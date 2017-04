PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA

Los Laredos y la competitividad

El pecado electoral de Eva

No se va a otro partido, por ahora

1.- Este jueves Nuevo Laredo será epicentro en la atención de los actores que tienen que ver con la competitividad, frente al reto binacional de impulsar el crecimiento económico de esa región vecina con Estados Unidos. El Secretario de Desarrollo Económico, Carlos W. Talancón Ostos arribará a ese punto de la franja fronteriza, para sostener una conferencia de prensa como preludio al 1er Congreso Regional para la Competitividad que se desarrollará bajo al anfitrionía del alcalde Enrique Rivas Cuellar.

El Secretario Talancón se hará acompañar del Subsecretario para las Pequeñas y Medianas empresas, Jesús Villarreal Cantú, mientras que la delegación de Laredo, Texas estará encabezada por el Mayor Pete Saenz. La agenda reúne a ponentes como: Valeria Moy, directora de México ¿Cómo Vamos?; Alfonso Rojas González de Castilla, presidente de la Asociación de Agentes Profesionales de Aduanas de las Américas; Enrique Solana Sentíes, presidente nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales del Comercio (CONCANACO).

También se espera la participación de Rodolfo Garza, presidente de Coparmex Nuevo Laredo; Emilio Richer, consejero de Laredo Development Foundation; Carlos Montoya, presidente de Codein (Consejo para el Desarrollo Económico e Industrial); Antonio Jiménez, miembro del Colegio de la Frontera Norte; Jorge Viñals, director general del Instituto Municipal para la Competitividad y Comercio Exterior de N.L.

El alcalde Rivas Cuellar ve necesario redoblar esfuerzos para agregar valores adicionales a los dos Laredos, más alla de ser una ruta geográfica obligada de paso hacia los Estados Unidos; en ese propósito su homólogo de Laredo, Texas coincide en trabajar en equipo para hacerse más competitivos, lo cual sólo se logra uniendo esfuerzos con las empresas (de transporte, servicios aduanales, etc.) y los comercios establecidos a uno y otro lado de la línea fronteriza, así como la participación de las entidades públicas, de ahí la presencia del Gobierno del Estado de Tamaulipas a través de la Secretaría del ramo.

En este contexto podemos visualizar que hay rumbo, hay proyecto e interés de todos los actores participantes para concretar el reto de hacerse más competitivos a partir de este Congreso que se desarrolla bajo el lema de “El presente y futuro de la región binacional comercial más competitiva Los Laredos”.

2.- Luego de la difusión de un video donde se puede constatar que la hoy excandidata a alcaldesa (renunció como respuesta inmediata) de Las Choapas, Veracruz por el Partido Morena, recibía 500 mil pesos que serían utilizados en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, se desato una serie de dimes y diretes entre AMLO y el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. De ese episodio deseamos compartirle la parte sustantiva en materia legal.

En caso de ser “un cuatro” como lo califica el tabasqueño, eso no demerita el delito que tiene un mínimo de tres infracciones. Para entender esto hay que recordar que en la reforma política se incluyó el financiamiento público para dar equidad a los candidatos participantes y a los partidos promotores del juego político. El donativo privado no es malo, el delito es no haberlo hecho por los cauces legales, que tienen límites establecidos por la ley y que son acumulables hasta llegar a un tope que está en proporción con la aportación institucional.

Cuando ese financiamiento privado sigue los cauces legales incluso un 25 % del monto total es deducible en el pago del ISR. Ingresar dinero a una campaña o a un partido sin hacerlo público es restarle equidad a la competencia electoral.

La segunda razón por la cual se creó el financiamiento público, fue para evitar dinero mal habido que (provenga de la delincuencia) financie campañas con el propósito de obtener futuros favores, lo que hoy se conoce como “conflicto de interés”, que también se puede dar con empresarios en busca de contratismo, proveedurías, etc. En este caso el dinero recibido por Eva Cadena, ahora excandidata de Morena, que busca regresar a su curul del Congreso local de Veracruz para tener fuero, tiene mucho que ver en este renglón.

Y la tercera infracción es la transparencia con la cual están comprometidas todas las entidades que reciben dinero público, en este caso los partidos políticos y sus candidatos. De tal manera que recibir dinero de origen obscuro como el de la historia, puede ser castigado con 10 a 15 años de cárcel; sin embargo lo más probable es que el conflicto sea “canjeable” por otros favores como suele suceder en este país de eternas simulaciones.

Ese es el fondo que debe preocupar a la FEPADE, cuyas investigaciones deberán orientarse a investigar quien fue el donante, porque la ley establece como infractores a las dos partes, el que otorgó el donativo de 500 mil pesos y quien lo recibió. En este caso Cadena fue sólo un instrumento, porque el recurso debía ser entregado a López Obrador. Es claro que AMLO acepta con su actuación la responsabilidad que le corresponde, de otra manera hubiera procedido a la expulsión inmediata de Doña Eva, que fue quien mordió la manzana, fruto del pecado electoral.

3.- Felipe Garza Narváez dijo adiós al Partido Revolucionario Institucional, seguramente al ingresar el edificio institucional para entregar su renuncia, al ascender por las escaleras que tantas veces utilizó para asumir responsabilidades partidistas le debe haber traído infinidad de recuerdos. Seguro no pasó por alto y debió ver su imagen en la galería de presidentes del Comité Directivo Estatal, ahí donde aún pende la fotografía de Tomás Yarrington.

Efectivamente el partido de hoy ya no es el mismo, de hace 35 años. Ayer la prensa lo cuestionó, le preguntó si abandonar el partido en momentos difíciles no era un acto de traición, la respuesta fue un argumento contundente. “El Partido es el que nos abandonó”, estamos a un mes y días de cumplir un año de la derrota del 5 de junio y en todo eso tiempo el Comité Ejecutivo Nacional no ha vuelto los ojos a Tamaulipas. “No se ha elaborado un diagnóstico serio, preciso, seccional por seccional, por lo menos no nos lo dieron a conocer”.

Garza Narváez declaró que ningún partido político le ha hecho oferta alguna o invitación, pero su naturaleza política seguramente le hará participar, así sea como espectador, ahora con libertad para expresar sus ideas, sin esa disciplina doctrinaria que se convierte en ocasiones en pesada loza. Seguramente pronto estará presente en los escenarios político y social de Tamaulipas.