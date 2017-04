EMPRENDEDORES POLÍTICOS

POR: Humberto Zúñiga López.

EL QUE ESTÉ LIBRE DE PECADO…

-LA SOCIEDAD MEXICANA SE BURLA CON “MEMES” Y HASTA SU PROPIO PARTIDO EXIGE CASTIGO EJEMPLAR A JAVIER DUARTE.

Burlarse de la desgracia ajena nunca será bien visto en ninguna sociedad, porque no sabemos cuándo podríamos estar en circunstancias tan lamentables como las detenciones de TOMÁS YÁRRINGTON y recientemente la del veracruzano JAVIER DUARTE, aunque la causa no sea por haberse enriquecido como esos personajes.

Nos convertimos en automático en los más conspicuos jueces declarando qué es lo que la justicia mexicana deber hacer con los capturados, al grado tal que solo faltaría la pena de muerte para ellos.

Aquí el punto no es si son culpables o no. Las autoridades se encargarán de eso. Lo criticable es la postura que asumimos como sociedad producto del hartazgo a que nos han sometido nuestros gobernantes.

A pesar de que el exmandatario no representaba a nuestra entidad tamaulipeca y por ende serían los veracruzanos los que deberían crucificarlo, opinamos de la política interna de su estado solo por el hecho de ser mexicanos, con lo cual nos da derecho a ser parte de los tribunales del pueblo.

Casualidad o no -en política nada es casualidad-, la detención de JAVIER DUARTE se dio en los mejores momentos para el gobierno federal, ávido de colocarse medallas aunque no hayan sido ganadas por sus méritos de investigación.

Y digo que se dio en un día SÁBADO DE GLORIA, porque así le supo al sistema mexicano, a gloria, porque piensan que subirán sus bonos con esta acción demandada por la sociedad mexicana, pensando en que repercutirá en beneficio de su candidato mexiquense ALFREDO DEL MAZO y para el 2018.

YARRINGTON fue apresado a petición del gobierno estadounidense; DUARTE por la policía guatemalteca. ¿Cuál mérito entonces del gobierno federal?

Pero sin salirnos del tema, ahora resulta que hasta los propios priístas se congratulan de la detención de uno de los suyos.

A través de un comunicado, el PRI expresa su reconocimiento a la PGR por la detención del exgobernador veracruzano, JAVIER DUARTE, cuando antes lo tenían como un gobernante modelo.

Exigió que se realicen todas las indagatorias correspondientes y respetando el debido proceso, se sancione ejemplarmente a DUARTE DE OCHOA.

Los “memes” versaron entre frases como ‘LAMENTO INTERRUMPIR SU SEMANA SANTA’; EL SARGENTO REFUGIO PAZGUATO DETIVO AL EXGOBERNADOR, en alusión al policía que aparecía en CHESPIRITO.

‘SÍ MEREZCO UN AMPARO, SÍ MEREZCO UN AMPARO, SÍ MEREZCO UN AMPARO’, como referencia a la libreta MONT BLANC de la esposa de DUARTE, encontrada luego de un cateo, donde apuntó en una plana la frase: ‘SÍ MEREZCO ABUNDANCIA’.

La moraleja para los políticos como el hoy gobernador veracruzano MIGUEL ANGEL YUNES LINARES es no ensañarse, porque puede aplicarse la máxima bíblica ‘Con la vara que midas serás medido’.

Para los ciudadanos, la moraleja será no dar un juicio anticipado ni querer crucificar a los presuntos culpables, porque serán inocentes no hasta que demuestren lo contrario sino hasta que el brazo de la justicia los alcance, porque su detención no implica que los juzguen y sentencien ‘ipso facto’.

Me pregunto cuál será la reacción de los mexicanos cuando al llegar a los tribunales, DUARTE DE OCHOA sea exonerado de algunos de los más graves delitos; o bien, lo dejen en libertad después de pasar algunos meses en prisión como ha ocurrido con otros políticos como el tampiqueño OSCAR PÉREZ INGUANZO, o el extitular de SEDESOL con MANUEL CAVAZOS LERMA, PEDRO HERNÁNDEZ CARRIZALES, entre muchos otros más.

Frustración innecesaria.