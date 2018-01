            < El pariente de Meade en Tamaulipas

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Julio Meade Perales salió de pronto del anonimato, es un comerciante conocido en círculos panistas donde lo recuerdan como participante de un grupo que tomó las oficinas estatales del PAN en un movimiento en contra de Javier Garza de Coss, a la sazón Presidente del Comité Directivo Estatal, allá por agosto de 2011.

Pero la nueva historia se empieza a escribir con “Tamaulipecos con Meade”, una sociedad civil que encabeza el ciudadano victorense, Julio Meade Perales, Coordinador Estatal de la organización que se suma a muchas otras que son simpatizantes del PRI. En esas condiciones entendemos que la Secretaria General de Comité Directivo Estatal, Aída Zulema Flores Peña presidió un evento muy discreto en el que se formalizó su papel a favor de una causa.

Y el acto tomó relevancia en los espacios de comentarios políticos por tratarse de un integrante de la familia Meade, y ante el vacío de información que existe en la arena Tricolor, se soltaron varias versiones no confirmadas, que si es un organismo alterno que venía a sustituir al Comité Directivo Estatal en la promoción del precandidato; que si no se tenía confianza en el organismo estatal Tricolor, etc, etc.

La verdad, desde nuestra apreciación personal no es ni lo uno, ni lo otro. Sentimos que es una aspiración personal de un grupo de victorenses por arropar la precandidatura de José Antonio Meade (JAM) y que difícilmente tiene las capacidades logísticas para un proyecto estatal.

El Sr. Julio Meade Perales es un elemento con vínculos panistas, quizá en este momento ya no lo sea, como muchos de Acción Nacional que tomarán la bandera del precandidato del PRI a la presidencia de la República. Él simplemente es propietario de una florería en esta ciudad, la que Usted identificará por tener al frente una enorme foto de JAM y se permitió montar una oficina de amigos de Meade.

En los próximos días veremos que informaciones oficiales trascienden. Insistimos, el vacío de información genera que se llene con versiones que no son exactas y no por mala intención, sino por el compromiso de periodistas del género de opinión de interpretar los acontecimientos cotidianos que se dan.

Hacemos un espacio para comentarle que el tampiqueño Jorge Vela Villarreal, quien es Coordinador de Comunicación del CDE del PRI se recupera en su domicilio particular luego de un periodo perentorio de hospitalización. El viernes por la tarde abandonó el Hospital de Alta Especialidad de esta capital.

2.- Cambiando de tema, el nerviosismo desbordante de Ricardo Anaya y López Obrador los está haciendo ocuparse de lo que según ellos ocurre en la campaña de José Antonio Mead. Si fuera cierto que lo van a sustituir por Nuño, no lo estarían cantando, simplemente lo festejarían el 1 de julio. Eligieron a Nuño por ser el coordinador y propiciar una fractura hacia el interior del Comité de Precampaña, ojalá el exsecretario de educación que tiene su corazoncito no se lo crea.

¿Por qué AMLO nunca atacó a Miguel Ángel Osorio Chong?, por el contrario, en las encuestas de MORENA siempre aparecía en el 2º lugar a 9 o 10 puntos de distancia de Andrés Manuel y sin hacer campaña.

El exsecretario de Gobernación era el candidato facilito para que ganara MORENA, por ser el más cercano a Peña Nieto, por ser la mano derecha y al que en este momento le estarían cargando todo lo malo que ocurre en la nación, desde los 43 de Ayotzinapa, hasta la inseguridad prevaleciente en el país.

Analice Usted de que acusan a Meade. Han creado el rumor de que va a ser sustituido por Aurelio Nuño. Eso quisieran Anaya y AMLO, para tener más fácil la tarea.

Ya orquestan en redes (¿ya sabe Usted Quién?) algo para hacer que la esposa de Meade no participe tanto, porque la señora Juana Cuevas de Meade tiene su encanto, gana adeptos y eso no conviene a los adversarios de enfrente, particularmente a López.

Por cierto hay quienes ven mal que le llamen López, cuando a los contrarios se les llama Anaya o Meade. Cuál es la diferencia a estas alturas del partido, tras 12 años de campaña cualquiera sabe quién es López, incluso es el único de los tres que sus siglas son bien conocidas.

José Antonio Meade (JAM) llega al escenario al final, y está penetrando en la estructura priista en este momento, en esa maquinaria electoral y de voto duro, que será la que lo lleve al otro nivel, a esa cadena de enlaces que lo posicionará en la campaña.

Meade no es priista y tiene que pasar por este procedimiento, por cierto bien claro en la Ley Electoral, la precampaña es para pedir el respaldo a los militantes de uno o más partidos (cuando se trate de coalición) para obtener su respaldo para alcanzar la candidatura, no para obtener el voto ciudadano del 1 de julio.

3.-En la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) aún no se confirman los nuevos nombramientos surgidos con el cambio de rector, pero si se perfilan algunos de ellos que ya están al frente de la responsabilidad como encargados de despacho y que en su momento serán dados a conocer, quizá en la próxima Asamblea Universitaria, por protocolo, porque hay nombramientos que requieren de su aprobación, otros sólo necesitan de la decisión de la primera autoridad universitaria.

En esas circunstancias el rector Andrés Suárez Fernández se hizo acompañar en el evento celebrado en el Centro Especializado de Idiomas para Niños y Adolescentes (CEINA) de las encargadas de despacho en la Secretaría Académica, la Dra. Dora María Lárraga y de la Secretaría de Gestión Escolar, Dra. Teresa de Jesús Guzmán Acuña.

Las dos académicas, independientemente de sus cuadros de formación, tienen trayectoria dentro de la máxima Casa de Estudios, y de confirmarse en esos puestos, el rector Suárez estaría ratificando su compromiso de abrir espacios a la mujer como lo dijo en campaña.

Por otra parte el rector de la UAT dejó testimonio de que su gestión seguirá impulsando las tareas del CEINA que es proporcionar la enseñanza de idiomas a niños y jovencitos que no son alumnos de la Universidad, algunos podrán llegar a serlo, pero lo importante es la contribución que se realiza a la sociedad.