ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- El PRI de mal en peor, el dirigente estatal del MT desune

*.- Valdés hace de las suyas, Sergio es un cero a la izquierda

No cabe duda que en pleno proceso electoral, de cara a la elección del 2018 para presidente de la república, senador y diputado federal, el Partido Revolucionario Institucional; como luego dicen, va de mal en peor.

Precisamente cuando se pensaba que el PRI iba a mejorar al menos en este municipio, gracias a las reuniones de trabajo que realiza el Diputado Federal Alejandro Guevara Cobos en la base, inesperadamente algo cambio.

Se dice que el motivo del cambio de esperanza y de fe por parte del priismo mantense, fue la presencia del dos veces alcalde de la fronteriza Ciudad Reynosa y ex – diputado Local, Humberto Valdés Richaud.

La semana pasada, Humberto Valdés Richaud; conocido en el mundo de la política como “Betico”, en su calidad de líder estatal del Movimiento Territorial, organización adherida al PRI; vino a esta Ciudad.

Durante su estancia en esta urbe cañera, Humberto Valdés Richaud; dio posesión en la colonia Revolución Verde, a José Juan Martínez; que fue regidor en la pasada administración que encabezo Pablo Alberto González León.

Como es conocido, José Juan Martínez; es parte del grupo político que lidero el ex – alcalde ya fallecido Humberto Flores Dewey y que heredo a la ahora ex – diputada Federal Rosalba de la Cruz Requena.

Al evento no asistió la dirigente local del PRI, Guadalupe Acevedo Díaz; luego de consultarlo con el presidente del CDE del tricolor, Sergio Guajardo Maldonado; ya que se le dijo a Valdés Richaud, no hiciera el movimiento.

Más sin embargo se asegura que el ex – alcalde de Reynosa, actuó por cuenta propia y riesgo, pero además Humberto Valdés Richaud; vino a El Mante, como luego dicen, a hacer de las suyas.

Al interior del PRI se escuchan voces que Humberto Valdés Richaud del MT, causa desunión en dicho instituto político, y que Sergio Guajardo Maldonado dirigente estatal del PRI, es un cero a la izquierda.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que desde el punto de vista que se le quiera observar, Humberto Valdés Richaud vino a esta Ciudad para causar desunión en el PRI y exhibir de paso, a Lupita y Sergio.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. El caso del ahora ex – gobernador de Tamaulipas EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, desde su arresto el pasado 6 de Octubre; cada día causa más interés, pues ahora corresponde a los abogados del gobierno del estado de Tamaulipas a través de las diversas dependencias, el comprobar que efectivamente EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES; es culpable de los delitos de peculado y de uso indebido de recursos de recursos de procedencia ilícita, de los que se le acusa….. Por su parte los abogados del ex – gobernador de Tamaulipas, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES; que son encabezados por JUAN JORGE OLVERA REYES, tendrán que demostrar que su cliente es inocente y que por lo tanto solicitan que se ponga en libertad, algo que resulta un tanto imposible pero no difícil….. Lo que se dijo a un servidor que preocupa más a los abogados de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES encabezados por JUAN JORGE OLVERA, es la solicitud de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, el cual por cierto lo acusa de defraudación bancaria, asociación ilícita para lavar dinero y por ser parte de la operación de una empresa no autorizada para enviar dinero….. Del abogado que encabeza la defensa del ex – gobernador del estado de Tamaulipas, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES; JUAN JORGE OLVERA REYES, recordamos que a una invitación del Colegio de Abogados Postulantes de Mante y que preside ARTURO ARNULFO TRUJILLO MARTÍNEZ, estuvo en esta Ciudad en el último año de administración del ex – presidente municipal de Mante, PABLO ALBERTO GONZÁLEZ LEÓN; en atención a su amigo ex – coordinador regional del Servicio Nacional de Empleo, VÍCTOR HUGO ESPINO ÁVILA; para efectuar la presentación de su libro denominado Código Nacional de Procedimientos Penales….. En otras cuestiones, tenemos que el que sigue adelante en reuniones con habitantes de colonias, ejidos y poblados, como fue el caso hace un par de días en El Limón; es el Diputado Federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS, algo que fortalece al Partido Revolucionario Institucional y claro que a quienes sean sus candidatos a presidente de la república, senador y diputado federal, y por supuesto que con motivo de la elección y reelección, de algunos alcaldes en cuanto al estado de Tamaulipas….. Por cierto que a decir verdad, el Diputado Federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS no se anda por las ramas y dice las cosas como debe de ser y que los priistas quieren escuchar luego de la desastrosa derrota del 2016 y promesas no cumplidas por los vientos de cambio, encabezados por el gobernador del estado de Tamaulipas, el panista FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA….. Acompañado de su señor padre, ex – integrante del Cabildo de El Mante, RUBÉN CASTELLANOS RUIZ; este jueves 19 del presente mes y año, estuvo para saludar en su despacho en palacio local, al alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; el joven RUBÉN DARÍO CASTELLANOS GARZA, el cual le dio a conocer que fue aceptado por el Club América de Primera División; por lo que el presidente municipal, le expresó su felicitación y los mejores deseos….. En otra información, tenemos que el Pleno Legislativo, aprobó reformas que fortalecen el tema de extinción de dominio, que incorporan penas para presos que se fungen de los Centros de Ejecución de Sanciones, lo cual no estaba previsto en la ley, así como otras modificaciones que garanticen la protección de datos personales, además de aprobar las Tablas de Valores Catastrales de 14 municipios, sin incrementos….. Con relación a las reformas efectuadas en cuanto a la Ley de Extinción de Dominio para el Estado, el Diputado Local JESÚS MARÍA MORENO IBARRA; dio una semblanza y durante la misma, explico que esto es también para incorporar el delito de enriquecimiento ilícito, así como crear los Jueces y Agentes del Ministerio Público especializados en esta misma asignatura….. Por su parte, el

