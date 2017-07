AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

El Proyecto M, fuerte y sólido

El alcalde de Ocampo y su liderazgo

Guevara Cobos y “El Truco” para el senado

El proyecto “M” del Ingeniero MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS es un proyecto muy fuerte y sólido que al paso del tiempo ha ido creciendo, el cual está trabajando bien, pero no por este motivo hay que bajar el ritmo. Hay que seguir incrementando el paso porque el próximo proceso electoral se presentará intenso y complicado, es por eso que todos los ciudadanos del Mante debemos unirnos para que nuestra ciudad esté realmente en las mejores condiciones que se merecen todas las familias.

Es el propio Ingeniero MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS quien en breve charla con este columnista expresa lo anterior y donde reconoce que ciertamente su interés es buscar la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal en 2018.

Reconoce que en los últimos años se han dejado pasar muchas oportunidades de crecimiento y de desarrollo para el Mante porque ha faltado voluntad, pero dice- que ahora hay que destacar que en esta administración estatal que encabeza FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, se han hecho acciones importantes que hablan de un cambio de fondo en la forma de gobernar y de darle cumplimiento a las demandas más sentidas de la sociedad tamaulipeca, acciones que de igual manera, son avances importantes que seguramente mucha gente analítica reconoce del Ejecutivo Estatal.

“El proyecto M está más fuerte y sólido que nunca, estamos trabajando en el reforzamiento de nuestros comités estructurales en colonias y comunidades rurales, los cuales sin duda alguna darán buenos resultados en el próximo proceso electoral, los jóvenes panistas están llevando a cabo un buen trabajo, lo mismo que muchos de los hombres y mujeres del partido que ocupan un cargo público y político, pero contar con la experiencia de compañeros, de empresarios, de ciudadanos y de organizaciones que día a día se suman a nuestro proyecto, refuerza el trabajo responsable y comprometido de estos ciudadanos que han optado por cambios verdaderos”, dice VÁZQUEZ ONTIVEROS.

Al preguntarle que si realmente tiene interés en ser candidato a la presidencia municipal del Mante en el próximo proceso electoral, el Ingeniero VÁZQUEZ ONTIVEROS no duda en responder y así, de forma tajante da su respuesta- “No se trata de un capricho, tampoco se trata de querer ser a la fuerza, pues lo que hemos venido buscando desde hace buen tiempo es que El Mante realmente crezca y se desarrolle. Necesitamos del apoyo y respaldo de todos, necesitamos unirnos todos para avanzar en una sola ruta que nos beneficie a todos”.

-En caso de que el PAN le niegue la candidatura a la alcaldía ¿Se iría por la libre o por otro partido político?.

“No, MATEO VÁZQUEZ es parte del Partido Acción Nacional, eso lo demostramos en el proceso electoral pasado, donde al sumarnos muchos ciudadanos que le apostamos a un cambio hicimos historia y la volveremos a repetir, pues estoy seguro que en el siguiente proceso electoral ganaremos más espacios”.

¿Le han ofrecido en Morena la oportunidad de participar como candidato a la alcaldía?.

“Respeto a todos los partidos políticos, no he tenido contacto alguno con nadie, yo estoy trabajando en un proyecto que tiene retos y metas, en un proyecto que no es nada nuevo, pero que tiene como finalidad que todos caminemos juntos por el camino del progreso”.

Hay que resaltar que en el proceso electoral del año pasado donde el PAN ganó la gubernatura, la diputación local y la alcaldía del Mante el Ingeniero MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS fue pieza importante, pues no solamente operó en lo electoral junto con su equipo de trabajo sino también en lo financiero, obteniendo una votación histórica que hoy los ha animado de nueva cuenta a buscar la alcaldía para concretar y realizar proyectos que generen una mejor economía, fuentes de empleo y un verdadero desarrollo para la urbe cañera.

