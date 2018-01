            < El predestinado a recibir “cajitas vacías”

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

Parece que hay quienes están predestinados a recibir “cajitas vacías”. El mismo que se agandalló el PRI mediante el voto de los consejeros, emanados del dedazo de sus tiempos de poder, se encuentra por lo pronto, con la caja registradora en cero pesos, con el problema de pagar servicios de agua, luz teléfono y nómina, entre otros.

Cierto, es algo que les ha ocurrido a todos los partidos no sólo al PRI, incluyendo al que está en el poder. Es obvio que tendrán que dar reversa porque existen las bases constitucionales para echar abajo tal medida a través de un largo litigio, o de un mal pero pronto arreglo.

Esto es una sopa de su propio chocolate y dignos de cantarles aquello de Juan Gabriel, “te pareces tanto a mí…que no puedes engañarme”.

Por otra parte para reducir a cero el financiamiento público a los partidos, se quiere una Reforma en la Constitución General, la cual está por encima de las Constituciones Estatales.

Ninguno de los partidos incluyendo el que está en el poder, puede en esas condiciones recibir financiamiento privado, porque este está regido mediante reglas de proporcionalidad con respecto a los recursos públicos que reciba y que están en cero.

De acuerdo a fuentes oficiales del PRI tampoco procede que los trabajadores laboren sin cobrar, porque esto sería una forma de donación privada, sujeta a los mismos lineamientos.

Carecen de “guardaditos” porque la ley no se los permite, los recursos que reciben tienen que ejercerlo mes con mes y rendir cuentas en ese mismo lapso.

De tal manera que este episodio protagonizado por el Poder Legislativo va a exhibir muy pronto ignorancias e incapacidades de los genios que cobran como asesores.

Los priistas que tienen conocimiento de esta trama se preguntan ¿Dónde estaba el coordinador de la bancada Tricolor? Alejandro Etienne que para más detalles es abogado, igual que don Rafael González Benavides y demás rebaño que pasarán a la historia como la oposición más dócil.

2.- En la misma frecuencia del Tricolor, conforme avanza el calendario electoral se observa un proceso local (municipios) bajo condiciones muy fragmentadas en el mapa estatal, pero quizá sólidas por regiones.

El PRI de Madero por ejemplo es el de Esdras Romero Vega, su candidato será un petrolero obviamente y es acuerdo nacional que no pasará por Victoria; en Matamoros donde todavía no se decide si será reelección, la voz que tiene peso es la de Baltazar Hinojosa, tampoco pasará por el CDE; en Tampico Magdalena Peraza Guerra será la negociadora, que puede o no decidir la candidatura, pero si está en sus manos gran parte del triunfo o la derrota del Tricolor, no sabemos para donde se va a “pandear” y así por el estilo.

Sergio Guajardo Maldonado, Presidente de un desarticulado PRI (pero no desmantelado, que sería peor) seguramente tendrá peso en las designaciones de municipios con preponderancia rural, por lo menos para coordinar junto con CNC las luchas internas del sector, lo cual no es nada fácil.

En Altamira la lucha será entre el brazo egidista y otras tres corrientes en lucha, a grado tal que hasta intentan recobrar a Ciro Hernández Arteaga, aunque la verdad vemos difícil que habiendo abandonado al PRI y ahora bajo la bandera azul, acepte regresar nuevamente al Tricolor. Pero en política no hay nada escrito.

3.- Finalmente hay que comentar que las condiciones en que se encuentra la dirigencia estatal del PRI, sin apoyo de alcaldes, círculos y grupos de poder, es por la soberbia de los protagonistas o quizá la ignorancia de la historia del comportamiento de la institución. Quien juega sólo, sin la injerencia del nivel inmediato superior del partido (en este caso el CEN), termina sólo.

Basta recordar lo que le ocurrió a Don Gerardo Gómez Castillo, líder del Gremio Unido de Alijadores (GUA), cuando en el procedimiento de “Democracia Transparente” el PRI en Tampico lo llevaba de precandidato junto con Roberto González Barba.

La candidatura era para este último, que tenía el apoyo de La Quina, líder moral petrolero, antagónico a Gómez Castillo. El dirigente del GUA inyectó una buena suma de dinero para obtener el voto de los delegados a la convención donde los dos participarían y ganó. Fue el abanderado del PRI y desde luego Presidente Municipal, eran los tiempos en que se ganaban de todas, todas.

Pero Don Gerardo habiendo ganado, sufrió la peor de las derrotas de su vida, el priismo lo dejó sólo por indisciplinado, por agandallarse la alcaldía sin permiso y pagó las consecuencias no sólo él, sino los tampiqueños porque no tenía el equipo humano para la gestión pública, la ciudad no tuvo los servicios debidos, ni las constructoras fieles a la causa del partido quisieron tratos con él.

Es un caso bastante similar. Las reglas del poder son muy claras, el que manda, manda. No hay democracia que valga, ni aquí ni en otros sistemas políticos, que pueden ser diferentes y más sutiles. Unos le llaman disciplina, otros absolutismo, pero todos los caminos conducen a Roma.