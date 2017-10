Tendencias

Oscar Contreras Nava

El PRI se renueva o muere

Cuando el PRI de Tamaulipas necesitaba más el apoyo de su Comité Ejecutivo Nacional, ante la aprensión del ex gobernador Eugenio “Geño” Hernández Flores, su dirigente Enrique Ochoa Reza, canceló su gira por el estado y ahora sabemos que no tuvo el suficiente valor para venir y dar a conocer su posición.

Por ello, creemos que el priismo tamaulipeco se encuentra descabezado, sin rumbo fijo ni dirección, ya que si se comprueba que Egidio Torre Cantú se apropió de PRI tamaulipeco, pues casi podemos asegurar que continuará fracasando, ya que como político es mejor ingeniero.

Así que sería muy oportuno que el PRI de Tamaulipas se renueve cuanto antes, para que se sacuda lo que ya no sirve y saque de sus filas a los militantes que son cómplices de los ex gobernadores que han saqueado al estado.

Si no lo hacen, es posible que los triunfos que tuvieron en el pasado nunca más los vuelvan a saborear y esto hará que poco a poco pierda a su militancia, a sus seguidores que se encuentran muy decepcionados por los malos gobiernos que han tenido y su presencia en el escenario político se irá desdibujando.

No vemos como el PRI de Tamaulipas pudiera levantar, no tiene una figura con suficiente peso e influencia en todo el estado, que pudiera convertirse en el líder que tanto necesita y su dirigente estatal sólo es un títere de Torre Cantú, quien sí no logra salvarse de la serie de investigaciones que se realizan por corrupción, pudiera también caer en la cárcel igual que Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores. ¿Cómo la ven?

Por lo pronto, el diputado federal y casi candidato a senador por el PRI, Edgar Melhem Salinas, ha dicho que no deben politizarse el caso del ex gobernador Hernández Flores y esto es casi imposible.

Y es que Melhem Salinas sabe que su detención provocará que miles de simpatizantes del PRI se alejen de esta partido, ya que están desencantados del tricolor al conocer lo que Geño y su pandilla hicieron desde el gobierno.

Sin duda que esto tiene mucho que ver con la visión que el ex gobernador tenía de la política y de los cargo públicos, ya que ahora sabemos que unca tuvo vocación para la burocracia y siempre los cargos que tuvo como la presidencia municipal de Victoria y el gobierno estatal, los utilizó para enriquecerse y robarle a los tamaulipecos.

En fin, por ello insistimos en que el PRI debe cambiar, de renovarse y sacar a los militantes que están manchados por la corrupción, porque este tipo de “políticos” no le ayudan en nada y este es el momento ideal para hacerlo.

Para finalizar, el presidente municipal de Victoria, Oscar Almaraz Smer, anunció que este lunes iniciaran un programa de bacheo por toda la capital del estado y esta es una buena noticia que vendrá a contrarrestar las malas opiniones que existen con respecto de los baches de Victoria.

Es importante señalar que este programa de rehabilitación de pavimentos se realizará en las vialidades primarias de la ciudad y luego pasará a las colonias y fraccionamientos de la ciudad.

Se contemplan rehabilitar 129 calles y nos informan que este programa se lleva a cabo a la par de los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico que se realizan en 125 calles.

Para este lunes se contemplan rehabilitar las calles del 19 Zacatecas a Carre Torres; del 22 Berriozabal a la calle de Democracia y del 21 Democracia al Bulevar Adolfo López Mateos y se les pide a todos los automovilistas que tengan precaución al manejar y sean tolerantes con los trabajos que se estarán realizando durante toda la semana.

Apunte final. Nos informan que Fernando “El Diablo” Cantú ha sido nombrado como coordinador del Servicio Estatal del Empleo en Tampico y que esto no ha sido bien recibido por los empresarios, comerciantes y la gente del PAN en Tampico.

Se dice que Fernando Cantú ha sido corrido de los clubes sociales que existen en el puerto como son el Casino Tampiqueño, el Deportivo Español y el Regatas Corona por su prepotencia y falta de educación.

Nunca ha trabajado en el servicio público, ya que era el cobrador de rentas de su familia y esperamos que lo tengan bien vigilado porque de él se pueden esperar muchas acciones nada favorables para el gobierno de Los Vientos de Cambio. Ni más ni menos.

