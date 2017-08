LETRA PÚBLICA

EL MUNDO SEGUN EDUARDO GALEANO

(ULTIMO DE DOS)

RODOLFO SALAZAR GONZALEZ

“Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende. Vuelta. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso –reveló-. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente del fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende.” Así veía el mundo Eduardo Galeano.

Cuando el mundo recibió la noticia que el inmenso Eduardo Galeano, escritor e intelectual uruguayo había fallecido. Esto impactó con severidad a los sectores de la humanidad que están identificados con la creación y el proceso constructivo de las ideas que transforman las condiciones sociales actuales. La muerte de Galeano significa sin lugar a dudas que el pensamiento crítico de América Latina se quedó sin una voz autorizada y con rango moral como la de este uruguayo admirable para comunicar al mundo y hacerle saber que en este continente donde vive y sueña América Latina, predominan las desigualdades sociales y las injusticias humanas.

Ese es el mérito mayor que encuentro en toda la obra de Eduardo Galeano, que hizo público a través de “Las venas abiertas de América Latina” y “Los Indignados”, que habíamos sido saqueados, violentados, esclavizados, y despojados por todas las culturas europeas y el pragmatismo estadounidense, que se apoderaron de América Latina cuando era un mundo virgen y puro, en donde predominaba la ausencia de una civilización darwiniana en donde el más fuerte se come al más indefenso. Como afirma el maestro Galeano: “Ellos llegaron sin nada, sólo con la biblia. Nosotros teníamos tierras y riquezas naturales. Ellos nada. Nos dijeron pónganse a rezar. Y se quedaron con todo lo nuestro, y sólo nos quedamos nosotros con la biblia”.

Galeano era un intelectual y artista que escribía y hablaba como si pintara las palabras armónicamente convencido de que el sustantivo, el adjetivo y el verbo que utilizaba en sus letras servirían -porque ese era su propósito- para acariciar el alma del otro; de esa forma como fue cautivando un vasto y enorme universo de lectores en todo el mundo de habla hispana que lo transformo a partir de los años setenta principalmente en uno de los escritores más leídos que se convirtió en un autor de culto. Entendido esto como un escritor que es leído fundamentalmente por sectores controvertidos y críticos que a través de su vida, su arte, o su aportación con su fuerza de trabajo buscan erradicar las discriminaciones que se han edificado desde hace quinientos años. Desde la colonización, hasta la oligarquías europeas, estadounidenses y criollas que se instalaron definitivamente en todo nuestro continente para explotar nuestros recursos naturales.

La obra literaria de Galeano generó legiones de lectores y un ámbito muy vasto que se caracterizaba por buscar en su escritura explicaciones entendibles, asequibles y espectaculares de la sumisión humana y de la pobreza en América Latina. Su obra contenía una escritura de divulgación contundente, llena de transparencias ingeniosas, con alegorías que tenían un fuerte impacto juvenil y popular. Esto creó una gran discusión literario política de cómo escribir y participar en los asuntos vinculados con la emancipación latinoamericana. Galeano nos proporcionó una respuesta en 1970 cuando publicó “Las Venas Abiertas de América Latina”, que se transformó en la biblia de las formas épicas de las luchas de nuestros pueblos latinoamericanos; ninguno de los hechos relatados en este ensayo son falsos. Recoge fielmente instantes de los momentos degradantes de la actuación del imperialismo y de las clases dominantes de nuestro continente, a la par que expone con dolor en ocasiones con frustración, las luchas de las clases oprimidas por la dignidad, la democracia y la justicia social. No tengo duda que esta es una de las formas más útiles para presentar la historia desde abajo que es lo que más inquieta a los poderosos.

No tan solo “Las Venas Abiertas de América Latina” nos enseñaron la realidad en que vivíamos sino también en los libros que le siguieron, a través de microhistorias con un fuerte registro anecdótico, que no seguía los cánones establecidos. Pero que tenía asegurado el modo de que cierto público en aquellos años setenteros recibía lo que podíamos identificar como un latinoamericanismo basado en la parábola en grandes y pequeñas anécdotas; que al fin y al cabo para el maestro Eduardo Galeano la vida no era más que una sucesión de historias breves, en las que nos debatíamos siempre desde que nacimos hasta que partimos a la eternidad.

Los que conocen en detalle la vida personal de Galeano lo definen como un personaje sencillo que acostumbraba en su Montevideo tomar café en el mítico “Café Brasileiro” (la mitificación la adquirió este lugar por la cotidianidad de que Galeano tomaba café todos los días y platicaba con Dios, el apellido de una radiante andaluza de nombre Alba Marina que actualmente suele atender las mesas de este café bar). Hace dos años cuando ya luchaba con el cáncer pulmonar que lo llevaba a la muerte contestó en una entrevista: “¿Qué es lo que yo le pediría al tiempo? Eso que me permita morir con dignidad” Ojala, pienso yo, que él haya sentido en su partida al universo de la eternidad que la dignidad lo acompañó hasta en los últimos momentos.

Afortunadamente quedan libros que serán publicados de una manera póstuma por su editor; eso es un consuelo para todos los que nos sentimos conmovidos con su desaparición eterna. Próximamente aparecerán en el horizonte literario: “Mujeres”, una antología de relatos seleccionados por el propio Galeano dedicados a personajes femeninos: Sherezade, Teresa de Ávila, Rigoberta Menchu, Marilyn Monroe, y protagonistas anónimas como las Guerreras de la

Revolución Mexicana, o las luchadoras inmortales de la comuna de Paris. El otro libro en mientes lo llamó “El Cazador de Historias”.

E-mail.- notario177@msn.com