“Soy un hombre de gestión, capacitado y con un Equipo para cambiar la realidad de nuestra ciudad”, así concluye nuestra plática con el Ingeniero MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, puntero del PAN a la alcaldía de Mante para 2018.

DEL ARCHIVERO…

“Gracias por formar parte de mi riqueza”, así se expresó el presidente municipal de Ocampo, Tamaulipas durante el festejo de cumpleaños que encabezó en días pasados en un rancho particular en el vergel tamaulipeco, donde PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO estuvo acompañado por su apreciable familia y amigos que se hicieron presentes para festejarle su onomástico.

Espectacular ambiente fue el que se vivió en el festejo de cumpleaños del alcalde PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO, donde el grupo música huasteco “Los Gavilanes” de González, Tamaulipas participaron con su tradicional música.

Aunque el festejo para nada tuvo tintes políticos, sí se contó con invitados especiales de la clase política, de la CNC, del PRI, colonos, campesinos, hombres y mujeres que siempre han formado parte del grupo de amigos del alcalde de Ocampo.

Ex alcaldes y alcaldes de la región, se hicieron presentes, además de algunos funcionarios que reconocen en PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO a un presidente municipal con carisma, trabajo, visión y capacidad sobrada para llevar al vergel tamaulipeco por el camino del desarrollo.

Durante su mensaje, el alcalde MUÑIZ CAMACHO agradeció la presencia de sus amigos, a quienes reconoció formar parte de su gran riqueza que en la amistad.

En cambio, será durante el mes de septiembre cuando los alcaldes interesados en la reelección levanten la mano y den a conocer su deseo de participar en el próximo proceso electoral.

En este sentido, se da por el hecho, que el alcalde panista de González, GUILLERMO VERLAGE BERRY irá por la reelección, pues cuenta con el respaldo de la gente de esa población.

Lo mismo ocurre con el alcalde de Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, aunque lo que hay que ver es qué hará el PAN con otros aspirantes a la alcaldía como MATEO VÁZQUEZ, NOÉ RAMOS y BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ.

En Xicoténcatl, se maneja la especie de que la señora NOEMY GONZÁLEZ DE VERÁSTEGUI sería la carta fuerte del panismo para la alcaldía, en tanto que el actual edil VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS estaría siendo impulsado desde la cúpula estatal para ser candidato a la diputación federal por el VI Distrito Electoral con cabecera en el Mante, pero en caso de que la designación fuese para una dama, no se descarta a la ex presidenta municipal y actual directora del Registro Civil en el Estado MARIELA LÓPEZ SOSA.

Un gallo fuerte para el senado por el PAN lo sigue siendo el ex alcalde de Xicoténcatl, CÉSAR AUGUSTO “EL TRUCO” VERÁSTEGUI OSTOS, quien estaría evaluando si se queda en la Secretaría General por el resto del sexenio o bien se va como candidato a Senador.

Por el PRI, se dice que el actual diputado federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS tendría amarrada la senaduría por las dos vías, es decir por mayoría y plurinominal. ¿Será?.

Por lo pronto, su candidato para el PRI estatal SERGIO GUAJARDO MALDONADO ya dejó la responsabilidad que tenía en la Sedatu y se alista para competirle a OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ y a LUIS ENRIQUE ARREOLA VIDAL por el CDE.

También se decía que ARREOLA VIDAL era otro gallo de GUEVARA COBOS que estaría siendo impulsado para el PRI, donde lo que se ha buscado es echarle montó a LUEBBERT y evitar su arribo al tricolor.

Pero por lo pronto algo extraño sucedió con el famoso legislador federal, pues de andar tomándose selfies comiendo tacos, garnachas y practicando deportes, de pronto “desapareció” y ya no se ha sabido nada sobre alguna actividad que realice por el Distrito.

El próximo mes cumpleaños, ya veremos si no tiene preparado algún festejo o alguna actividad, donde se siga promoviendo como un fuerte impulsor de un “nuevo PRI” en Tamaulipas.