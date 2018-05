EL COLUMNISTA

Por: Escalante

El PES y MORENA en Mante una mala coalición destinada al fracaso: El Chespirito sin conocimiento en la coordinación.

El Partido Encuentro Social y MORENA en Mante, no más no funcionan como coalición podrá funcionar para otros Estados o Municipios, pero en la urbe cañera esta gran alianza Nacional encabezada por Andrés Manuel López Obrador no más no funciona, no prende, no contagia, podríamos echarle la culpa a la imposición del PES de una mala candidatura a la Presidencia Municipal representada por Paty Chío, pero también tiene mucho que ver el Dirigente del PES en Mante Julio Peña Segura alías el Chespirito, un personaje que mamo mucho durante la administración priísta del ex Alcalde que en paz descanse el Doctor Humberto Flores Dewey, posteriormente abandonó a su suerte al grupo político que lo formó, pero no aprendió nada de estrategias de campaña, Julio Peña no tiene las mínima noción de cómo se emprende una campaña desde la coordinación de un Partido Político, siguen presentando a la Candidata Paty Chío como si sólo fuera la candidata del Partido Encuentro Social y nunca como la abanderada del Partido líder en las encuestas en México MORENA, la división que tienen estos dos partidos como PES y MORENA en Mante los condena al fracaso en las urnas electorales, Paty Chío es un buena mujer, muy emprendedora como empresaria, pero utilizada en una Candidatura a la Alcaldía por un Partido Político patito, su dirigente Estatal oriundo del Mante Rigoberto Rodríguez Rangel, es un buen elemento y muy querido en Mante, pero tomo malas decisiones nuevamente al poner a una mujer exitosa como empresaria, pero mala en política y aún Dirigente al frente del PES como lo es Julio Peña Segura, quién tiene un marcado divisionismo entre el Partido líder de MORENA y el PES.

Gobierno del Estado apoya brigadas de salud en la lucha contra el Dengue.

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, apoya fuertemente todas las acciones emprendidas por la Secretaria de Salud en especial la lucha contra el mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

La Jurisdicción Sanitaria del Sector Salud N-6 en Mante, realiza todas las acciones y brigadas para erradicar esté gran problema, llevando acabó trabajos de descacharrización, limpieza de solares baldíos, casas, mediante la concientización a las familias y aplicando abate y fumigación para acabar con las plagas de insectos, en especial del mosquito transmisor de estas enfermedades.

El Gobierno del Estado y la Secretaria de Salud en Tamaulipas, trabajan muy coordinadamente y de la mano para unir esfuerzos económicos y humanos y de esta manera contar con todo lo necesario, para poder erradicar y salvaguardar la vida de muchas familias en este gran Estado.

Constantes reuniones en Materia de salud se llevan acabo en las cabeceras distritales de todos los Municipios del Estado, para poder tener una salud de primera calidad.

Se comprometen Vicente y Mateo en la Linares.

El populoso sector de la Colonia Linares en el Mante, se volcó a favor de los Candidatos del Partido Acción Nacional, el primero de ellos Vicente Javier Verástegui Ostos Candidato a la Diputación Federal por el Sexto Distrito Electoral y Mateo Vázquez Ontiveros abanderado a la Presidencia Municipal del Mante; ambos recorrieron la Col. Linares encontrando todo el apoyo de las familias, por lo cuál los candidatos del PAN a la Diputación Federal y a la Alcaldía, se comprometieron ante las familias de esta localidad, ha solucionar el problema de desabasto del agua en estos sectores.

Mateo Vázquez afirmó aquí todo mundo nos conocemos y no, nos podemos engañar, las familias saben que soy un hombre de trabajo identificado por el campo, pero que conoce de las necesidades de mi pueblo y tengo palabra, no les voy a fallar añadió.

Más vale camino que vereda por conocer afirma: Pedro Muñiz en Ocampo.

El Candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal del Vergel de Tamaulipas, Pedro Javier Muñiz Camacho, afirmó más vale camino que vereda por conocer o mejor dicho conocido, que por conocer.

Pedro Muñiz es un político del pueblo de Ocampo, que en su paso en este corto tiempo como Alcalde, le cumplió a su pueblo con las promesas hechas en campaña, ahora en busca de la reelección y con licencia el nuevamente Candidato del PRI a la Alcaldía Pedro Muñiz es prácticamente el virtual ganador, las familias de Ocampo le apuestan al trabajo al hombre del pueblo que ya probaron y conocen muy bien, Pedro alías el Piter como cariñosamente le conocen los Ocampense, es un ciudadano humilde, de mucha chamba, pero sobre todo valga la redundancia de las palabras que cumple su palabra.

Facebook: Escalante Noticias

http://www.noticiasdetampico.mx

escalantenoticias.wordpress.com