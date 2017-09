La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

EL PRIMER INFORME DE UN GOBERNADOR DEL PAN EN TAMAULIPAS

El primer gobernador de la oposición en Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el que con las siglas del PAN en las elecciones de junio del 2016 tumbó al PRI del poder –que mantuvo a lo largo de 86 años– rendirá mañana viernes el que será su Primer Informe de Gobierno.

El histórico documento será entregado por el mandatario estatal al H. Congreso del Estado a las 12:00 horas del mediodía durante la sesión ordinaria del Pleno legislativo, en cuyo marco entendemos que Cabeza de Vaca hará un somero análisis de lo que se hizo en éste que es el primer año de su Administración, o falta por hacer, previéndose que desde el mismo lugar enviará un mensaje a todos los tamaulipecos.

Desde días el mismo gobernador ordenó cancelar las ceremonias relacionadas con su Primer Informe, que se llevarían a cabo el 2 de octubre en Tampico y el día 3 en Reynosa, más que nada por la situación de emergencia que enfrenta el país como consecuencia de los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre que cimbraron a siete estados, incluida la Ciudad de México.

“Unicamente se cumplirá con el acto constitucional de entrega y presentación del Primer Informe de Gobierno ante el Pleno del Congreso del Estado el día 29 de septiembre”, remarcan en el comunicado oficial de Palacio de Gobierno.

Según nuestras antenas al Primer Informe del gobernador asistirán 300 invitados especiales, lo que incluye obviamente a todos los gobernadores del Partido Acción Nacional, funcionarios del gobierno federal, diputados federales y locales, además de alcaldes y ministros de Culto.

Cabe agregar que en la que será la primera sesión del Congreso del primer período del segundo año de las actividades legislativas, de no haber cambios de última hora como suele suceder, el miércoles 4 de octubre se decretará un receso para que cada coordinador de fracción parlamentaria proponga a los secretarios que comparecerán en la Glosa del Informe, previéndose que entre ellos estarán la Secretaria de Salud y el Procurador de Justicia en el Estado.

Para nosotros como periodistas y analistas políticos será la mar de interesante ver la reacción de los tamaulipecos frente el Primer Informe de Gobierno de un gobernador del PAN, lo que hasta ahora es inédito ya que toda su vida habían sido gobernados por mandatarios del Partido Revolucionario Institucional.

Por cierto en forma detallada el Presidente Enrique Peña Nieto durante el evento que encabezó ayer miércoles en Los Pinos, “Avances para la Reconstrucción de los Estados Afectados por los Sismos”, dio a conocer que los daños causados por la naturaleza podrían alcanzar más de 37 mil millones de pesos.

De esa suma 10 MMDP serían para reparar o reconstruír viviendas, 13 MMDP para atender las afectaciones a escuelas y ocho mil millones para los daños al patrimonio cultural. Agregó que ya se tienen previstos seis mil 500 millones los que serán repartidos en monederos electrónicos a pobladores de Chiapas y Oaxaca, afectados por el sismo del 7 de septiembre, a fín de que adquieran materiales para reparar o reconstruír sus viviendas.

Desde luego será muy importante ver cuanto van a tardar en bajar esos recursos, parque hasta hoy solamente son números en un cuaderno de trabajo. Le damos importancia a esto, como analístas políticos, porque el gobierno de la república esta actuando contra reloj de cara a las elecciones del Primero de julio del 2018, ya que si esos recursos no bajan pronto creemos que el enojo de los afectados por los sismos se va a reflejar en el voto de los priístas.

Después de tironeo que suponemos que a querer o nó se está dando en la renegociación del TLCAN, parece ser que las cosas van por buen camino, al menos así la vemos porque pese a los berrinches y dimes y diretes de Donald Trump precisamente ayer miércoles concluyó la tercera ronda entre representantes de los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá.

“Avanzamos en algunas áreas y encontramos diferencias en otras. Esto es normal, las diferencias son parte de los procesos de negociación, dijo el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que es parte del equipo negociador por parte de México.

Por su parte la Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dijo que hay interés de las partes en seguir avanzando y apunto que se trabaja a un ritmo acelerado, aunque comentó que “nadie dijo que esto sería fácil, pero si se busca que sea un ganar, ganar para todos”.

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer , afirmó que hay avances, haciendo hincapié en que buscan maneras de reducir el déficit comercial y que hay compromiso de que la renegociación del acuerdo signifique un acceso recíproco para los tres países, sobre todo para los del sector agroproductivo.

La cuarta ronda, de las 7 o 9 que van a ser, habrá de llevarse a cabo en Washington del 11 al 15 de octubre próximo. Hay la llevamos, pero, pero, pero, Donald Trump no se hace a la idea de cancelar la construcción del muro frente a México, prueba de ello es que ya están viendo y haciendo pruebas sobre del material con que se hará la obra. Es un arma de Trump y él lo sabe.

Vaya tromba que en forma por demás inesperada ha azotado a la ciudad de Nuevo Laredo; porque los daños no solo son únicamente en la carretera nacional, que une a esta ciudad fronteriza con Monterrey; también hay un buen número de casas inundadas en la periferia por los arroyos cuyos bordos se reventaron por el caudal que los rebasó. Esperemos que en esa valiente y pujante ciudad fronteriza todo vuelva pronto a la normalidad.

El alcalde Enrique Rivas Cuéllar está pegado al problema y sabe que no está solo y tan no lo está que ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha dado a conocer que en un término de 48 horas espera solucionar las afectaciones que causaron las corrientes de agua en la carretera libre a Nuevo Laredo, donde quedó destruída la carpeta asfáltica en un área de unos 15 metros de largo por once de ancho y cuatro de profundidad, a la altura del kilómetro 161-750 metros.

Dijimos días atrás en La@Red que había sido una gran idea el abrir en San Antonio, Texas, la Oficina de promoción comercial de Tamaulipas en Texas, ya que además de ser un vínculo entre inversionistas interesados en llevar sus negocios a la entidad, promover los productos originarios de Tamaulipas en Texas.

En lo que estamos en desacuerdo es que la oficina la bauticen con el nombre de Texas-Tamaulipas Trade Office, ya que según nosotros, como periodistas, según nosotros, debería ser Tamaulipas-Texas Trade Center y creemos saber de lo que estamos hablando. Hay ocasiones en que hay que conceder el lugar a la otra parte, pero ésta vez no es el caso.

Pero la historia de Eva Cadena, ex candidata de MORENA a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, fue vinculada a proceso por el financiamiento ilícito que recibió de cara a las elecciones del 2017, como lo dio a conocer Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y se está hablando de 500 mil pesos, los que serían para Andrés Manuel López Obrador, dinero que doña Eva aceptó haber recibido. Ella decidirá su suerte.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx