnas para la militancia del Revolucionario Institucional, solo así podrá tener la nueva estafeta de respeto como jefe político del PRI Tamaulipas.

Los dinosaurios del PRI en el Estado, ya son cosa del pasado, la pre historia los alcanzó, tal fue el caso del Senador Y ex Gobernador de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma, quién hizo el oso de su vida, al intentar registrar a su hijo Manuel Cavazos como Pre Candidato del PRI a la Diputación Federal el domingo por la mañana en las instalaciones del ICADEP, registro que le fue negado por los mismos consejeros de la Comisión de Proceso y Postulación de Candidatos del PRI, no hay espacios para Manuel Cavazos Lerma en estos momentos la orden es clara y precisa, una nueva ola de jóvenes priístas son la sangre nueva y el oxígeno que le será inyectado al Partido Revolucionario Institucional de Tamaulipas, no cabe la menor duda que todo en esta vida se paga y se regresa, con el tiempo quién no recuerda cuántas en su época rechazo y le cerró espacios Cavazos Lerma a Luis Alejandro Guevara Cobos.

El Presidente de la República Enrique Peña Nieto primer priísta del país, no se equivocó está vez, en nombrar al mejor elemento como pre Candidato al Senado en esta primera fase de las reglas del INE.

El aún Diputado Federal Luís Alejandro Guevara Cobos, será una verdadera oposición, pero no de ataques sin fundamentos, será un Senador priísta que genere y gestione progreso y múltiples apoyos y beneficios para el Estado, trabajará de la mano del mismo Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca con respeto, también será crítico con fundamento de lo que no se haga bien en este Gobierno, sin descalificaciones que dividan aún más al Estado, el priísmo de Tamaulipas tiene un nuevo jefe político de altura, preparado y joven que inyectara trabajo y movimiento al PRI.

En lo que corresponde a la zona sur del Estado y en especial al Mante y el VI Distrito, la decisión de quién o quiénes serán los Candidatos del PRI a las Presidencias Municipales recaerá la responsabilidad política del Pre Candidato al Senado Alejandro Guevara Cobos, no lo duden los priístas, por ningún momento en un par de horas más arribará a Tamaulipas un nuevo Delegado Nacional quién tendrá y será en enlace directo de Alejandro Guevara en el PRI Estatal, las cosas van a cambiar radicalmente en el Comité Directivo Estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado no está funcionando, esta maiceado y es un parásito que solo estorba en estos momentos en la vida electoral del PRI.

Para el VI Distrito es alentador y dará mayor fuerza política a las campañas de los Candidatos a las Presidencias Municipales, el hecho de que Alejandro Guevara Cobos sea el Candidato al Senado, su nivel de fortaleza se verá beneficiado con la figura de este controvertido personaje que no deja de dar sorpresas, con orgullo lo decimos claro, quedito y sonante en Tamaulipas, es Mantense Alejandro Guevara Cobos.