legislador local PEDRO LUIS RAMÍREZ PERALES, por cierto originario de El Mante, presentó el dictamen por el cual se modifica la Ley de Salud del Estado, para establecer que las personas que brindan atención médica en centros de salud, cuenten con título profesional para ejercer la medicina, y además que “En tal entendido y a fin garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad, se estimó dotar de mayor certeza jurídica al ordenamiento local, fijando una redacción más clara y precisa a las propuestas vertidas en la iniciativa”….. Como parte de la Sesión, manifestamos que los legisladores locales aprobaron las reformas al Código Penal de la entidad, presentadas en la tribuna por el legislador ALEJANDRO ETIENNE LLANO, para agregar que al preso que se fugue, se le imponga una pena de seis meses a tres años de prisión y se incremente en un tercio, cuando la persona obre de concierto con otra u otras privadas de su libertad y escape con alguna de ellas o ejerza violencia en las personas o en las cosas y como parte de su intervención, puntualizo la importancia de establecer una sanción penal para quien se fugue de un Centro de Ejecución de Sanciones, toda vez que, actualmente no está establecida sanción alguna, por lo que estarían otorgando coherencia normativa al tipo penal en comento….. En cuanto hace a la Diputada NOHEMÍ ESTRELLA LEAL, dio una semblanza sobre las modificaciones a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados del Estado, cuyo fin es perfeccionar algunas atribuciones y mecanismos establecidos para la protección de datos personales por parte de los entes públicos estatales y municipales, evitando la eventual vulneración de los derechos humanos…. Además durante la actividad legislativa de este día, también, se aprobaron las Tablas Catastrales de 14 Municipios, sin incrementos, ni cambios, para el ejercicio fiscal 2018, de las cuales Jiménez, la presentó en tiempo y sin modificaciones; González y Xicoténcatl, la enviaron de forma extemporánea; por lo que fueron ratificadas, al igual que las de Antiguo Morelos, Burgos, como Camargo, Gómez Farías, Mainero, Méndez, Miquihuana, Ocampo, Palmillas, San Fernando y Soto la Marina, que fueron omisos en la entrega….. Entre otras actividades legislativas, tenemos que los Diputados CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, GUADALUPE BIASÍ SERRANO y NANCY DELGADO NOLASCO, recordaron el 64 aniversario del voto de la mujer, coincidiendo en que se deben reforzar y encaminar las acciones que garanticen los derechos políticos electorales de este segmento de la sociedad, mientras que el legislador JOSÉ CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA, destacó el 24 de octubre, día de las Naciones Unidas….. Al final de la Sesión la Mesa, Directiva integrada el pasado miércoles por las Diputadas ANA LIDIA LUÉVANO DE LOS SANTOS, como ISSIS CANTÚ MANZANO y MÓNICA GONZÁLEZ GARCÍA, citó a sesión el próximo 25 de octubre, a partir de las 11:00 horas…. Habitantes cercanos al Módulo Habitacional que está cerca de las vías del ferrocarril por la calle Quintero, por espacio de unos minutos mostraron su júbilo ya que una motoconformadora trabajaba en una calle de tal lugar y pensaron que le darían una manita de gato a la calle Quintero que está en muy malas condiciones, y que causa malestar entre conductores de diversas unidades de fuerza motriz, de bicicletas y hasta peatones.

Correo electrónico

Sustaita0102@hotmail.com