David Ed Castellanos Terán

@dect1608

El PRI asesino, pero no corrupto

En verdad desconozco quien haya perdido el orgullo de ser mexicano pese a la interminable lista de presidentes que parece se preocupan por hundir al país. Tampoco he conocido a alguien que no se sienta orgulloso de su tierra debido a la ingobernabilidad de sus mandatarios. A nadie…

Pero el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, presentó la marca TAM, sello mercadologico creado bajo el propósito de recuperar el orgullo de ser tamaulipeco, la confianza en un mejor futuro e impulsar la grandeza de la entidad nivel mundial.

La presentación de la marca #Tam debe servir para darle la vuelta a la imagen distorsionada que existe del estado cuna de unos de los cárteles de la droga más poderosos de México; entidad que hoy tiene tras las rejas internacionales a un ex gobernador, mientras otro ex mandatario no puede ingresar a Estados Unidos y es representado por quien en su juventud enfrentó procesos judiciales con las autoridades norteamericanas. Pero no por eso, no por culpa del proceder de los ex gobernadores haya alguien que no se sienta orgullosos de ser tamaulipeco.

Pero lo más importante es que se dio la creación a este sello #TAM para comenzar a difundir y proyectar las bellezas naturales, la gastronomía y polos de desarrollo en el ámbito energético de Tamaulipas y la diversidad de culturas.

“Que vean de esa manera la grandeza de Tamaulipas, que es la marca de un estado inmensamente rico en yacimientos de gas y petróleo; que salió adelante, que impulsó la industria pesquera que antes estaba frenada; que la vean como un estado de lo más importante en comercio exterior, que sepan que representa 17 cruces internacionales y el mayor comercio con Estados Unidos”, expresó el gobernador, Francisco Javier García.

Por cierto el jefe de jefes de Tamaulipas, desde el sólido sur del estado habló sobre las líneas de investigación que existen sobre ex funcionarios estatales que incluyen a Egidio Torre, Eugenio Hernández e incluido al Senador Manuel Cavazos Lerma, de quienes dijo podría ser que no tengan ninguna complicación jurídica, sin embargo aseveró que la detención de Yarrington, también podría servir de presión para esclarecer el asesinado de Rodolfo Torre Cantú, sin descartar que detrás de este crimen hayan estado involucrados los ex gobernadores peiistas.

davidcastellanost@hotmail.com