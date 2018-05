David Ed Castellanos Terán

@dect1608

El que calla otorga

El candidato de la coalición “México al frente”, Ricardo Anaya Cortés, decidió guardar silencio ante las acusaciones en su contra por presunto lavado de dinero desde el extranjero. Anaya, más que respeto le teme a Enrique Peña Nieto.

Ante más de 10 mil simpatizantes el panista aspirante a la presidencia de México, dirigió su mensaje de transformación profunda para la nación desde los terrenos del Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico, en el sur de Tamaulipas, entidad con dos ex gobernadores priístas procesados y con un actual jefe del ejecutivo estatal emanado de su partido, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex senador aliado de Enrique Peña Nieto, y encargado de promover, impulsar y casi, casi promulgar durante su paso en el Senado de la República la reforma de todas las reformas, la Energética.

Ricardo Anaya, camina con una sonrisa casi fingida, hasta cierto punto, tensa, pues desde el extranjero apareció una segunda denuncia por presunto lavado de dinero que ya investiga el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y del Banco de España; ante esta situación Anaya Cortés, simple y sencillamente no responde, guarda silencio, se pone firmes y pela los ojos, buscando y/o atendiendo una pregunta más agradable para él. Es normal, quizás no tiene argumentos para defenderse y es que si el tema toma fuerza, estaría obligado a bajarse de la contienda, favoreciendo al acomodado tercer lugar de las preferencias.

Pero ese no es el único cuestionamiento al que le saca la vuelta el ex diputado federal, que apostó por los incrementos a las gasolinas, por lo que en el supuesto de ganar ¿integraría alguna carpeta especial contra Enrique Peña Nieto?, ¡adivinó apreciable lector!, Ricardo volvió a guardar silencio. Es sorprendente cómo una persona tan inteligente y tenaz no pueda responder algo tan sencillo.

Y así, un candidato que ruega porque le pregunten lo que le conviene, sin capacidad para responder un par de cuestionamientos… ¿qué podría hacer como presidente?

davidcastellanost@hotmail.com